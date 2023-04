Babler: „Ich rechne nicht mit einer Unterstützung der Landes-SPÖ“

Werbung

NÖN: Was sagen Sie zum Prozedere mit den letztlich 73 Bewerbungen für die Mitgliederbefragung in der SPÖ? Finden Sie die breite Bewerbungsmöglichkeit fair und wichtig oder eher peinlich für die Partei?

Andreas Babler: Ich glaube, zum Prozedere ist schon genug gesagt. Ich habe daran nicht mitgewirkt und hätte es auch anders gemacht. Für mich steht jetzt das Positive im Vordergrund. Die Partei hat sich geöffnet. 9.000 Mitglieder sind beigetreten. Duzende Leute melden sich täglich, die sich bei diesem Prozess engagieren wollen. Man sieht deutlich, wie viel die SPÖ ihren Mitgliedern bedeutet.

Soll es am Sonderparteitag am 3. Juni eine Stichwahl geben, wenn kein Bewerber bzw. keine Bewerberin bei der Befragung davor über 50 Prozent bekommt?

Babler: Jetzt sind endlich die Mitglieder am Wort. Ich halte es für eine Frage des Respektes gegenüber der Parteibasis, dass dieser Prozess konsequent zu Ende gedacht wird. Das heißt: Sollte niemand die absolute Mehrheit haben, müssen die Mitglieder entscheiden, welchen der beiden Erstplatzierten sie haben wollen. Dazu braucht es logischerweise eine Stichwahl. Ohne Stichwahl wäre Norbert Hofer 2016 Präsident geworden, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung ihn nicht wollte.

Wie wollen Sie um die Gunst der SPÖ-Mitglieder werben? Haben sie vor, noch vor der Abstimmung andere Bundesländer zu besuchen, oder wollen sie noch stärker auf Soziale Medien setzen?

Babler: Ich werde selbstverständlich jedes Bundesland besuchen. Wir sind in den sozialen Medien stark, aber das ist kein Ersatz für den persönlichen Kontakt. So habe ich das auch in den letzten Jahren gelebt. Die Besuche bei Ortsparteien sind auch jene Veranstaltungen, aus denen ich Kraft schöpfe. Es macht mir eine große Freude dort auf Menschen zu treffen, die wie ich für die SPÖ brennen.

Wie schätzen Sie Ihre Bekanntheit bei den SPÖ-Mitgliedern in den anderen Bundesländern ein?

Babler: Ich bin seit 35 Jahren stolzes Parteimitglied. Nach so vielen Jahren ist man auch in ganz Österreich gut vernetzt. In der Vergangenheit war ich bei zahlreichen Veranstaltungen zu Gast. Sei es am 1. Mai, bei Diskussionsveranstaltungen mit Gewerkschaftern oder bei SPÖ-Uhudlerfesten und Gemeinderatswahlkämpfen im Burgenland. Ich bin viel herumgekommen, man kennt mich und daraus sind auch zahlreiche persönliche Freundschaften entstanden. Gleichzeitig freue ich mich darauf, jetzt neue zu knüpfen.

Wird Babler SPÖ-Bundes-Chef, würde er nur mehr bis zum Beginn des Nationalratswahlkampf das Bürgermeisteramt in Traiskirchen ausüben. Foto: APA, ROBERT JAEGER

Werden Sie das Bürgermeisteramt in Traiskirchen abgeben, sollten Sie am 3. Juni zum neuen SPÖ-Bundeschef gewählt werden?

Babler: Wenn es Richtung Kanzlerkandidatur geht, dann läuft das natürlich darauf hinaus. Ich sehe das eigentlich ähnlich wie Hans-Peter Doskozil und Pamela Rendi-Wagner. Hans-Peter bleibt Landeshauptmann bis zum Wahlkampf und auch Pamela führt gerade die SPÖ Fraktion im Parlament, eine Aufgabe, die man nicht unterschätzen darf und ich bleibe Bürgermeister bis zum Beginn des Nationalratswahlkampfes.

Wird es für Sie eine aktive Unterstützung der SPÖ-Landespartei geben?

Babler: Nein, davon gehe ich nicht aus. Ich halte auch nicht viel davon, dass es jetzt heißt: Die Burgenländer sind für den und die Wiener sind für die. Das tut dem innerparteilichen Klima nicht gut. Es ist wichtig, dass am ersten Tag nach der Befragung alle wieder geeint und konstruktiv zusammenarbeiten können. Außerdem ist die Partei vielfältig. Daher kann eine Person alleine nicht für alle Mitglieder einer Landesorganisation sprechen. Ich freue mich aktuell sehr über so viel Unterstützung von Mitgliedern aus den Ortsorganisationen. Auch aus Niederösterreich.

Sie wurden vom neuen SPÖ-NÖ-Chef Sven Hergovich mit einem Reformprozess für die Landespartei beauftragt. Hat die Arbeit dafür schon begonnen?

Babler: Ganz ehrlich: Ich beschäftige mich seit Jahren damit, wie man diese Partei reformieren kann und freue mich darauf loszulegen. Angesichts der jetzigen Situation: Ich wurde gerade erst als Bundesrat angelobt, Niederösterreich hat eine schwarz-blaue Regierung bekommen und die SPÖ-Mitgliederbefragung beschäftigt nicht nur mich, sondern auch viele andere in der Partei, bin ich in dem Prozess nicht so weit, wie ich gerne wäre. Aber wenn man es ernst meint, darf dieser Prozess auch nicht auf Niederösterreich beschränkt bleiben: Die Partei muss sich in ganz Österreich reformieren.