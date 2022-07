Neo-Bauernbund-Direktor David Süß: „Wir leben von und mit der Natur“

Werbung

NÖN: Mit erst 33 Jahren sind Sie Bauernbund-Direktor geworden, weil Ihr Vorgänger Norbert Totschnig nach dem Rücktritt von Elisabeth Köstinger Landwirtschaftsminister wurde. Wie lange haben Sie überlegt?

David Süß: Ich habe mir das zwei Tage überlegt, weil gleich nach dem Ministerwechsel die Anfrage gekommen ist. Das hat mich sehr gefreut, aber so etwas gehört natürlich mit der Familie abgesprochen. So eine Funktion kann man nur übernehmen, wenn auch der Rückhalt da ist.

Als ÖVP-Stadtrat in Schrems, einer Stadt mit absoluter SPÖ-Mehrheit, haben Sie gelernt, gegen Mehrheiten aufzutreten. Hilft Ihnen das jetzt?

Ja, das ist absolut hilfreich. Ich bin mit 21 Jahren jüngster Stadtrat in Österreich geworden, das war eine große Herausforderung. Aber ich habe schnell gelernt, dass die Kommunalpolitik die Königsdisziplin ist. Dort triffst du Entscheidungen, die sich unmittelbar auf die Bürger und auf deren Umfeld auswirken. Das hilft mir in Wien sehr viel: Man wird durch eine Funktion in der Gemeinde sehr geerdet.

Sie haben nach Ihrer Bestellung gesagt, den Bauernbund zu einer Drehscheibe für Jungbauern und -bäuerinnen machen zu wollen. Wie gehen Sie das an?

Der Bauernbund ist das agrarpolitische Sprachrohr, an das sich die Betriebe und die bäuerlichen Familien wenden können. Wir gestalten die Rahmenbedingungen, damit die Höfe gut wirtschaften können. Was die Jungen betrifft, bin ich wirklich zuversichtlich, denn ich sehe, dass sie sehr gut ausgebildet sind. Sie gehen dem Zeitgeist offen entgegen, schauen über den Tellerrand. Das sind die besten Voraussetzungen dafür, dass man gut wirtschaften kann.

Wie ist es bei den Bauern generell um den Nachwuchs bestellt? Es gab ja durchaus Phasen, in denen es schwierig war, Nachfolger zu finden.

Gerade in Zeiten der Coronakrise, in der die Regionalität wichtiger geworden ist, und auch mit dem Ukraine-Krieg hat die Landwirtschaft deutlich an Stellenwert gewonnen. Und wenn es ein positives Image gibt, dann sind die Leute auch motiviert, einen Betrieb zu übernehmen und fortzuführen.

Sie selbst kommen aus einer mittelgroßen Landwirtschaft im Bezirk Gmünd. Haben die Kleinen Zukunft in einer EU, die Großbetriebe stark fördert?

Ich bin sehr vorsichtig, was die Klein-Groß-Debatte betrifft. Ich habe viele Betriebe gesehen, die vermeintlich klein sind, aber trotzdem viel daraus machen. Es kommt halt auf das Wie und auf das Was an. Mit guten Konzepten und Einkommens-Kombinationen kannst du auch kleine Betriebe erfolgreich führen.

Mit Kombinationen meinen Sie Nebenerwerb?

Ja, der Trend ist, dass nicht mehr alle Familienmitglieder vom Betrieb leben, sondern dass einer einen anderen Beruf hat und der andere Betriebsführer ist. Trotzdem helfen alle zusammen. In der Landwirtschaft ist vieles möglich.

Der Klimawandel begegnet uns allen, aber besonders den Bauern auf Schritt und Tritt. Trockenheit, Wetterextreme wie Hagelunwetter. Wie kann man darauf reagieren?

Wir Landwirte sind die Hauptbetroffenen des Klimawandels, denn unsere Werkstätte befindet sich unter dem freien Himmel. Wir müssen damit umgehen lernen und da gibt es viele Möglichkeiten. Im Ackerbau etwa der Anbau trockenheitsresistenter Sorten, um nur ein Beispiel zu nennen. Für mich steht jedenfalls fest: Die Landwirtschaft macht ihre Hausaufgaben in Sachen Klimaschutz und gerade weil wir davon betroffen sind, werden wir auch weiterhin schauen, wie wir mit dieser Herausforderung gut umgehen.

Stichwort Tierwohl: Die Vollspaltenböden werden von Tierschützern hart kritisiert. Viele Konsumenten reagieren sensibel auf Berichte über schlechte Tierhaltung. Wie steht es um das Tierwohl?

Klar ist, dass in der Schweinehaltung der Kompass auf Weiterentwicklung zeigt. Es gab dazu ja vergangene Woche im Parlament entsprechende Gesetzesbeschlüsse. Bei Neu- und Umbauten von Schweineställen gibt es einen neuen Förderstandard, der mehr Platz und auch Liegeflächen vorsieht. Zudem laufen die bestehenden Vollspaltenbuchten mit 1.1. 2040 aus. Gleichzeitig gilt aber ein 23-jähriger Investitionsschutz für alle, die investieren. Das alles schafft einerseits Planungssicherheit, aber auch höhere Kosten für die Betriebe und es ist wichtig, dass diese auch abgegolten werden. Daher fordere ich alle Teilnehmer der Wertschöpfungskette – die Verarbeiter, die Lebensmittel-Einzelhändler bis hin zum Konsumenten – auf, nun ihren Beitrag zu leisten. Die Konsumenten haben es selbst in der Hand, vor dem Supermarktregal gibt es jeden Tag eine Volksabstimmung, wie die Tierhaltung der Zukunft aussehen soll.

Der kürzlich bekannt gewordene Fall eines AMA-zertifizierten Betriebes in Korneuburg, wo verwesende Schweine im Stall gelegen haben, ist nicht gerade vertrauensfördernd ( wir hatten berichtet ). Wie kann man artgerechte Tierhaltung sicherstellen?

Beim AMA-Gütesiegel wird es künftig mehr Tierwohl geben. Wichtig ist nur: Wer mehr Tierwohl bestellt, muss es auch bezahlen. Die Bilder aus Korneuburg sind schrecklich und durch nichts zu entschuldigen. Man darf aber nicht alle Betriebe in einen Topf werfen. Wichtig ist auch, immer die Hintergründe anzuschauen, oft stehen familiäre Schicksalsschläge dahinter. Künftig wird es wichtig sein, diese Betriebe schneller zu finden und zu unterstützen, damit so etwas gar nicht passiert.

Indem man Hofhilfen hinschickt?

Zum Beispiel, ja, und auch gute Beratung anbietet und präventiv ein gut abgestimmtes Kontrollsystem installiert.

Was halten Sie von Vereinen wie dem VGT, die – eigentlich illegal – in Ställe einsteigen und dort Aufnahmen machen?

Ich lehne die Methoden solcher Vereine mit aller Vehemenz ab. Es geht hier um den Schutz des Eigentums und was hier praktiziert wird, ist nicht in Ordnung. Wer würde es denn erlauben, dass jemand Fremder, ohne dass man es weiß, in das eigene Haus einsteigt? Sie müssen wissen: Bei einem landwirtschaftlichen Betrieb gehört der Stall zum Haus mit dazu. Haus und Hof sind eine Einheit.

Corona hat die Nachfrage nach regional produzierten Lebensmitteln steigen lassen. Wie nachhaltig ist dieser Trend?

Wo es einen Trend gibt, gibt es auch einen Gegentrend. In der Coronakrise hat es einen Boom der regionalen Produkte gegeben, das ist wirklich sehr begrüßenswert. Viele Direktvermarkter haben Kundschaft gewonnen. Momentan sehen wir aber eine andere Entwicklung: Mit der Inflation und der Teuerung lässt dieser Trend nach und Billigprodukte, oft importiert, sind wieder stärker nachgefragt. Deshalb sind die Maßnahmen der Bundesregierung, den Menschen jetzt schnell zu helfen, auch wichtig. Ich denke, jeder Österreicher hat das Recht, regionale Lebensmittel genießen zu können.

In Zeiten extrem steigender Preise ist die Lebensmittelversorgungs-Sicherheit ein großes Thema: Ist die auch gewährleistet?

Die Versorgungssicherheit ist gegeben und die Regale sind voll. In einigen Sparten müssen wir noch besser werden, aber das Grundübel sind oft überbordende Auflagen. Zum Beispiel in der Putenhaltung: Da waren viele stolz auf hohe Tierschutz-Standards, gleichzeitig aber haben Betriebe aufgrund der überladenen Bürokratie ihre Hoftüren geschlossen und somit ist auch der Selbstversorgungsgrad gesunken beziehungsweise stagnierend.

Dieser Tage wurden die Aufnahmen für den nächsten Jungbauernkalender gemacht. Muss das Bauerndasein auch ein bisschen sexy sein?

Ich habe selbst fünf Jahre lang den Jungbauernkalender produziert und klar, das ist ein Produkt, das mit Augenzwinkern gemacht wird. Zu meiner Zeit hatten wir fast 1.500 BewerberInnen pro Jahr – das Produkt kommt bei den Leuten an. Die Marke „Jungbauernkalender“ ist Kult. Wenn’s so nachgefragt wird: Wieso nicht?

Ist es immer noch schön und erstrebenswert Bauer zu sein?

Ja. Weil wir das große Privileg haben, von und mit der Natur zu leben.