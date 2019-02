NÖN: Sie gehen am 26. Mai für die ÖVP auf Listenplatz zwei bei der EU-Wahl ins Rennen. Noch am Tag vor Ihrer Nominierung haben Sie im NÖN-Gespräch eine Kandidatur dementiert. Warum haben Sie die Meinung geändert?

Karoline Edtstadler: Ich bin begeisterte Europäerin und konnte während des EU-Ratsvorsitzes viele Erfahrungen sammeln. Als mich Bundeskanzler Sebastian Kurz einen Tag nach unserem Gespräch gefragt hat, ob ich für eine Kandidatur bereit wäre, habe ich daher gerne zugesagt.

Läuft alles glatt, werden Sie im nächsten EU-Parlament sitzen. Wie geht es in Ihrer aktuellen Funktion als Staatssekretärin im Innenministerium weiter?

Edtstadler: Zuerst gilt es, eine erfolgreiche Wahl zu schlagen, und dann wird es seitens der Regierungsspitze einen Vorschlag geben, wer im Staatssekretariat nachfolgen soll. Bis dahin gibt es noch viel zu tun.

„Nach der Wahl wird es seitens der Regierungsspitze einen Vorschlag geben, wer im Staatssekretariat nachfolgen soll.“ Karoline Edtstadler

In Ihrer aktuellen Funktion haben Sie als Reaktion auf die Häufung an Frauen-Morden ein Maßnahmenpaket verkündet. Geplant ist unter anderem eine Verschärfung des Strafrechts. Kritiker sagen, dass von den Gerichten bereits der vorhandene gesetzliche Rahmen nicht ausgeschöpft wird?

Edtstadler: Das ist richtig. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es in meiner Task Force drei Schwerpunkte gibt. Strengere Strafen bei Gewalt- und Sexualdelikten, niederschwelligen Opferschutz und aktive Täterarbeit. Zu den angesprochenen strengen Strafen: Es ist richtig, dass in vielen Bereichen die Strafrahmen vorhanden sind. Damit die Gerichte auch die Sanktionen aussprechen können, brauchen sie aber alles für die Strafzumessung, was in der Lebensrealität passiert. Das heißt, wir werden nachbessern bei den Erschwerungsgründen. Und es wird für Rückfalltäter auch strengere Strafen geben.

In dem Maßnahmenpaket ist die Einführung einer Bannmeile vorgesehen. Das Betretungsverbot soll 50 Meter rund um die bedrohte Frau und die Kinder gelten. Wie soll das in der Praxis funktionieren?

Edtstadler: Das Betretungsverbot an sich ist eine Erfolgsgeschichte. Zunächst betraf es nur den eigenen Wohnbereich. Nach dem tragischen Fall in St. Pölten wurde es auf Schulen und Kindergärten ausgeweitet. Was aber immer noch nicht umfasst ist, ist zum Beispiel die Arbeitsstätte der gefährdeten Person. Nach der Änderung sollte es so sein, dass nicht nur die Wohnung, die Schule und der Kindergarten umfasst sind, sondern auch die Wege dazwischen und alle Räume, in denen sich die gefährdete Person, wenn auch nur vorübergehend oder zufällig, aufhält. Damit ist natürlich auch die Arbeitsstätte umfasst.

Seit Anfang des Jahres ist die Zivildienstnovelle in Kraft. Was hat sich in der Praxis geändert?

Edtstadler: Mein klares Ziel war die Attraktivierung des Zivildienstes. Die Herausforderung ist, dass wir mit den geburtenschwachen Jahrgängen kämpfen. Dennoch konnten wir in Niederösterreich knapp 95 Prozent des Bedarfs abdecken. Mit der Novelle haben wir die Voraussetzungen, Zivildienstorganisation zu werden, enger gemacht. Und den Landeshauptleuten auch Instrumente in die Hand gegeben, Organisationen ausscheiden zu können, die schon drei Jahre lang keinen Bedarf mehr gemeldet haben oder keinen passenden Zivildienst-Ausbildner haben.

Wie viele sind das in etwa?

Edtstadler: Das waren fast zehn Prozent. Der Fokus liegt darauf, dass wir die wichtige Tätigkeit der Zivildiener dort einsetzen, wo sie gebraucht wird. Eines ist mir ganz wichtig: Die Zivildiener sollen sich weiterhin aussuchen können, wo sie ihren Zivildienst machen. Ich habe nichts davon, wenn ich einen Zivildiener zum Roten Kreuz zuweise, der kein Blut sehen kann.

Diese zehn Prozent der Institutionen werden ausgeschieden?

Edtstadler: Ja, denen wird dann mit Bescheid abgesprochen, die Möglichkeit, Zivildiener anzufordern. Das erfolgt aber erst.

Im Ministerrat wurde die Anti-Korruptionskampagne beschlossen. Was sind da die Eckpfeiler?

Edtstadler: Viele Firmen haben eigene Compliance Abteilungen, jetzt geht es darum, das auch in der öffentlichen Verwaltung sichtbar zu machen. Neu ist, dass es auch eine freiwillige Selbstverpflichtung der Städte und Gemeinden gibt. Im Wesentlichen geht es bei diesem Maßnahmenpaket um Bewusstseinsbildung.