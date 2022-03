Finanzminister Magnus Brunner: „Wir tun ja was“

Werbung

NÖN: Die Teuerung trifft uns alle massiv. Wie reagiert die Bundesregierung darauf?

Magnus Brunner: Die Preise sind eine riesige Herausforderung für die ganze Welt. Das eine ist die Inflation, die kann nur auf europäischer Ebene durch die Europäische Zentralbank bekämpft werden. Das tut Präsidentin Lagarde auch. Das andere ist der steigende Energiepreis, der über 50 Prozent der Teuerung ausmacht. Und der ist eine Folge des Ukraine-Krieges. Wir können in Österreich die höheren Preise ablindern. Und das tun wir ja auch bereits. Mit einem 1,7-Milliarden-Euro-Paket, das unter anderem einen Teuerungsausgleich von 300 Euro für sozial Schwächere bringt, einen Energiekostenzuschuss von 150 Euro sowie 100 Euro pro Haushalt durch den Entfall des Ökostromförderbeitrags sowie der Ökostrompauschale. Wir waren mit diesen Maßnahmen im EU-Vergleich sehr früh dran. Aber klar ist auch, dass wir noch mehr tun müssen. Deshalb haben wir am Sonntag ein weiteres Zwei-Milliarden-Euro-Paket präsentiert. Damit senken wir die Kosten des täglichen Lebens für alle Österreicherinnen und Österreicher.

Die Mineralölsteuer wird nicht gesenkt, obwohl es EU-rechtskonform wäre?

Brunner: Wir senken aber Erdgasabgabe und Elektrizitätsabgabe bis 30. Juni 2023 um rund 90 Prozent. Das hilft allen Haushalten. Bei der Mineralölsteuer sind europarechtlich nur 15 Cent pro Liter beim Benzin drin und 8 Cent beim Diesel. Mit der Erhöhung des Pendlerpauschales um 50 Prozent und der Verfünffachung des Pendler-Euros entlastet wir jene höher, die auf das Auto angewiesen sind.

Die vor der Teuerungswelle beschlossene Steuerreform bringt auch Entlastungen.

Brunner: Ja, der Familienbonus beispielsweise bringt 500 Euro pro Jahr und Kind. Mehr als 300.000 niederösterreichische Familien profitieren davon. Die anderen Entlastungen kommen schrittweise ab April bei den Menschen an. Beispielsweise die Tarifsenkung bei der Lohnsteuer und die Erhöhung des SV-Bonus sowie der Pensionistenabsetzbeträge. Davon profitieren 1,3 Millionen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Und ab Juli gibt es dann auch den regionalen Klimabonus, der Haushalten in Niederösterreich noch einmal 133 bis 200 Euro bringt.

Die CO2-Bepreisung kommt aber auch mit Juli. Würde man die aussetzen, würde das eine weitere Entlastung bringen.

Brunner: Dieser Vorschlag lag auf dem Tisch. Aber der Einstieg in die Bepreisung bei CO 2 ist eines der Kernelemente der Steuerreform und steht im direkten Zusammenhang mit dem regionalen Klimabonus. Das heißt: Setzen wir die CO 2 -Bepreisung aus, muss man auch den Klimabonus aussetzen.

Ein Nachteil für uns in Niederösterreich?

Brunner: Ja genau. Der regionale Klimabonus für die Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen ist höher als die Belastung beim CO 2 -Preis.

Die Corona-Hilfsmaßnahmen laufen Ende März aus. Wie sieht Ihre Bilanz aus und wird man in einzelnen Branchen auch weiterhin Hilfsmaßnahmen brauchen?

Brunner: Die Wirtschaftshilfen gibt es seit genau zwei Jahren. Die Wirkung der Maßnahmen war auch im europäischen Vergleich sehr gut. Allein Niederösterreichs Unternehmen haben bisher rund 3,5 Milliarden Euro an COFAG-Hilfen und Kurzarbeitsgeldern erhalten – hinter dieser Zahl stehen knapp 215.000 Arbeitsplätze, die wir in NÖ gesichert haben. Wir haben damit auch sehr viele Insolvenzen vermeiden können. Die Hilfen waren also sehr wirkungsvoll. Ob es für besonders betroffene Branchen weiter Hilfen geben wird, ist gerade Thema von Gesprächen. Prinzipiell laufen die Wirtschaftshilfen aber Ende März aus.

Wir geben unzählige Milliarden für die Abfederung von Coronakrise und Teuerung aus. Wie sollen künftige Generationen das zurückzahlen?

Brunner: Beide Krisen sind extreme Herausforderungen, auch für den Staatshaushalt. Doch wir müssen den Bürgern, aber auch den Unternehmern unter die Arme greifen. Das tun wir. Mittelfristig ist es aber schon ein Ziel, wieder auf einen nachhaltigen Budgetpfad zurückzukehren. Das sind wir unseren Kindern und Enkeln schuldig.