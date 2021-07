Seit wenigen Tagen ist Hannes Pressl aus Ardagger (Bezirk Amstetten) oberster Vertreter der ÖVP-Kommunen. Mit der NÖN sprach er über seine Schwerpunkte, Digitalisierung und Herausforderungen für Ortschefs.

Was sind Ihre Schwerpunkte für die neue Aufgabe als Gemeindebundpräsident?

Johannes Pressl: Digitalisierung ist ein wichtiger Punkt. Da muss man unterscheiden zwischen Infrastruktur und Anwendungsbereichen. Bei der Infrastruktur ist mit nöGIG (Anmerkung: NÖ Glasfaserinfrastruktur Gmbh) ein großer Wurf gelungen. Ich denke aber auch, dass man die Digitalisierung in der Verwaltung nutzen muss. Wir sollten hier etwa den durch den Grünen Pass bedingten Aufschwung bei der Handysignatur mitnehmen und schauen, welche Verwaltungsaufgaben wir damit zusätzlich abwickeln können. Helfen kann die Digitalisierung auch überall dort, wo wir Funktionen in die Orte zurückholen können, zum Beispiel in der Nahversorgung: Über digitale Miniläden ist es möglich, dass die Bevölkerung künftig auch in kleinen Orten wieder einkaufen kann.

Als Ziel haben Sie auch ausgegeben, die Gemeindeautonomie stärken zu wollen. Was heißt das?

Gemeinde-Autonomie ist der Bereich, in dem die Gemeinde direkt den Lebensraum für die Bürger gestalten kann. Ein Beispiel ist der Glasfaserausbau. Da sind wir grundsätzlich nicht zuständig. Aber wir können privatwirtschaftlich tätig werden. Verantwortung muss aber auch enden. Wir beobachten leider eine schleichende Zuschiebung von Aufgaben an die Gemeinden. Dann brauchen wir dann auch die Finanzierung.

Wie ist nach eineinhalb Jahren Pandemie die Stimmung unter den Bürgermeistern?

Es wäre falsch zu sagen, dass die vergangenen Monate nicht belastend waren. Es war eine Mega-Herausforderung. Außerdem häufen sich in emotionalen Zeiten persönliche Untergriffe – auch gegen Bürgermeister. Aber ich rede immer lieber über die Zukunft. Deshalb finde ich es wichtig, beim Bürgermeister-Amt vor allem die schönen Seiten aufzuzeigen – gerade auch im Hinblick auf denNachwuchs. In der Pandemie hat man gesehen, dass man Bürgermeister braucht - das motiviert uns.