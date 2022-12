Gerhard Karner: „Vielleicht sind manche zu viel in Brüssel“

Werbung

NÖN: National und international wurde zuletzt Ihr Veto zum Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien heftig diskutiert und kritisiert. Wann war für Sie klar, dass das Veto die richtige Entscheidung ist?

Gerhard Karner: Es ist völlig richtig, dass dieses Thema, Schengen-Erweiterung mit Bulgarien und Rumänien, seit mittlerweile elf Jahren diskutiert wird. Jetzt wollte man eine Entscheidung – und das kritisiere ich an der Vorgangsweise der Kommission und dem tschechischen Vorsitz – innerhalb von wenigen Wochen überfallsartig auf die Tagesordnung bringen. Da habe ich klar und deutlich nein gesagt, weil ich es für eine Unzeit halte. Das System funktioniert derzeit nicht.

Warum?

Karner: Da gibt es zwei Beweise: Erstens haben wir über 100.000 Aufgriffe allein an der Ostgrenze Österreichs und das Zweite ist, dass wir zwischen fast allen derzeitigen Schengen-Ländern Binnengrenzkontrollen haben. Zwischen Österreich und Ungarn, zwischen Tschechien und der Slowakei, zwischen Deutschland und Österreich. Daher war klar, dass wir hier einen Pflock einschlagen müssen und sagen, jetzt ist der absolut falsche Zeitpunkt, das zu tun.

Warum gilt das für Kroatien nicht?

Karner: Im selben Zeitraum, wo wir an der Ostgrenze über 100.000 Aufgriffe hatten, hatten wir im Süden, nämlich in Kärnten und der Steiermark, in Summe 2.000 Aufgriffe. Das ist der wesentliche Unterschied. Die Routen, die Österreich betreffen, laufen über die Türkei, Bulgarien, Serbien, Rumänien und schließlich Ungarn an unsere Staatsgrenze. Schauen Sie auf die Landkarte. Der östliche Teil ist also das Problem. Daher habe ich ein Fünf-Punkte-Programm vorgeschlagen, wo erste Teile, wie zum Beispiel die Finanzierung von Außengrenzschutzmaßnahmen, bereits Aufnahme gefunden haben. Aber ein Papier ist mir noch zu wenig. Es müssen konkrete Maßnahmen umgesetzt werden.

Unter den Kritikern waren auch Ihr ÖVP-Parteikollege Othmar Karas und der Bundespräsident, die meinen, der Zustrom von Flüchtlingen hätte nichts mit dem Schengen-Beitritt zu tun. Warum liegen die beiden falsch?

Karner: Alleine in zwei Bezirken im Burgenland gab es 75.000 Aufgriffe. Daran sieht man, dass etwas im System nicht funktioniert. Und vielleicht sind da manche zu viel in Brüssel und zu wenig in den Gemeinden des Burgenlands. Mit dem Herrn Bundespräsidenten hatte ich vor der Abstimmung ein sehr intensives, informatives Gespräch. Er hat eine andere Meinung. Ich habe aber trotzdem wegen der Sicherheit dagegen gestimmt.

Was sagen Sie jenen, die die Entscheidung mit der niederösterreichischen Landtagswahl in Verbindung bringen?

Karner: Einen größeren Holler habe ich noch nicht gehört. Illegale Migration muss man bekämpfen, egal ob Wahlen stattfinden oder nicht.

Innenminister Gerhard Karner Foto: LPD NÖ/Greene

Wie geht es Ihnen persönlich mit solchen Entscheidungen?

Karner: Es war eine der heftigsten Sitzungen, die ich jemals erlebt habe, und ich bin doch schon eine Zeit lang in der Politik. Aber ich bin für die Sicherheit der Menschen in diesem Land verantwortlich, daher musste ich dem Druck standhalten.

Sie sind jetzt etwas mehr als ein Jahr als Innenminister im Amt. Ihr Resümee?

Karner: Es war ein Jahr mit vielen Herausforderungen für die Polizistinnen und Polizisten. Von Corona-Kontrollen bis hin zur Flüchtlingswelle aus der Ukraine, außerdem der Kampf gegen die Schleppermafia und die illegale Migration. Was mich beeindruckt, ist das Wohlwollen, das Vertrauen und die Professionalität unserer 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee.

Was sind 2023 die Hauptthemen in Ihrem Ressort, neben der Asylthematik?

Karner: Neben dem Hauptpunkt „Asylbremse“ ist die Umsetzung des neuen Staatsschutzes auf Landesebene im Laufen. Am Programm steht auch die weitere Umsetzung der Kriminaldienstreform, die bereits begonnen hat. Wesentlich sind dabei die regionalen Schwerpunktdienststellen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität.

Wo werden diese in Niederösterreich sein?

Karner: Die Örtlichkeiten werden im ersten Halbjahr 2023 fixiert. Wir müssen hier die Themen Cyberkriminalität, Tatortarbeit und Prävention im Blick haben. Die Cybercrime-Ausbildung wird auch stärker in der Grundausbildung verankert.

Der Arbeitskräftemangel ist in vielen Bereichen spürbar. Wie sieht das bei der Polizei aus?

Karner: Wir konnten heuer knapp 300 Polizeischüler in Niederösterreich aufnehmen. Zwischen 250 und 300 werden es auch im nächsten Jahr sein. Wir haben in Niederösterreich noch ausreichend Bewerbungen. Aber wir spüren den Druck auf den Arbeitsmarkt. Wir haben gerade in Wien den größten Mangel an jungen Kolleginnen und Kollegen. Wir hätten im November mit fast 200 Schülerinnen und Schülern in Wien beginnen können, haben aber nur knapp 90 in die Schulen gebracht, weil wir einerseits zu wenig Bewerberinnen und Bewerber hatten und viele den Test nicht bestanden haben. Dieser Personalmangel in Wien drückt auch auf die Situation in Niederösterreich, weil ja auch Versetzungen von Wien nach Niederösterreich aufgrund dieser Lage sehr schwer möglich sind.