Karner: „Bilden Experten für Cyberkriminalität in den Bezirken aus“

NÖN: Herr Innenminister, Sie sind seit mehr als vier Monaten im Amt. Ihr erstes Resümee?

Gerhard Karner: Ich kenne dieses Haus seit sehr langer Zeit. Ich war als Pressesprecher tätig und im NÖ Landtag 18 Jahre lang Sicherheitssprecher. Mir ist in den ersten Monaten aber noch mehr bewusst geworden, dass der Sicherheitsbereich exzellent aufgestellt ist. Die 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten hervorragende Arbeit, obwohl sie in den letzten Monaten bei vielen Corona-Demonstrationen und mit der Situation rund um die Ukraine sehr gefordert waren und weiterhin sind.

„Schlepperkriminalität und die Cyberkriminalität waren im letzten Jahr besonders steigend.“

Im Vergleich zu Flüchtlingen aus Afghanistan oder Syrien ist die Bereitschaft zur Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine sehr groß. Wo ist der Unterschied?

Die Situation 2015/2016 ist mit der jetzigen Situation nicht vergleichbar. Jetzt reden wir von einem Krieg auf dem europäischen Kontinent und die Ukraine grenzt unmittelbar an die EU. 85 Prozent der Geflüchteten sind Frauen und Kinder. Damals hat die Hälfte derer, die gekommen sind, versucht, es sich wirtschaftlich zu verbessern, das hat nichts mit Asyl zu tun.

Aktuell sind über 50.000 Flüchtlinge in Österreich. Wie viele können wir aufnehmen?

Ich lasse mich hier auf keine Zahlen ein. Wir haben derzeit mehr als 50.000 Vertriebene in Österreich registriert. Es gibt auch manche, die weiterreisen, auch wenn sie erfasst sind. Das Ziel ist, jenen Menschen, die sich auf den Weg machen und bis nach Österreich kommen auf ihrer Flucht vor Putins Bomben, ein Dach über dem Kopf und ein Leben in Normalität zu geben.

Was sind abseits der Flüchtlingskrise aktuell die größten Herausforderungen für das Innenministerium?

Da zeichnet die Kriminalstatistik ein klares Bild. Wir haben zwei Bereiche, die im letzten Jahr besonders steigend waren: Das ist die Schlepperkriminalität und die Cyberkriminalität. In beiden Fällen ist die internationale Zusammenarbeit ganz entscheidend. Daher haben wir auch im Jänner bereits mit einer sogenannten Rückkehrkonferenz in Wien gestartet, wo an die 20 Innenministerinnen und Innenminister zu dem Thema Gast waren. Das Ziel ist klar. Jene, die aus Wirtschaftsgründen zu uns gekommen sind, müssen in ihre Heimat zurückkehren, um den Schleppern die Geschäftsgrundlage zu entziehen. Im Kampf gegen die Cyberkriminalität bilden wir aktuell Special Forces aus. Das sind im Endausbau bis zu 130 Spezialisten im Kampf gegen die Internetkriminalität.

Wo werden die stationiert?

Sowohl im Bundeskriminalamt als auch in den Bezirken. Viele Experten sind auch auf den einzelnen Inspektionen bzw. in Zukunft in Ermittlungsverbünden, die brauchen Unterstützung.

„Der von gegenseitigem Respekt getragene Diskurs steht im Zentrum einer demokratischen Gesellschaft und nicht die Verhetzung in sozialen Netzwerken als Vorstufe zur Gewalt.“

Letzte Woche wurde Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer in Wien von einem Coronamaßnahmen-Gegner attackiert. Ist man als Politiker noch sicher?

Es ist leider ein gesellschaftliches Phänomen, dass in den sozialen Netzwerken manche Hemmungen fallen und die Gewaltbereitschaft in Teilbereichen dadurch steigt. Hier müssen wir in einem gesamtgesellschaftlichen Schulterschluss durch Bildung und Aufklärung ansetzen. Der von gegenseitigem Respekt getragene Diskurs steht im Zentrum einer demokratischen Gesellschaft und nicht die Verhetzung in sozialen Netzwerken als Vorstufe zur Gewalt.

Die Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer sind zuletzt negativ in die Schlagzeilen gekommen, weil sie im Dienst Alkohol konsumiert und danach einen Unfall verursacht haben. Wie läuft die Aufklärung des Falls?

Es ist ein offensichtliches Fehlverhalten der beiden Beamten, weshalb auch disziplinarrechtliche Schritte und ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet wurden. Ich halte es aber für feig und hinterhältig, dass eine Partei einen anonymen Brief dafür hernimmt, um eine Familie in die politische Auseinandersetzung hineinzuziehen. Personenschutz ist kein Luxus, das ist in manchen Bereichen leider notwendig.

Sie sind also sicher, dass dieses anonyme Schreiben von der SPÖ und nicht von einem Beamten gekommen ist?

Sicher ist, dass immer wieder anonyme Anfeindungen auftauchen. Damit Politik zu machen, ist feig und hinterhältig.

„Ich kenne Wolfgang Sobotka seit vielen Jahren als untadeligen Politiker und großartigen Menschen.“

Aufgrund von Chatnachrichten aus seiner Zeit als Innenminister ermittelt die WKStA nun gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Wie schwer ist es für Sie, in solchen Fällen die Position des Innenministers und des ÖVP-Politikers zu vereinen?

Ich habe in dieser Frage zum Verhältnis Justiz und Inneres eine besondere Verantwortung. Das heißt, in einzelnen Fällen bedarf es natürlich einer besonderen Sensibilität. Aber ich bin auch ÖVP-Politiker und zwischen diesen beiden Positionen trenne ich strikt. Ich kenne Wolfgang Sobotka seit vielen Jahren als untadeligen Politiker und großartigen Menschen.

Haben aufgrund dieser Vorfälle die interne Kommunikation im Innenministerium verändert?

Im Innenressort hat jeder die Verantwortung, mit solchen Dingen so umzugehen, wie es letztendlich die gesetzlichen Vorgaben sind. Und das wird auch so gemacht.

Wie beurteilen Sie das Verhältnis zwischen ÖVP und Grünen in der Koalition?

Das ist eine gute, professionelle Zusammenarbeit.

Sind Sie sicher, dass diese Koalition bis 2024 halten wird?

