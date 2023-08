Karner: „Zahl der Bewerbungen bei der Polizei hat sich vervierfacht“

NÖN: In dieser Woche treten wesentliche Teile der reformierten Polizeiausbildung in Kraft. Was sind die wesentlichen Eckpfeiler?

Gerhard Karner: Die wichtigsten Maßnahmen starten am 1. September. Dazu gehört, dass der Führerschein währen der Ausbildung gemacht werden kann und auch bezahlt wird. Zudem wird den Auszubildenden ein Klimaticket gratis angeboten. Und unter anderem sind sichtbare Tattoos kein Hindernis mehr. Das höhere Gehalt für Polizeischüler (Anm.: zum Start 140 Euro mehr netto pro Monat) wurde bereits mit Jahresbeginn umgesetzt.

Spüren Sie bereits einen stärkeren Zulauf beim Polizeinachwuchs?

Karner: Es gibt deutlich mehr Bewerbungen in allen Bundesländern. Auch in Niederösterreich hat sich die Zahl der Bewerber in den letzten Wochen auf etwa 580 fast vervierfacht. Vor allem kleine, harmlose Tattoos waren davor oft ein Hindernis. Jetzt haben viel mehr Zulauf, was auch notwendig ist, damit wir genügend Personal für die neuen Herausforderungen brauchen. Dieses Bündel an Maßnahmen war notwendig und zeigt Wirkung.

Zu diesen Herausforderungen zählt vor allem die Cyberkriminalität die in den letzten beiden Jahren auch in Niederösterreich jeweils um 30 Prozent angestiegen ist. Wo wird hier angesetzet?

Karner: Rund die Hälfte aller Straftaten im Internet sind Betrugsdelikte. Das ist die größte Herausforderung, weil es alle Menschen betreffen kann. Wir setzen hier stark auf Information und Aufklärung, weil oft Gutgläubigkeit, Unvorsichtigkeit und der Wunsch nach schnellem Geld die Leute unvorsichtig macht. Österreichweit verzeichnen wird rund 100 Betrugsdelikte im Internet pro Tag.

Sie haben zur Bekämpfung der Cyberkriminalität für heuer sieben bis acht neue Schwerpunkt-Inspektionen in Niederösterreich angekündigt. Wo wird das sein?

Karner: Wir werden am kommenden Freitag die zentralen Ergebnisse präsentieren. Die Regionen sind ein Teil der Reform und wurden in möglichst enger Absprache zwischen den Landespolizeidirektionen und der Personalvertretung festgelegt. Im Fokus der Reform stehen drei Bereiche: Cyberermittlungen, Tatortarbeit und Prävention. Die Arbeit der Kriminalpolizei wird dadurch regionaler und bürgernäher.

"Rund die Hälfte aller Straftaten im Internet sind Betrugsdelikte", sagt Innenminister Gerhard Karner im Gespräch mit NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger. Foto: Karl Schober/BMI

In Oberösterreich wurde vor wenigen Wochen ein Pilotprojekt mit einem Cyber-Trainings-Centrum gestartet. Wird auch Niederösterreich so ein Zentrum bekommen?

Karner: Ja, es wird in allen neun Bundesländern eines geben. In Oberösterreich werden bereits ab März 2024 die Ausbildungen starten und ich rechne damit, dass auch jenes in Niederösterreich bis Mitte des kommenden Jahres startet.

Wer wird dort ausgebildet und wo wir das sein?

Karner: Der genaue Standort wird noch festgelegt. Dort wird den Spezialistinnen und Spezialisten für die regionalen Schwerpunktdienststellen das grundsätzliche Rüstzeug in Sachen Cyberkriminalität vermittelt.

In Niederösterreich ist im Sommer eine politische Debatte über das Gendern ausgebrochen, nachdem die FPÖ ein Verbot Gender-Sternchen etc. vorangetrieben hat. Wie wird das im Polizeidienst gehandhabt?

Karner: Pragmatisch, vernünftig, mit großem Respekt vor dem jeweils anderen und nicht als ideologische Frage, Ich persönlich spreche immer, zumindest versuche ich es, von Polizistinnen und Polizisten.

Gerhard Karner hält nach wie vor am Veto zum Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien fest. Foto: Karl Schober/BMI

Im Juli ist die Zahl der Asylanträge erneut um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Trotzdem steht das Thema politisch immer stark im Fokus. Warum?

Karner: Das Thema Flucht, Asyl, Asylmissbrauch, Schleppereibekämpfung ist ein Thema, das den Sicherheitsapparat immer besonders betrifft und daher haben wir, Maßnahmen gesetzt und sind ganz konsequent auf die Asylbremse gestiegen. Wir werden international von Staaten wie Deutschland beneidet, weil bei uns die Zahlen zurückgehen. Im Gegensatz zu Deutschland, Italien oder anderen Ländern. Warum? Weil wir von den Grenzkontrollen, über die schnellen Verfahren über die raschen Abschiebungen, klare Signale senden: Wer Schutz und Hilfe braucht, dem wird das gewährt, wie man bei den vielen ukrainischen Flüchtlinge sieht, denen wir geholfen haben. Aber wenn jemand glaubt, man kann aus wirtschaftlichen Gründen sich aussuchen, wo man lebt, dem haben wir klar einen Riegel vorgeschoben und auch klare, harte und konsequente Signale ausgesendet.

Wäre es dann nicht jetzt an der Zeit, Ihr Veto zum Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien zu überdenken?

Karner: Solange ein System nicht funktioniert, kann man es nicht erweitern. Und das System funktioniert augenscheinlich nach wie vor nicht. Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden und Norwegen führen ebenso wie Österreich Grenzkontrollen durch. Deutschland hat in den letzten Wochen seine Grenzkontrollen nochmal intensiviert und überlegt auch zu Polen Grenzkontrollen aufzunehmen. Daran sieht man, dass der Schutz der Außengrenzen nicht funktioniert. Solange das so ist, kann es keine Schengenerweiterung geben.

Im kommenden Jahr sind Nationalratswahlen. Kann man davon ausgehen, dass Sie wieder kandidieren werden?

Karner: Die Listen werden von den jeweiligen Landes- und Bundesparteien beschlossen. Es weiß aber jeder, der mich kennt, dass ich mit sehr großer Freude Politiker bin.