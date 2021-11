Karoline Edtstadler: „Der Tabubruch ist eine Chance“

Die türkis-grüne Regierung hat turbulente Wochen hinter sich. Kehrt jetzt wieder Ruhe ein?

Karoline Edtstadler: Wir haben wieder stabiles Fahrwasser erreicht und sind dabei, das Regierungsprogramm abzuarbeiten. Wir haben auch bewiesen, dass wir handlungsfähig und handlungswillig sind. Es ist jetzt nicht die Zeit für emotionale Debatten, sondern für Österreich zu arbeiten, und das tun wir – mit dem neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg und dem neuen Außenminister Michael Linhart. Mit beiden habe ich schon in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet.

Und die Regierung hält bis zum Ende der Legislaturperiode?

Edtstadler: Ja, davon gehe ich aus. Für uns alle geht es jetzt darum, für die Menschen zu arbeiten. Niemand will Neuwahlen, die nichts verbessern würden.

Als Reaktion auf die bekanntgewordenen Chats haben Sie angekündigt, das Briefgeheimnis stärken zu wollen. Warum?

Edtstadler: Man muss zwei Dinge auseinanderhalten: Es geht einerseits darum, dass viele Dinge aus nicht-öffentlichen Ermittlungsverfahren an die Öffentlichkeit gelangen, die dort nicht sein sollen. Auf der einen Seite ist die Sicherstellung von Handys auch ohne richterliche Genehmigung möglich. Da setzt mein Vorschlag an, dass man Chats und E-Mails auch so schützen sollte wie Briefe. Dann gibt es noch eine Dimension – und zwar, dass mit der Sicherstellung eines Handys sehr viele Daten beschlagnahmt werden. Auf einem Handy ist das ganze Leben drauf. Da braucht es aus meiner Sicht einen noch stärkeren Schutz. Wir sind da auch in Gesprächen mit der Justizministerin – man könnte das im Zuge der Novellierung der Strafprozessordnung angehen.

Viele werden vermuten, dass Ihr Vorstoß in erster Linie damit zu tun hat, dass die bekannt gewordenen Chats für die ÖVP unangenehm sind.

Edtstadler: Es geht mir nicht um die aktuelle Causa – da sind teilweise Inhalte nachzulesen, die unschön und strikt abzulehnen sind. Man muss das losgelöst vom Einzelfall betrachten. Viele Menschen können davon betroffen sein, wenn deren Handys beschlagnahmt werden und private Kommunikation in der Folge, etwa durch einen U-Ausschuss, in die Öffentlichkeit gelangt.

Ein großer Brocken war das Sterbeverfügungsgesetz. Warum hält es diesmal vor dem Verfassungsgerichtshof?

Edtstadler: Wir haben uns dieses Gesetz nicht gewünscht, es wurde uns aber vom Verfassungsgerichtshof auferlegt. Hätten wir dieses Gesetz nicht, wäre ab 1. Jänner 2022 jede Assistenz zu einem Suizid ohne Einschränkung möglich. Jetzt ist ein klarer Prozess definiert. Warum ich der Meinung bin, dass das Gesetz halten wird? Weil wir uns klar an der Erkenntnis des VfGH orientiert haben. Ich bin mir sicher: Fast jeder, der dieses Interview lesen wird, hat eine Meinung zur Sterbehilfe, zu Menschen, die am Ende ihres Lebens peinvolle Qualen erleiden und irgendwann sagen, sie wollen nicht mehr. Es ist das Eine, eine Meinung zu haben, es ist aber etwas Anderes, das in ein Gesetz zu gießen, das allgemein Gültigkeit hat. Deshalb war es uns als ÖVP von Anfang an so wichtig, dass assistierter Suizid nicht zum gesellschaftlichen Normalfall wird.

Parallel sollen die Palliativ- und Hospizeinrichtungen ausgebaut werden.

Edtstadler: Wir haben jetzt einen Tabubruch erlebt und reden seit einem Jahr offen über Sterbehilfe. Das ist die Chance für einen flächendeckenden Ausbau der Hospiz- und Palliativmedizin. Durch die 108 Millionen Euro an Bundesmitteln, die bis 2024 zur Verfügung stehen, können hier mittels Drittelfinanzierung von Bund, Ländern und Sozialversicherung alleine bis dahin 324 Millionen Euro investiert werden.

Bei der Abschaffung des Amtsgeheimnisses geht nicht viel weiter. Warum?

Edtstadler: Wir hatten das Informationsfreiheitsgesetz bis April in Begutachtung und haben 200 Stellungnahmen bekommen. Jetzt führen wir Gespräche mit den betroffenen Institutionen, aber auch den Oppositionsparteien. Das Ziel ist ein möglichst breiter Konsens, denn wir brauchen eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament.