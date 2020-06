NÖN: Ihre Amtszeit hat mit der Coronakrise vor 100 Tagen begonnen. Sie hätten ihre Ressorts Wirtschaft, Tourismus und Sport wohl nicht intensiver kennenlernen können als in dieser Phase?

Jochen Danninger: Ja, an meinem ersten Tag hat die erste Krisensitzung im Bundeskanzleramt stattgefunden. Gottseidank habe ich durch meine bisherigen Tätigkeiten die Wirtschaft in Niederösterreich schon sehr gut gekannt. Mein Anspruch war ab ‚Tag eins‘, unseren Unternehmer bestmöglich durch diese Krise zu helfen, und daran werde ich weiterhin mit Hochdruck arbeiten. Ich hoffe, ich konnte den Unternehmern, mit denen ich bis jetzt in Kontakt war, vermitteln, dass da einer ist, dem das eine wirkliche Herzensangelegenheit ist und der für sie ein verlässlicher Partner ist.

Es gibt noch viele Unternehmer, die über zu wenig Unterstützung klagen. Müssen Sie in verschiedenen Bereichen nachjustieren?

Danninger: Wir waren das erste Bundesland, das gleich einmal 20 Millionen Euro an Haftungen übernommen hat. Nun haben uns Wirtschaftsforscher empfohlen, das Bundespaket wirken zu lassen und dann Lücken zu schließen, wo es weiße Flecken gibt. Ab Herbst wird das Land auch konjunkturbelebende Maßnahmen setzen. Einzelne Pakete, wie das 22 Millionen schwere Tourismuspaket, haben wir ja schon auf den Weg gebracht. Mit einem Sonderbudget für die NÖ Werbung wollen wir den Urlaub in Niederösterreich heuer besonders bewerben.

Noch sind Tourismus und Hotellerie sehr schleppend angelaufen. Wie schwierig wird es für diese Branchen?

Danninger: Es gibt viele solide Betriebe, die gerade eine Investition getätigt haben und die Liquidität daher knapp wird. Die müssen wir bestmöglich durch die Krise bringen. Und wir müssen jetzt auch unsere Landsleute motivieren, denn jeder kann einen Beitrag leisten: Mit jedem Einkauf beim regionalen Händler leisten wir einen Beitrag, um die Wertschöpfung im Land zuhalten. Und auch mit jedem Schnitzel im Wirtshaus unterstützen wir unsere viel geliebte Gastronomie. Das ist auch mein Appell in diesem Sommer. Wir müssen alle darauf schauen, dass wir die Gastronomie und Hotellerie unterstützen. Wir leben in einem wunderschönen Land, und es gilt, in Niederösterreich vieles neu zu entdecken, was vor der Haustüre liegt.

Welches wirtschaftliche Schicksal hat Sie in der Krise am stärksten betroffen gemacht?

Danninger: Die Lage der Reisebüros und der Luftfahrtbranche beschäftigt mich sehr. Für Betriebe in diesen Branchen ist es sehr schwierig, da müssen wir realistisch sein. Da ist in absehbarer Zeit nicht mit einer Rückkehr zur Normalität zu rechnen.

Was sind die nächsten Schritte, nachdem die Intensivphase der Krise nun vorbei ist?

Danninger: Die größte Herausforderung ist, dass es bei den Konsumenten noch eine gewisse Zurückhaltung gibt. Die Betriebe brauchen Planungssicherheit, die müssen ihr Personal wieder aufbauen. Die Konsumenten wollen wieder Sicherheit in Sachen Arbeitsplatz, aber auch vor einer Ansteckung. Dieses Vertrauen wird noch von der Sorge um eine zweite Welle gedämpft. Daher müssen wir weiterhin vorsichtig sein, aber gleichzeitig auch wieder aufmachen und anpacken, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt.

Die Krise hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung für das Land ist. Ist Ihr Plan, in den nächsten drei bis vier Jahren 100.000 Haushalte mit Breitband anzubinden, schnell genug, oder braucht es mehr als das präsentierte 100-Millionen-Euro-Paket?

Danninger: Der Engpassfaktor bei dem Projekt ist nicht das Geld, sondern die Kapazitäten der heimischen Bauwirtschaft. Mit ihr wollen wir diese Haushalte ausbauen, zusätzlich steht ja auch der private Markt nicht still und hat ambitionierte Pläne, um Haushalte in den größeren Gemeinden und Städten in Niederösterreich zu versorgen. Uns ist wichtig, das Projekt mit heimischen Firmen zu verwirklichen und so die Wertschöpfung im Land zu halten. Ich will keine Dumpinganbieter ins Land holen, was auf lange Sicht letztlich teurer wäre.

Wie sieht die Hilfe für die Sportvereine aus. Da gibt es Kritik, weil noch viele Sportler und Funktionäre in der Luft hängen?

Danninger: Wir haben einen ersten Schritt getan, indem wir gleich einmal die Basisförderungen des Landes an unsere Verbände und Spitzensportvereine ausbezahlt haben. Jetzt ist der Bund am Zug, der für NPO´s 700 Millionen Euro zugesagt hat. Ich warte sehnsüchtig darauf, dass endlich diese Richtlinien auf den Weg gebracht werden und die Sportvereine auch schnell und unkompliziert die Bundesmittel abholen können.