Landesrat Danninger: „Wirtschaft wächst in NÖ deutlich stärker“

NÖN: Trotz des Anstiegs der Corona-Zahlen brummt der Wirtschaftsmotor österreichweit so laut wie lange nicht. Wie ist die Situation in Niederösterreich?

Jochen Danninger: Es ist sehr erfreulich, dass die Wirtschaftsforscher die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Niederösterreich jetzt noch einmal angehoben haben. Bisher sind wir von einem Wert von 4,3 Prozent für heuer und nächstes Jahr ausgegangen. Jetzt ist die Prognose auf jeweils 4,8 Prozent erhöht worden. Wir liegen damit deutlich über dem Österreichschnitt. Das heißt, dass wir nächstes Jahr das Vorkrisenniveau deutlich übertroffen haben werden. Das merkt man auch bei den Investitionen. Alleine heuer werden von der Wirtschaft acht Milliarden Euro investiert. 2019 waren es fünf Milliarden.

„Das Vorkrisenniveau werden wir in dieser ersten – hoffentlich normalen – Saison noch nicht erreichen. Aber wir werden wieder deutlich aufholen.“

Nach wie vor ist der Arbeitskräftemangel ein Problem. Wann kann man hier mit Entspannung rechnen?

Ich bin viel bei den Betrieben, und man merkt, dass das die größte Herausforderung für unseren Standort ist. Es gibt dabei nicht die eine Maßnahme zur Problemlösung. Aber wir sehen jetzt Gott sei Dank schon erfreuliche Anzeichen. Mit fast 5.000 Lehranfängern haben wir aktuell um 7,7 Prozent mehr als 2020. Aber wir müssen noch an weiteren Stellschrauben drehen und die Anreize für Arbeitslose, einen Job anzunehmen, erhöhen. Die Zuverdienstmöglichkeiten während der Arbeitslosigkeit müssen meiner Ansicht nach abgeschafft werden. Die Betriebe brauchen jetzt jede Hand, die anpacken kann.

Apropos Tourismus. Mit welchen Gefühlen sehen Sie der bevorstehenden Skisaison in Niederösterreich entgegen?

Wir sind zuversichtlich. Das Vorkrisenniveau werden wir in dieser ersten – hoffentlich normalen – Saison noch nicht erreichen. Aber wir werden wieder deutlich aufholen. Viele Touristiker haben in den letzten Monaten in die Qualität ihres Angebotes investiert, das sind wertvolle Zukunftsinvestitionen. Wir hatten im letzten Winter einen Nächtigungs-Einbruch von 49 Prozent. Und wenn man bedenkt, dass jeder dritte Gast während des Winters zu uns kommt, ist es wichtig, dass uns das Comeback gelingt.

Gibt es auch Kollateralschäden vom letzten Winter?

Wir laufen Gefahr, dass wir heuer die zweite Saison in Folge erleben, wo kaum Kinder das Skifahren erlernen. Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir trotz Pandemie Kinder wieder für den Skisport begeistern. Die Schulen sind hier ein wichtiger Treiber. Wenn Kinder in der Schule das Skifahren nicht erlernen, sind das oft verlorene Jahrgänge für den Wintersport. Dabei ist dieser wichtig für die Gesundheit unserer Jugend, aber auch für den Tourismus. Deshalb setze ich mich massiv dafür ein, dass Wintersportwochen und Skitage heuer wieder stattfinden können. Da muss auch das Gesundheitsministerium mithelfen, unter anderem mit praxistauglichen Präventionskonzepten.