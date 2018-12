NÖN: Das Hilfswerk NÖ hat heuer das 40-jährige Jubiläum gefeiert. Wie haben sich die Aufgaben im Laufe der Jahre verändert?

Michaela Hinterholzer: Erich Fidesser hat vor 40 Jahren einen kleinen Wohlfahrtsverein gegründet und begonnen, die Nachbarschaftshilfe zu professionalisieren. Aus sieben Mitarbeitern sind heute 3.200 Angestellte in NÖ geworden. Dazu kommen 500 selbstständige Tageseltern. Der Frauenanteil bei uns liegt bei 94 Prozent.

Das Hilfswerk hat in der mobilen Pflege mit 47 Prozent den größten Marktanteil in Niederösterreich. Nun soll sich laut Prognosen die Zahl der Personen in der Hauskrankenpflege von aktuell gut 30.000 bis zum Jahr 2050 auf 73.000 erhöhen. Das heißt, die Herausforderung wird größer?

Hinterholzer: Ja. Die Pflege ist ein absoluter Wachstumsmarkt. Da gilt es personell und finanziell gewappnet zu sein. Bei uns kommt dazu, dass 40 Prozent unserer Mitarbeiter in den nächsten Jahren in Pension gehen. Es wird daher nötig sein, die Jungen für den Sozialberuf zu interessieren. Auch beim Thema Umschulung müssen wir ansetzen.

Warum ist es aktuell so schwierig, in der Pflege Personal zu finden? Ist das ein Imageproblem oder liegt es an der Bezahlung?

Hinterholzer: Ich würde sagen, beides. Gott sei Dank hat die Landeshauptfrau vor Kurzem einen wichtigen Schritt gesetzt, indem sie zusätzliche Mittel für das diplomierte Personal zur Verfügung gestellt hat. Denn da war ein großer Gehaltsunterschied zwischen den Diplomierten im Klinikbereich, jenen im Pflegeheimbereich und jenen in der mobilen Pflege.

Die Bundesregierung hat diese Woche den Startschuss für einen Masterplan zur Pflege gegeben. Zentrale Frage dabei ist die Finanzierung. Soll diese durch eine Versicherung oder mit fixen Abgaben im Steuersystem sichergestellt werden?

Hinterholzer: Ich möchte mich gar nicht festlegen, aber es wird im System mehr Geld brauchen. Deutschland hat zum Beispiel schon lange die Pflegeversicherung eingeführt.

Was ist besonders wichtig für die Pflege in der Zukunft?

Hinterholzer: Faktum ist, dass die Leute in den eigenen vier Wänden alt werden wollen. Die mobile Pflege ist nicht nur die menschlichere Form, sie kostet auch nur rund ein Achtel von einem Platz im Pflegeheim. Besonderen Wert legen wir auf Qualitätssicherung, vor allem bei der 24-Stunden-Betreuung, die auch in Zukunft ein Teilsegment bleiben wird.