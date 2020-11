NÖN: Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage der Pandemie? War der Lockdown unvermeidbar?

Johanna Mikl-Leitner: Wer die Entwicklung beobachtet hat, dem musste klar sein, dass es so nicht weitergehen kann. Es geht jetzt darum, das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten und die Wirtschaft und Arbeitsplätze zu schützen. Dabei geht es um die Gesundheit und die wirtschaftliche Lebensgrundlage tausender Familien.

Keiner von uns kann sich erinnern, dass es in Österreich einmal ein Ausgangsverbot gegeben hatte. Was soll dieser drastische Schritt bringen?

Mikl-Leitner: Es gibt kein Ausgangsverbot, sondern lediglich Ausgangsbeschränkungen. Diese sind jetzt notwendig, um die rasante Ausbreitung des Virus wieder einzudämmen. Die steigenden Zahlen in unseren Kliniken und auf den Intensivstationen sind alarmierend, und da müssen wir gegensteuern. Das gelingt am besten, wenn wir alle zusammenhelfen und unsere sozialen Kontakte weitestgehend einschränken.

Wie wahrscheinlich ist es, dass wir ab Anfang Dezember wieder schrittweise Lockerungen erleben werden?

Mikl-Leitner: Keiner von uns hat eine Freude damit, wenn sein Leben eingeschränkt wird. Aber ich habe das Gefühl, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Situation klar im Blick haben. Was wir in den nächsten Wochen und Monaten brauchen, ist Disziplin und Ausdauer, damit sich die Situation entspannt und schrittweise Lockerungen wieder möglich sind.

NÖ hat schon im Oktober strengere Maßnahmen bei oranger Ampelfarbe umgesetzt. Hat die Maßnahme letztlich zu wenig geholfen?

Mikl-Leitner: Im Gegenteil. Die Maßnahmen in Niederösterreich haben dazu geführt, dass die Kurve in den letzten Wochen bei uns flacher gestiegen ist als in anderen Bundesländern. Nichtsdestotrotz steigen die Zahlen österreichweit in Summe dramatisch. Daher war es klar, dass die Bundesregierung handeln muss.

Welche Bereiche in Niederösterreich müssen besonders geschützt werden?

Mikl-Leitner: Die wichtigsten Aufgaben lauten jetzt, Kliniken und Pflegeheime sowie Wirtschaft und Arbeitsplätze zu schützen. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben in der Vergangenheit schon oft bewiesen, dass wir Ausnahmesituationen gemeinsam meistern können, und das wird uns auch dieses Mal wieder gelingen.