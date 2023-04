Mikl-Leitner: „Das Programm ist zu 100 Prozent bürgerlich“

Werbung

NÖN: Die Zusammenarbeit von ÖVP und FPÖ sorgt nach wie vor österreichweit für Protest. Zuletzt gab die Filmakademie bekannt, die Filmpreise künftig nicht mehr in Grafenegg zu verleihen. Wie sehr überrascht Sie die Empörung?

Johanna Mikl-Leitner: Dass wir damit bei manchen keine Freude auslösen, war klar. Aber es war alternativlos. Wir haben über sechs Wochen Verhandlungen mit der SPÖ geführt – das war auch die Variante der Zusammenarbeit, die ich favorisiert habe. Aufgrund der Blockade und der Kompromisslosigkeit der SPÖ konnte es aber zu keiner Zusammenarbeit kommen. Wir haben dann zehn Tage gehabt, um mit der FPÖ eine tragfähige Regierung und ein gutes Arbeitsprogramm zustande zu bringen. Letztendlich muss sich die SPÖ den Vorwurf gefallen lassen, dass sie sich zum Geburtshelfer dieser Zusammenarbeit gemacht hat.

"Aufgrund der Blockade und der Kompromisslosigkeit der SPÖ konnte es aber zu keiner Zusammenarbeit kommen" begründet Mikl-Leitner den Pakt von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

VP-Klubobmann Jochen Danninger spricht von einem „linken Empörungsorchester“. Macht es sich die ÖVP hier nicht zu leicht – auch innerhalb der Partei gibt es viel Kritik?

Mikl-Leitner: Einer Umfrage der NÖN habe ich entnommen, dass schon vor zwei Wochen am Höhepunkt der Kritik über 80 Prozent der ÖVP-Wähler und immerhin 55 Prozent der Gesamtbevölkerung eine schwarz-blaue Zusammenarbeit begrüßt haben. Es scheint mir also schon ein deutliches Gefälle zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung zu geben. Es gibt also offenbar eine große Erwartung und es ist unsere Aufgabe, jetzt schnell wieder ins Handeln zu kommen und uns endlich wieder um die Anliegen und Sorgen der Menschen kümmern zu können.

FPÖ-Chef Herbert Kickl sieht zu 100 Prozent eine freiheitliche Handschrift in diesem Regierungsprogramm.

Mikl-Leitner: Und jeder, der mich anspricht und das Übereinkommen tatsächlich gelesen hat, sagt mir: Das ist ja zu hundert Prozent bürgerlich! Also lassen wir einmal die Spielchen. Wir haben es geschafft, aus zwei unterschiedlichen Ansätzen einen gemeinsamen Weg zu finden. Wir sind mit denselben Forderungen in die Verhandlungen mit der FPÖ gegangen wie zuvor in die Verhandlungen mit der SPÖ. Wir haben alle Forderungen durchgebracht – mit der SPÖ wäre das nicht möglich gewesen. Wir hätten mit der SPÖ die Schaffung von Eigentum nicht stärken und die Pflege zuhause nicht aufwerten können. Wir hätten mit der SPÖ beim Thema Integration – ein Thema, das uns sehr wichtig ist – nichts weitergebracht.

Corona als wichtigster und erster Punkt im Arbeitsübereinkommen ist aber ein Zugeständnis an die FPÖ.

Mikl-Leitner: Es liegt doch wohl klar auf Hand, dass eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nur dann einen Sinn hat, wenn wir uns offensiv und gemeinsam dem Thema zentral widmen, das uns in der Politik, im Land, in der Gesellschaft und oft auch in unseren Familien in den letzten Jahren am meisten gespaltet hat: Corona. Schon die laute undifferenzierte Diskussion über den Corona-Fonds zeigt ja, dass es hier sehr viele Gräben gibt. Wir haben dieses Kapitel vorne hingestellt, um ein klares Signal zu setzen, dass wir mit der Aufarbeitung dieses Themas die Gesellschaft wieder zusammenführen wollen. Das ist ein großes Ziel dieser Regierung. Dieser Fonds ist für alle da – also selbstverständlich auch und vor allem für jene, die sich an alle Regeln gehalten haben. Und dass wir verfassungswidrige Strafen zurückzahlen, entspricht nicht nur meinem Rechtsverständnis, das ist seit Jahren eine zentrale Forderung von Bundes-SPÖ und NEOS – und niemanden rührt‘s.

Wie kommt man in der Praxis an die Gelder des Fonds und ab wann wird es ihn geben?

Mikl-Leitner: Wir werden in den nächsten Wochen die Richtlinien im Detail ausarbeiten. Wichtig ist, dass sie rechtlich korrekt und rechnungshof-tauglich, aber auch einfach in der Abwicklung sind. Wir wollen den Fonds jedenfalls in den nächsten Wochen beschließen.

"In den nächsten Wochen werden die Richtlinien für den Corona-fond im Detail ausgearbeitet", erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Indra Collini von den NEOS meint, das Arbeitsübereinkommen wäre „visionslos“. Welche Visionen enthält es?

Mikl-Leitner: Man muss das Programm nur lesen. Nehmen wir nur das Kapitel Kultur mit der Kulturstadt St. Pölten 2024. Wir bauen dafür die Synagoge zum Dialogzentrum aus, schaffen das „KinderKunstLabor“ und machen den Domplatz zum Platz der Kultur. Wir wollen Grafenegg und das Nitsch-Museum weiterentwickeln, wir wollen den Semmering als Kultur- und Tourismusregion aus dem Dornröschenschlaf holen. Und wir wollen den Raum Hainburg zum Silicon Valley der Biotechnologie entwickeln.

Sie wollen aber auch die Schülerinnen und Schüler zwingen, in der Pause Deutsch zu reden.

Mikl-Leitner: Die Rede ist nicht von Zwang des Landes – das liegt in der Schulautonomie. Die Rede ist davon, die Motivation, in der Pause Deutsch zu sprechen, zu erhöhen. Das war auch der Grund, warum wir das im Regierungsprogramm haben wollten.

Das war also eine Forderung der ÖVP, nicht der FPÖ?

Mikl-Leitner: Ja, weil wir aus Erfahrungen in Wiener Neustadt wissen, dass dieses Modell funktioniert und erfolgreich ist. Es bleibt selbstverständlich eine autonome Entscheidung jeder Schulgemeinschaft, ob sie Deutsch in der Pause fördert oder nicht. Aber es macht ganz einfach Sinn – vor allem in Brennpunktschulen mit vielen verschiedenen Muttersprachen –, dass sich die Kinder in der gemeinsamen deutschen Sprache verständigen. Denn wir wissen ja leider alle, dass viele Schülerinnen und Schüler nach ihrem Schulabschluss eben nicht Deutsch können. Damit ist niemandem geholfen – und am wenigsten den Kindern.

Sie haben gesagt, dass das Regierungsprogramm die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in Niederösterreich fördern soll. Wer sind denn Ihrer Meinung die, die keine Leistungsträger sind?

Mikl-Leitner: Das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger sind all jene, die in der Früh aufstehen und etwas leisten. Von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, über die Landwirtinnen und Landwirte bis hin zu den Unternehmerinnen und Unternehmern, die Wertschöpfung schaffen und vor allem auch den finanziellen Beitrag dazu leisten, unser Sozialsystem weiterführen zu können. Aber selbstverständlich richtet sich unser Programm auch an all jene, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen – beispielsweise an jene, die mit der Teuerung zu kämpfen haben.

Sie haben das Platzen der Gespräche mit der SPÖ damit begründet, dass viele Forderungen unfinanzierbar gewesen wären. Mit der FPÖ haben Sie in den ersten Tagen die Abschaffung der ORF-Landesabgabe und die Einführung des Pflegeschecks beschlossen – beides zusammen kostet 90 Millionen Euro pro Jahr. Wie passt das zusammen?

Mikl-Leitner: Die Bundesregierung hat beschlossen, dass jeder für den ORF zahlen muss – egal, ob er ORF sehen und hören will oder nicht. Wir haben gesagt, dass wir das mit der Landesabgabe nicht mitmachen. Deshalb schaffen wir die Gebühr ab. Da sich die Einnahmen besser entwickeln und wir höhere Ertragsanteile des Bundes erwarten, ist dieser Einnahmenentfall vertretbar – diese 41 Millionen Euro werden also weiterhin für die Nachwuchsförderung in Kultur und Sport da sein. Und der Pflegescheck kostet im Vergleich zum SPÖ-Vorschlag, der flächendeckenden Jobgarantie für alle Langzeitarbeitslosen, ein Zehntel.

"Ich lade alle zum Miteinander ein, um Niederösterreich auch in den nächsten Jahren wieder weiter voranbringen zu können", will Mikl-Leitner auch weiterhin an einer Zusammenarbeit mit allen Parteien festhalten. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Sie hatten mit Sven Hergovich als AMS-Leiter ein gutes Arbeitsverhältnis. Wie sieht es damit jetzt aus?

Mikl-Leitner: Sven Hergovich ist mit einem Paket der Maßlosigkeit in die Verhandlungen gegangen und hat deutlich gemacht, dass er sich mit beiden Händen gegen Kompromisse wehrt. Er hat es zu verantworten, dass die SPÖ mit uns kein Regierungsübereinkommen zustande gebracht hat. Wie sich die Zusammenarbeit in den nächsten Wochen und Monaten gestaltet, wird man sehen. Ich glaube, es ist jeder gut beraten, die Zusammenarbeit zu suchen. Ich kann es nur aus der Erfahrung mit der Landesrätin Königsberger-Ludwig sagen, da gab es in den letzten Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit.

Das „Miteinander“, das Ihnen in den vergangenen Jahren so wichtig war, ist jedenfalls Geschichte. Oder?

Mikl-Leitner: Miteinander heißt, Verantwortung zu übernehmen. Aber da braucht es natürlich auch die anderen. Ich lade alle zum Miteinander ein, um Niederösterreich auch in den nächsten Jahren wieder weiter voranbringen zu können.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei Ihrer Angelobung in Hinblick auf die FPÖ-Regierungsbeteiligung mahnende Worte an Sie gerichtet. Haben Sie das für angebracht empfunden?

Mikl-Leitner: Ich halte es immer für angebracht, darauf hinzuweisen, unsere Verfassung, unsere Gesetze und vor allem demokratische Entscheidungen zu respektieren und zu akzeptieren. Das ist ein Grundprinzip unseres Zusammenlebens. Insofern hielte ich es einmal für angebracht, die grüne Umweltministerin daran zu erinnern, sich an Gesetze zu halten und die im Parlament beschlossenen Straßenprojekte für Niederösterreich umzusetzen. Aber das werden wir ohnehin weiter auch selbst übernehmen.