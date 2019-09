NÖN: Wie erklären Sie sich den deutlichen Erfolg der ÖVP?

Johanna Mikl-Leitner: Zuerst einmal muss ich sagen, dass ich glücklich und dankbar dafür bin, dass es der Volkspartei zum zweiten Mal hintereinander gelungen ist, als Erster durchs Ziel zu gehen. Das haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt. Es war eindeutig eine Kanzler-Wahl und Sebastian Kurz wurde darin bestätigt, seinen inhaltlichen Weg fortzusetzen.

War Sebastian Kurz also der einzige Grund für den Erfolg der ÖVP?

Mikl-Leitner: Die Wahl zeigte, dass die Menschen wollen, dass Sebastian Kurz seinen Weg fortsetzen kann. Ich sehe das auch als einen Auftrag, die Inhalte für die er steht, weiter zu verfolgen. Gerade in Niederösterreich war aber natürlich eine Grundlage des Erfolges auch der Mobilisierungsgrad unserer Funktionärinnen und Funktionäre, aber auch unserer Sympathisanten.

Es war ein Risiko, auf das erprobte Vorzugsstimmen-Modell zu verzichten. Können wir nach diesem ÖVP-Erfolg davon ausgehen, dass die Vorzugsstimmen-Wahlkämpfe der Volkspartei der Vergangenheit angehören?

Mikl-Leitner: Wir werden auch weiterhin auf Vorzugsstimmen setzen. Diesmal haben wir uns darauf verständigt, Vorzugsstimmen für Sebastian Kurz zu sammeln und uns auf die Kanzler-Wahl zu fokussieren. Es ist vor allem darum gegangen, Klarheit zu schaffen.

Die ÖVP kann es sich jetzt aussuchen, mit wem sie koaliert. Was wäre Ihre Lieblingsvariante?

Mikl-Leitner: Sebastian Kurz ist angetreten, seinen inhaltlichen Weg fortzusetzen. Jetzt geht es zuerst einmal darum, das Mandat zur Regierungsbildung vom Bundespräsidenten zu bekommen. Dann ist Sebastian Kurz gefordert, Gespräche zu suchen. Ich habe da großes Vertrauen in ihn. Er braucht da keine Zurufe von außen.

Ihre Meinung zu Türkis-Grün?

Mikl-Leitner: Die Parteien-Landschaft hat sich durch diese Wahl stark verändert. Da ist schon etwas in Bewegung gekommen. Aber zuerst wird es in den Gesprächen darum gehen, mit wem die ÖVP inhaltlich am besten zusammenarbeiten kann.

Was sind aus NÖ-Sicht die Themen, die eine künftige Bundesregierung zuerst in Angriff nehmen muss?

Mikl-Leitner: Wir wollen auf alle Fälle die Steuerreform fortsetzen, damit den Menschen mehr Netto vom Brutto bleibt. Wir wollen die Fortführung der Entlastung der Familien und einen klaren Kurs bei Sicherheit und Integration.