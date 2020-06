NÖN: Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach für die Rückkehr zur Normalität, dass mit den neuen Lockerungen nun auch die Mund-Nasenschutz-Pflicht ab 15. Juni in Wirtshäusern und bereits ab 3. Juni in den Schulen fallen wird?

Johanna Mikl-Leitner: Unser Motto in diesen Tagen lautet: Weiterhin aufpassen, gleichzeitig aufmachen und Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren. Das bedeutet, dass wir im Umgang mit dem Corona-Virus als Gesellschaft vorsichtig bleiben müssen und gleichzeitig mutig Vorwärts gehen, was zukünftige Entscheidungen und Lockerungen betrifft. Denn Krise bewältigen und Zukunft gestalten schließen einander nicht aus. Das sind zwei Ziele, die wichtig sind und die wir konsequent verfolgen.

Wie schaut es in den Krankenhäusern aus – bis wann ist hier die Rückkehr zur Normalität abgeschlossen?

Mikl-Leitner: Das hängt von den Infektionszahlen ab und ist auch unterschiedlich von Klinik zu Klinik, denn nicht in allen wurden Covid-Patienten behandelt. Unsere Kliniken haben mit Besuchsverboten und Verschieben der elektiven Operationen und Behandlungen reagiert, das hat wertvolle Kapazitäten geschaffen, um besonders auf den Intensivstationen die Covid-Patienten zu behandeln. Anders als in vielen anderen Ländern hatten wir zu jeder Zeit genügend Betten in Reserve. Nun werden die Operationen und Behandlungen wieder schrittweise aufgenommen, auch die Besuchsverbote werden mit Juni schrittweise wieder gelockert.

Mit Stand Dienstag waren in Niederösterreich 88 Menschen aktiv an Covid-19 erkrankt, österreichweit sind es unter 500. Werden wir die noch aufrechten Einschränkungen beibehalten müssen, wenn es keine Infizierten in Österreich mehr gibt?

Mikl-Leitner: Das Virus lebt weiter und ist immer noch da. Solange es keinen wirksamen Impfstoff oder ein Medikament gegen eine Erkrankung gibt, werden wir immer vorsichtig bleiben müssen. Experten, Bundesregierung und auch die Bundesländer und Gemeinden beobachten die jeweiligen Entwicklungen sehr genau. Daran orientieren sich auch Einschränkungen und Lockerungen.

Das Land NÖ hat eine 4,5 Mio.-Euro-Förderung für die Gemeinden zur Ferienbetreuung zugesichert, um die Betreuungsstätten im Sommer bei Bedarf durchgängig geöffnet zu haben. Könnte diese durchgängige Ferienbetreuung auch nach Corona beibehalten werden?

Mikl-Leitner: Der heurige Sommer steht ganz im Zeichen der Krise und stellt für uns alle, aber besonders für berufstätige Eltern eine große Herausforderung dar. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, den Gemeinden bei der Ferienbetreuung zusätzliche Unterstützung in der Höhe von rund 4,5 Mio. Euro zukommen zu lassen, um sie bei der Organisation der Betreuungsangebote in Zeiten von Corona zusätzlich zu unterstützen. Das Land Niederösterreich hat auch bisher die Gemeinden bei der Erfüllung dieser Aufgabe tatkräftig unterstützt. Eine durchgängige Ferienbetreuung durch Gemeindeangebote war auch schon in den Vorjahren möglich und einige Kommunen haben das auch angeboten. Um eine umfassende Betreuung heuer noch einfacher organisieren zu können, stellt das Land Niederösterreich den Gemeinden entweder eine finanzielle Sonderförderung oder Unterstützung durch Kindergartenpädagoginnen des Landes Niederösterreich für eine Ferienbetreuung im Kindergarten zur Verfügung. Wir werden den Bedarf der berufstätigen Eltern und die Annahme der Angebote durch die Gemeinden genau evaluieren, um zukünftige Entscheidungen treffen zu können.

Die SPÖ kritisiert trotz des 1-Mrd-Euro-Paketes des Bundes, dass die Gemeinden noch zu wenig unterstützt werden. Braucht es Ihrer Meinung nach weitere finanzielle Hilfe von Bund und Land für die Gemeinden?

Mikl-Leitner: Die Bundesregierung hat in guter Abstimmung mit den Ländern bereits eine Vielzahl von Hilfspaketen beschlossen. Gemeinden profitieren etwa nicht nur vom Gemeindepaket selbst, sondern beispielsweise auch vom Öffi- oder dem Gewässerpaket. Alle bereits gesetzten Maßnahmen zielen jedenfalls darauf ab, Arbeitsplätze zu sichern, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen und damit nicht zuletzt auch die Einnahmensituation der Öffentlichen Hand zu stabilisieren. Faktum ist, es wird bereits einiges investiert und es werden - wie in allen Bereichen – weitere Maßnahmen folgen, die notwendig sind.

Viele Experten rechnen spätestens im Herbst mit einer zweiten Welle. Wie bereitet sich Niederösterreich auf dieses Szenario vor?

Mikl-Leitner: Niemand kann heute mit Sicherheit sagen, wie sich die Situation im Herbst darstellen wird. Wer hätte noch vor vier Monaten daran gedacht, dass wir einmal zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz und Abstand halten aufgerufen werden. Diese und viele weitere Einschnitte waren aber notwendig, um die Ausnahme-Situation rasch in den Griff zu bekommen und unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Heute können wir sagen, wir haben die Gesundheitskrise ganz gut bewältigt. Aber selbstverständlich werden wir uns auch in Niederösterreich auf eine mögliche zweite Welle sehr genau vorbereiten.