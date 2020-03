NÖN: Die Landwirtschaft kämpft aktuell an mehreren Fronten. Nach den noch nicht abgewendeten Kürzungen des EU-Budgets gab es zuletzt Demos vor den Zentrallagern der Lebensmittelkette Spar, weil die Bauern höhere Erzeugerpreise fordern. Werden die Landwirte nach wie vor unfair bezahlt?

Elisabeth Köstinger: In Österreich teilen sich drei große Handelskonzerne 90 Prozent des gesamten Lebensmittelmarktes. Dem gegenüber stehen rund 150.000 bäuerliche Familienbetriebe. Und das ist auch in den Verhandlungen ein Ungleichgewicht. Zum anderen ist Österreich überall Vorreiter: Wir haben höchste Tierschutzstandards, wir haben hohe Umweltstandards, wir haben den größten Anteil in Europa an Biolandwirtschaft. Der Handel setzt jetzt wieder auf Mehrweggebinde, reduziert Plastik, überall steht „nachhaltig“ drauf, und wenn es dann zu Verhandlungen um Preise kommt, wird irgendwo die Schraube angedreht. Und das ist dann meistens der Produzent des Ur-Rohstoffes. Das ist sehr, sehr problematisch.

Ist der Kunde nicht bereit, auch mehr zu zahlen?

Köstinger: Es geht nicht primär um den Produktpreis, sondern darum, wer in dieser Wertschöpfungskette eigentlich verdient. Und wenn man sich anschaut, was der Bauer für den Rohstoff bekommt, und was am Ende dann rauskommt beim Konsumenten, dann gibt es da dazwischen durchaus Margen, die unserer Meinung nach ungleich verteilt sind.

Um solche Probleme zu lösen, soll es künftig eine Ombudsstelle geben, wo Bauern, Erzeugerorganisationen und Unternehmen unlautere Geschäftspraktiken anonym melden können. Ab wann?

Köstinger: Wir sind gerade dabei, die gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen. Wir haben 2018 die EU-Richtlinie dazu verhandelt und sind dann leider durch das Ibiza-Video gebremst worden. Jetzt wollen wir so rasch wie möglich starten.

Im Regierungsprogramm steht, dass es eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung der Lebensmittel auch bei Kantinen und Großküchen geben soll.

Köstinger: Ja, das wollen wir gemeinsam mit dem Gesundheitsminister umsetzen. Für die bäuerlichen Erzeuger in Österreich ist wirklich wichtig, dass auch draufsteht, wo österreichische Produkte drinnen sind. In Österreich wird einfach zu höheren Auflagen produziert. Es redet jeder über Klimaschutz, und die beste Maßnahme ist es, regional zu kaufen.

In Ihrem Ressort ist auch die für NÖ so wichtige Regionalentwicklung verankert. Welche Maßnahmen wollen Sie hier umsetzen?

Köstinger: Mir geht es darum, dass die Städte und der ländliche Raum die selbe Chancengleichheit vorfinden und dass vor allem auch die Jungen im ländlichen Raum eine Zukunft sehen. Das geht so weit, dass wir gemeinsam auch eine Industriestrategie für den ländlichen Raum erarbeiten. Die großen Betriebe brauchen dort natürlich Infrastruktur. Das sind Bahnanbindungen, Straßennetze, und ganz zentral dabei ist das Breitband. Und es braucht vor allem auch Arbeitskräfte. Wir wollen wirklich Anreize und Akzente setzen, dass die Leute nicht nur zur Erholung in den ländlichen Raum fahren, sondern dort auch arbeiten und das als ihren Lebensraum sehen.

Zur Infrastruktur gehören auch Projekte wie die Waldviertel- Autobahn. Die wird aber mit den Grünen als Koalitionspartner nicht umsetzbar sein, oder?

Köstinger: Es gibt Verfahren, die entsprechend durchgeführt und eingehalten werden. Der Ausbau von Infrastruktur im ländlichen Raum ist dort, wo er benötigt wird und wo es auch Sinn macht, absolut gerechtfertigt. Niederösterreichs Verkehrlandesrat Ludwig Schleritzko und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner haben hier meine vollste Unterstützung.

Wichtig für das Dorfleben sind auch die Gaststätten, die immer mehr aussterben. Wie kann die Politik da entgegenwirken?

Köstinger: Wir wollen ein spezielles Förderprogramm für Landgasthäuser ins Leben rufen. Vor allem geht es uns um Vereinfachungen bei der Bürokratie und Entlastungen der Wirte. Ein Problem ist immer mehr, dass die Jungen wegen völlig überzogenen bürokratischen Auflagen, die viel Geld kosten, nicht mehr übernehmen können. Wir sind bereits dabei, hier Förderrichtlinien zu erarbeiten, um bei nötigen Investitionen zu unterstützen. Erst vor wenigen Tagen haben wir im Ministerrat beschlossen, dass es in der Gastronomie bei Betriebsübergaben eine Übergangsfrist geben soll, damit nicht alle nötigen Investitionen aufgrund neuer Vorschriften auf einmal getätigt werden müssen. Das können viele kleine Gasthäuser und Übernehmer ansonsten nicht stemmen.