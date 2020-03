NÖN: Sie wurden mit 49 von 55 abgegeben Stimmen im Landtag zum neuen Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Sport gewählt. Ein perfekter Start?

Jochen Danninger: Ja. Ich freue mich über dieses klare Votum und auch, dass mich zahlreiche Mandatare der anderen Parteien gewählt haben.

Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?

Ich will den Dialog suchen und eine starke Stimme für den Standort Niederösterreich sein, weil Stabilität und sichere Arbeitsplätze zu den wichtigsten Dingen unserer Landesleute zählen. Gemeinsam mit Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung möchte ich der erste Ansprechpartner für die Betriebe in NÖ sein.

Was sind Ihre ersten Aufgaben?

Im Mittelpunkt steht die Umsetzung der neuen Wirtschaftsstrategie, bei deren Ausarbeitung ich als Geschäftsführer der NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus maßgeblich beteiligt war.

Was macht für Sie den Wirtschaftsstandort NÖ besonders?

Die Stärke des Standorts ist die Vielfältigkeit. Wir haben Ein-Personen-Unternehmen genauso wie Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen und die großen globalen Player. In dieser Vielfältigkeit liegt die Zukunftschance. Auch wenn in einer Branche einmal Probleme sind, trifft uns das nicht so hart wie andere Länder, weil wir so breit aufgestellt sind. Für mich ist der europäische Wettbewerbsindex ein guter Indikator, wo fast 300 europäische Regionen miteinander gebenchmarkt werden. Niederösterreich liegt dabei als bestes österreichisches Bundesland auf Platz 29.

Gibt es Verbesserungspotenziale?

Wir hatten im Vorjahr 121 von ecoplus betreute Betriebsansiedelungen in NÖ, wo 1.300 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das sind für mich Zeichen, dass die Rahmenbedingungen passen. Aber man darf sich auf diesen Lorbeeren nie ausruhen. Ich war immer sehr international unterwegs, und da möchte ich mir anschauen, was die Besten zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung machen. In Dublin, Barcelona oder Tampere (Finnland) will ich von den Besten lernen. Nur so kann man den Wirtschaftsstandort weiterentwickeln.

Wie läuft der für den ländlichen Raum so wichtige Breitbandausbau?

Unser Modell mit dem offenen Netz ist ganz wichtig. Da ist es uns im Vorjahr gelungen, einen internationalen Investor an Bord zu holen, der 300 Millionen Euro auf den Tisch gelegt hat, damit der Ausbau für die ersten 100.000 Haushalte finanziert ist. Aktuell wird mit den ersten Haushalten gestartet – in über zehn Gemeinden. Voraussetzung ist, dass jeweils 40 Prozent der Bevölkerung einen Anschluss bestellen. Die Versorgung dieser 100.000 Haushalte ist ein Projekt für drei bis vier Jahre. Wir brauchen eine möglichst flächendeckende Versorgung im ländlichen Raum. Von den 800.000 Haushalten im Land sind 450.000 in Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohner. Darauf liegt unser Fokus. Dabei brauchen wir auch die Mithilfe vom Bund.

Niederösterreichs Tourismus hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Wo sehen Sie hier noch Potenziale?

Tourismusbetriebe, die die Schönheit unseres Bundeslandes authentisch präsentieren und dabei auf Qualität setzen, haben in Zukunft die besten Chancen. Weiters möchte ich mir ansehen, ob wir nicht bei der öffentlichen Verkehrsanbindung unserer Top-Ausflugsziele nachschärfen müssen. Niederösterreich ist das Naherholungsgebiet der Wiener. Und von denen haben aber 40 Prozent kein Auto. Diese Punkte werden sich auch in der nächsten Tourismus-Strategie finden. Diese wäre eigentlich schon im März präsentiert worden, aber das habe ich gestoppt, damit ich meine eigene Handschrift einbringen kann. Schließlich muss ich die nächsten Jahre damit arbeiten.

Zum Sportressort: Sie sind selbst ein begeisterter Tennisspieler. In St. Pölten gibt es ein Tennisstadion, das veraltet ist und seit über zehn Jahren nicht genützt wird. Gibt es da Überlegungen?

Ich will mir im Zuge der Erstellung der neuen Sportstrategie ansehen, welche Konzepte es dafür gibt und was finanzierbar ist. Dann werde ich eine Entscheidung treffen. Der Ist-Zustand ist unbefriedigend.