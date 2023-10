Othmar Karas: „Ich bleibe - und ich bleibe ein Kämpfer!“

NÖN: Vergangenen Donnerstag haben Sie gesagt: „Die Zeit ist gekommen“. Nämlich die Zeit, nicht mehr bei den Wahlen zum EU-Parlament im Juni 2024 anzutreten. Was hätte es denn gebraucht, damit Sie diese Entscheidung nicht getroffen hätten?

Othmar Karas: Das, was in der Politik immer braucht: eine Debattenkultur und einen Dialog. Und eine Politisierung der Politik. Wir stehen gerade in der Europäischen Union vor den größten Veränderungen seit 1945. Und die muss man ehrlich debattieren. Wir brauchen auch einen anderen Umgang miteinander. Da kann man sich nicht ins Schneckenhaus zurückziehen.

Der Umgang war ja auch einer der Gründe für Ihre Entscheidung. Und zwar der Umgang Ihrer eigenen Partei, der ÖVP, mit Ihnen. Was hätte es da gebraucht? Und ging es da nicht auch um den Dialog?

Karas: Ich habe das schon seit Jahren eingemahnt, diese Sprachlosigkeit. Und ich habe immer darauf hingewiesen, dass ich immer für Gespräche zur Verfügung stehe. Das wurde nur nie angenommen, in den letzten Jahren. Die inhaltlichen und stilistischen Differenzen sind in den letzten Wochen mehr geworden. Das ist nicht nur menschlich enttäuschend, ich halte das auch für inhaltlich problematisch. Und daher ist sich für mich eine Kandidatur nicht mehr ausgegangen. Und darum habe ich für mich selbst eine Entscheidung getroffen.

Auf diese Entscheidung folgten auch heftige Reaktionen - aus allen Richtungen.

Karas: Damit hab' ich gar nicht gerechnet, mit so vielen Reaktionen! Und da kam auch von vielen: 'Danke, dass Sie es gesagt haben!' Für mich ist das auch eine Bestätigung, dass es mir gelungen ist, eine parteiübergreifende Glaubwürdigkeit zu erringen.

Aber hätten Sie, wenn Sie nicht mehr für die ÖVP kandidieren wollen, das nicht für wen anderen tun können? Oder, wie ja auch spekuliert wurde, mit einer eigenen Liste?

Karas: Sie haben völlig recht, das hätte ich. Aber das bin nicht ich! Ich hab' immer sehr deutlich gesagt, dass mein Horizont nicht mit dem Wahltag endet. Und auch wenn ich mit einer eigenen Liste großen Erfolg gehabt hätte, hätte ich weniger Einfluss gehabt als jetzt als Erster Vizepräsident.

Sie haben in Ihrer „Erklärung“ auch gesagt, Sie bleiben (im EU-Parlament) bis zum letzten Tag, also bis zum 9. Juni.

Karas: Bis zum 14. Juli [Erg.: bis zur Übergabe an das neu gewählte Parlament]. Das ist auch eine Chance. Und ich werde in den nächsten Monaten das tun, was ich sowieso getan hätte: meine Rolle im EU-Parlament zu meinem Programm machen. Diese Wahl darf keine Schlammschlacht im Vorfeld der Nationalratswahl werden. Die Mehrheit wird entscheiden, in welche Richtung die Union in einer Zeit von Kriegen und Krisen gehen kann.

Und in welche Richtung werden Sie gehen? Und wo wird man Ihre Stimme in Zukunft hören?

Karas: Meine Stimme in der Öffentlichkeit gibt's immer - in welcher Funktion und mit welchen Aufgaben kann ich beim besten Willen noch nicht sagen. Es sind jetzt neun Monate Zeit. Und es kommt auch darauf an, wie es jetzt weitergeht und welche Türen aufgehen. Ich bin ja nicht zurückgetreten, ich trete nur nicht mehr an.

Sie sind auch nicht aus Ihrer Partei ausgetreten. Kommt das noch?

Karas: Ich bin der Gleiche geblieben, auch nach 40 Jahren finde ich mich in den meisten Punkten des ÖVP-Grundsatzprogrammes wieder. Ich bin ein weltoffener Christdemokrat, deswegen bin ich der ÖVP beigetreten. Aber die Parteien müssen begreifen, dass Parteipolitik nicht darin besteht, dass alle die gleiche Meinung haben. Vor dem Diskurs kann man sich nicht verstecken.

Und ans Aufhören haben Sie ohnehin noch nicht gedacht, oder doch?

Karas: Das Feuer brennt sogar noch stärker, weil ich Sorge habe, dass wir in vielen Fragen das Rad der Zeit zurückdrehen und unsere Errungenschaften verspielen. Die Demokratie muss täglich aufs Neue errungen werden. Ich bleibe - und ich bleibe ein Kämpfer!