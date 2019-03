Sie waren in den letzten Wochen viel in Niederösterreich unterwegs wie beim GVV-Neujahrsempfang oder der 130-Jahr-Feier der SPÖ in Hainfeld oder aktuell bei Ihrer Niederösterreich-Tour. Welche Stimmung spüren Sie an der Parteibasis nach den turbulenten letzten Monaten?

Pamela Rendi-Wagner: Die Aufzählung ist fast komplett. Aber der Landesparteitag im Herbst in Schwechat war mein erster Auftritt als Parteichefin. Dort habe ich zum richtigen Zeitpunkt von der Basis viel positive Energie verspürt, denn diese Tage des Rücktritts von Christian Kern waren damals keine ganz einfache Zeit.

Aus vielen Bezirksorganisationen haben wir aber vernommen, dass Sie noch Überzeugungsarbeit leisten müssen und es in der Partei viele Skeptiker gibt.

Rendi-Wagner: Zweifelsohne war das eine Irritation in der Basis, egal ob sie nach Niederösterreich oder woanders hingeschaut haben. Aber es ist uns wirklich sehr schnell gelungen, diese Irritation in eine Motivation umzuwandeln.

Als Oppositionspartei werden Sie aber noch wenig wahrgenommen. Müssten Sie nicht lauter sein?

Rendi-Wagner: Wie lege ich die Oppositionsrolle an? Wir üben harte Kritik in der Sache, wenn die Regierung Gesetze vorlegt, die das Leben der Menschen verschlechtern. Aber auch konstruktiv. Dort, wo wir Vorschläge von der Regierung auf den Tisch bekommen, die wir inhaltlich richtig finden – das sind halt leider nicht so viele –, gehen wir mit. Und das sind immerhin ein Drittel aller Regierungsbeschlüsse. Von einer Frontalopposition kann also keine Rede sein. Andererseits ist das keine Einbahnstraße. Was ich seit 15 Monaten in der türkis-blauen Bundesregierung wirklich vermisse, ist das Miteinander, der Dialog, das Reden, um zu einer gemeinsamen tragfähigen Lösung zu kommen. Das zeigte sich erst wieder bei der Karfreitagsregelung. Die Folge ist, dass jedes zweite oder dritte Gesetz mittlerweile vor dem Verfassungsgerichtshof landet. Das ist die Politik des Drüberfahrens.

In Niederösterreich funktioniert das mit der ÖVP offensichtlich viel besser, wie die Präsentation der Hochschulstrategie in der Vorwoche deutlich gezeigt hat.

Franz Schnabl: Es gibt Themen, bei denen wir wirklich miteinander reden. Da gibt es vorher einen Austausch, die Grundsatzpositionen schriftlich und danach eine vernünftige Diskussion. Das ist ein Weg, wo alle Parteien eingebunden und auch ihre Argumente gehört werden. Bei Bundesthemen wie die Arbeitszeitregelung oder der Ökostrom-Geschichte wurde aber drübergefahren. Ministerin Köstinger hat in dem Fall Gesprächsverweigerung betrieben. Hinter vorgehaltener Hand haben nämlich fast alle Strombetreiber gesagt, dass sie sich eine gesetzliche Regelung der Tariflandschaft wünschen.

Aber mit diesem „Nein“ zum Ökostrom im Bundesrat ist die SPÖ stark in die Kritik geraten. Würden Sie es wieder so machen?

Rendi-Wagner: Wir überlegen uns sehr gut, wie wir Entscheidungen treffen, vor allem wenn es um „Zwei-Drittel“-Materien geht. In dem Fall ist die Ministerin mit ihrem groß angekündigten Energiegesetz säumig und hat eine Überbrückung vorgelegt. Einem Blankoscheck in Höhe von 150 Millionen Euro stimmt die SPÖ nicht zu.

Die SPÖ will bei den NÖ-Gemeinderatswahlen 2020 in allen 573 Gemeinden antreten. Haben Sie genug potenzielle Kandidaten gefunden?

Schnabl: Ich kann sagen, zu 99 Prozent werden wir das schaffen. Wir sind dem Ziel relativ nahe. Im Juni werden wir das festgezurrt haben.

Der nächste Gradmesser für die SPÖ ist die EU-Wahl im Mai. Mit welchem Ergebnis ist dieser Urnengang für Sie ein Erfolg?

Rendi-Wagner: Wir treten bei Wahlen immer mit dem Anspruch an, noch stärker zu werden. Derzeit haben wir fünf Mandate. Ziel wäre es, ein sechstes Mandat zu bekommen.