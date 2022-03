Schramböck: „Russland war schon einmal viel wichtiger für uns“

NÖN: Der Ukraine-Krieg hält die gesamte Welt in Atem. Sind die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland die richtigen Maßnahmen?

Margarete Schramböck: Dieser Krieg von Russland gegen die Ukraine ist wahrscheinlich das Traumatischste, was wir in den letzten Jahrzehnten in Europa erlebt haben. Wir haben mit der notwendigen Härte durch Maßnahmen reagiert. Da hat Putin auch die wirtschaftliche Kraft und Macht Europas unterschätzt. Unser Zusammenhalt in der Europäischen Union ist größer als je zuvor. Die Sanktionen haben ja auch unmittelbar negative Auswirkungen für die heimische Wirtschaft. Aber nicht zu reagieren hätte größere wirtschaftliche Konsequenzen. Sowohl von der menschlichen Seite her, von der politischen Seite aber auch von der wirtschaftlichen Seite macht es absolut Sinn, diese Schritte zu setzen.

Ohne schnellere UVP-Verfahren werden wir die Energiewende nicht schaffen“ Margarete Schramböck Wirtschaftsministerin (ÖVP)

Wie stark treffen diese Sanktionen die heimische Wirtschaft wie jene in Niederösterreich?

Schramböck: Wenn Branchen stark betroffen sind, werden wir uns überlegen, wie man den Betrieben helfen kann. Solange Gas geliefert wird, halten sich die Auswirkungen in Grenzen. Wir liegen bei ungefähr 0,4 bis 0,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt unserer Wertschöpfung. Warum? Weil Russland aktuell mit seiner wirtschaftlichen Bedeutung für Österreich zwischen Südkorea und Spanien liegt. Das ist ungefähr im Ranking Platz zehn.

Das heißt, Russland war für Österreich als Wirtschaftspartner schon wichtiger?

Schramböck: Ja, Russland war schon einmal viel wichtiger. Aber aufgrund bestehender Sanktionen hat es hier sukzessive einen Rückzug gegeben. In der Ukraine sind 200 Unternehmen tätig. 20 davon, wie zum Beispiel die Agrana, produzieren vor Ort. Auf der anderen Seite haben ungefähr 650 Unternehmen Niederlassungen in Russland. Wir begleiten alle Unternehmen, die sich bei uns melden, individuell. Das Wichtigste ist, dass die Mitarbeiter gerettet und geschützt werden.

Drohen hohe Forderungsausfälle?

Schramböck: Die österreichischen Unternehmen haben ungefähr 1,6 Milliarden Forderungen in den russischen Raum, die sind aber von der österreichischen Kontrollbank gesichert – und zwar mit mindesten 50 Prozent bis maximal 80 Prozent. Da heißt, wenn diese Forderungen ausfallen, ersetzt die Kontrollbank eben den Prozentsatz an Liquidität. Den Rest müssen sie abschreiben.

Welche Konsequenzen hätte es für Niederösterreich, wenn Russland den Gashahn abdrehen würde?

Schramböck: Für die Haushalte ist die Situation gesichert. Es ist jetzt ein milder Winter und es konnte viel erneuerbare Energie produziert werden. Klar ist aber, dass wir kurzfristige Maßnahmen brauchen, um auch die Situation für die Betriebe abzusichern. Daher habe ich als Erste schon lange gefordert, dass wir eine Gasbevorratung brauchen. Die Preissituation war schon im Sommer eine Gefahr, weil die hohen Preise dazu geführt haben, dass wenig eingelagert wurde. Viele Firmen haben eine Preissenkung beim Gas erwartet. Dem war aber nicht so. Daher habe ich jetzt gemeinsam mit dem BMK (Anm.: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie) eine Arbeitsgruppe einrichten lassen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Energie ist für unseren Standort ein kritisches Thema. Wir haben genügend Kapazitäten, daran liegt es nicht. Wichtig ist auch, dass wir neue Energiepartnerschaften mit anderen Ländern eingehen. Die EU ist auch auf der Suche nach Quellen für Flüssiggas. Da sind die USA oder Länder aus dem arabischen Raum eine Alternative. Dafür müssen wir in der EU aber entsprechende Infrastruktur bauen.

Für die heimische Industrie ist die Sicherstellung der Energieversorgung überlebenswichtig. Zuletzt gab es da von der Industriellenvereinigung in NÖ Kritik, dass der Green Deal den Firmen aus Niederösterreich bis zu 720 Millionen Euro kosten kann. Hat man sich die Ziele zu hoch gesteckt?

Schramböck: Die Lage muss man jetzt ganz pragmatisch beleuchten. Mit einem Krieg auf der einen Seite, mit Covid auf der anderen Seite und großen Belastungen für die Firmen wird das nicht leichter zu erreichen werden. Natürlich ist der Energiewandel jetzt noch viel wichtiger. Er ist ein Instrument, mittel- und langfristig das Ziel der Unabhängigkeit zu erreichen. Aber was wir dafür brauchen, sind schnellere Verfahren. Die Verordnungen beim Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz gehen zu langsam. Die Branche der erneuerbaren Energie schreit ja ziemlich laut und sagt, wir brauchen das, um endlich mit dem Ausbau beginnen zu können. Die UVP-Verfahren können nicht mehr zehn Jahre dauern. Wir können uns das weder fürs Klima leisten, noch können wir es uns jetzt leisten, um schneller unabhängig zu werden. Ohne schnellere Verfahren werden wir die Wende nicht schaffen.

Wie funktioniert Ihrer Meinung nach die Arbeit in der türkis-grünen Koalition?

Schramböck: Die funktioniert gut. Wir sind uns einig, dass wir jetzt jenen helfen müssen, die es am dringendsten brauchen.

Nicht ganz einig sind sie sich bei wichtigen Straßenprojekten in Niederösterreich wie S1, S8 oder dem Lobautunnel. Durch den Baustopp von Verkehrsministerin Leonore Gewessler wären auch viele Wirtschaftsbetriebe Leidtragende. Gibt es hier Gespräche?

Schramböck: Ich stehe da voll zur Position der niederösterreichischen ÖVP. Auch wenn wir verstärkt auf E-Mobilität umsteigen, dürfen wir nicht glauben, dass es weniger Mobilität geben wird. Auch die wird Infrastruktur brauchen und ich erwarte mir vom BMK alternative Lösungen.