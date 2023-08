Tanner: „Wir suchen 1.000 neue Bedienstete pro Jahr“

NÖN: Das Bundesheer investiert in den nächsten vier Jahren insgesamt 16 Milliarden Euro in neue Ausrüstung und Infrastruktur. Wie weit sind Sie bei der Umsetzung?

Klaudia Tanner: Wir sind mittendrin. Alleine in diesem und im kommenden Jahr werden in Niederösterreich über 110 Millionen Euro in die Kasernen investiert - insgesamt sind es an die 600 Millionen Euro bis 2027. Das beginnt mit der Sanierung der Unterkünfte in Allentsteig und dem neuen Bundesheer-Campus in Wiener Neustadt, geht über den Neubau der Mistelbacher Kaserne, mit dem wir 2026 beginnen, und reicht bis zur Hangar-Erweiterung in Langenlebarn. Die ist dem neuen Leonardo-Hubschrauber geschuldet, von dem 24 der insgesamt 36 hier stationiert werden. Dazu kommen in Niederösterreich ein Großteil der mehr als 100 neuen Pandur-Panzer, Drohnen für das Aufklärungsbataillon in Mistelbach und neue Bergefahrzeuge für die Melker Pioniere.

In diesem Investitionspaket ist auch die Schaffung von Sicherheitsinseln drin. Das Pilotprojekt ist ja in Zwölfaxing geplant. Wie weit sind wir da?

Tanner: Wir sind jetzt dabei, die Kasernen energieautark zu machen. Spätestens 2025 wird das jede Kaserne sein. Der nächste Schritt ist dann die Schaffung der Sicherheitsinseln. In Niederösterreich werden das neben Zwölfaxing noch Langenlebarn und die Dabsch-Kaserne in Korneuburg sein.

Ist schon eine Kaserne energieautark?

Tanner: Nein, noch nicht.

So gut wie alle Betriebe und Institutionen klagen über Personalmangel. Wie sieht es damit beim Bundesheer aus?

Tanner: So, wie der gesamte öffentliche Dienst und sehr viele Branchen sind wir auf der Suche nach gutem Personal. Aufgrund der Pensionierungen, die bevorstehen, suchen wir derzeit österreichweit insgesamt 1.000 neue Berufsoldatinnen, Berufssoldaten und Zivilbedienstete pro Jahr.

Obwohl das Personal knapp ist, sollen Soldatinnen und Soldaten in den Schulen als Lehrpersonal eingesetzt werden. Warum?

Tanner: Wir haben es erstmals geschafft, dass die geistige Landesverteidigung wieder ein Bestandteil in den Lehrplänen ist. Das sollte sie zwar eigentlich laut Verfassung ohnehin sein, aber es wurde nie so gelebt. Nichts Neues ist es, dass Milizsoldaten als Lehrer eingesetzt sind, sogar der oberste Lehrer-Gewerkschafter ist ein Milizsoldat. Und wir haben 450 Heeresleistungssportlerinnen und -sportler, die nach dem Ende ihrer sportlichen Karriere noch 15 Jahre bei uns bleiben können, sowie hunderte Militärmusikerinnen und -musiker. Ihnen wollen wir die Möglichkeit geben, den Lehrerberuf zu wählen - sofern sie die Ausbildung dazu haben. Mich macht es aber sehr zornig, wenn man dann von einer Militarisierung des Bildungsbereiches spricht. Bitte, das Bundesheer, die Soldatinnen und Soldaten sind rund um die Uhr für uns da. Das hat man jetzt gerade wieder gesehen im Süden von Österreich und in Slowenien.

Klaudia Tanner im Interview mit NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger: "Wir haben nun erstmalig in der Kommission, die die Schulbücher auf ihre Richtigkeit prüft, zwei Offiziere drinnen, die Lehrer sind." Foto: Alina Groer

Sie haben angekündigt, dass ab Herbst die geistige Landesverteidigung in den Lehrplänen stehen wird. Wie wird das in der Praxis in den Schulen gelebt werden?

Tanner: Das steht im Lehrplan und den Schulbüchern schon drin. Die Volksschulkinder lernen beispielsweise, dass es die Feuerwehr ist, die zuständig für das Löschen eines Brandes ist. Wenn das nicht ausreichend ist, kommt das Österreichische Bundesheer und hilft, diesen Brand zu löschen. Wir haben nun erstmalig in dieser Kommission, die die Schulbücher auf ihre Richtigkeit prüft, auch zwei Offiziere drinnen, die Lehrer sind. Der Sinn dahinter sollte spätestens seit dem 24. Februar 2022, dem Beginn des Russland-Angriffes auf die Ukraine, allen klar sein: Den Kindern, die Angst und Sorge haben, zu erklären, welche Aufgaben unsere Soldaten haben und, dass sie unser Land und unsere Werte verteidigen. Es ist kein Wunder, dass das Bundesheer seit Kriegsbeginn im Vertrauensindex um 20 Prozentpunkte zugelegt hat und nur mehr hinter der Polizei ist.

Wir haben Frauen bisher mehr abverlangt als Männern.“ Klaudia Tanner, Verteidigungsministerin

Seit April können sich Frauen zum Grundwehrdienst melden. Was erwarten Sie sich davon?

Tanner: Wir haben am 1. April gefeiert, dass seit 25 Jahren Soldatinnen beim Bundesheer gibt. Damals sind elf Frauen eingerückt. Heute sind es 645 - der Anteil der Soldatinnen am Bundesheer liegt bei 4,4 Prozent. Man sieht also, da ist sehr viel Luft nach oben. Wir haben den Frauen bisher allerdings auch mehr abverlangt als den Männern: Frauen, die Soldatinnen werden wollten, mussten nach Wels fahren zum Heeres-Personalamt fahren, dort einen Leistungstest ablegen müssen, der nicht ohne war. Männer gehen nur zur Stellung und müssen tauglich sein. Das haben wir jetzt geändert: Seit 1. April brauchen Frauen nur mehr zur Stellungskommission gehen - beispielsweise hier in St. Pölten. Sind sie tauglich, können sie den Grundwehrdienst absolvieren. Insgesamt haben sich bislang österreichweit 144 Frauen gemeldet, 18 waren schon bei der Stellung in St. Pölten - eingerückt sind bereits fünf.

Gibt es noch Überlegungen, das Bundesheer für Frauen attraktiver zu machen?

Tanner: Da gibt es ganz viele Überlegungen. Generell haben wir erstmals nach zehn Jahren den Sold für die Grundwehrdiener erhöht - um 40 Prozent. Das ist der wichtigste Schritt, weil sich aus den Grundwehrdienern dann auch die Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie die Miliz rekrutieren. Bei den Frauen müssen wir aber natürlich am Ball bleiben. Wir haben Mentoring-Programme für Soldatinnen, ab September tritt ein eigener Frauenförderplan in Kraft und wir müssen natürlich auch die Infrastruktur in den Kasernen adaptieren. Es gibt welche, da haben wir nicht einmal eigene Sanitäranlagen für Frauen. Da behelfen wir uns bislang halt damit beholfen, dass für Männer gebaute Sanitäranlagen halt nur für Frauen geöffnet waren. Aber natürlich müssen wir auch bei der Bekleidung was tun. Da haben wir haben in Niederösterreich ja die Heeresbekleidungsanstalt in Brunn am Gebirge. Mich stimmt aber eines positiv: Von den freiwilligen Meldungen, die die Stellung bisher durchlaufen haben, waren nur zwei untauglich - und alle waren sehr motiviert.

„Jede und jeder Einzelne, den wir für das Bundesheer gewinnen können, ist ein Gewinn.“

Ein besonderes Anliegen war Ihnen ja die Schaffung der Teiltauglichkeit. Die gilt seit dem Stellungsjahrgang 2003 - es gibt also schon erste Erfahrungswerte. Wie sind die?

Tanner: Es ist wie bei den Frauen auch - jede und jeder Einzelne, den wir für das Bundesheer gewinnen können, ist ein Gewinn. Bisher waren 836 junge Männer teiltauglich. Wichtig ist, dass sie mit einer gewissen Vorsicht eingesetzt werden. weil der Beruf des Soldaten oder der Soldatin am Ende des Tages bedeutet, dass ich mein Leben einsetze. Das ist der einzige Beruf, der das auch verlangt. Und damit einher geht natürlich, dass schon eine Tauglichkeit genau in dem Bereich auch vom psychischen, vom körperlichen auf all diesen Ebenen da sein muss.

Wo werden Teiltaugliche eingesetzt?

Tanner: Man sieht diese furchtbaren Bilder vom Krieg in der Ukraine - dem Krieg am Schlachtfeld. Was man viel zu wenig sieht, ist was sich auf dem anderen Schlachtfeld abspielt - auf dem digitalen Schlachtfeld. Der Bereich Cyber-Defence ist so einer, in dem Teiltaugliche mit hoher IKT-Kompetenz eingesetzt werden. Wir haben sehr viele Cyber-Grundwehrdiener, die zum Beispiel von IT-HTL in St. Pölten kommen. Das ist ein Vorteil der Wehrpflicht. Und natürlich schauen wir, dass wir solche Spezialisten für das Bundesheer begeistern und dann auch bei uns halten können.

Der Prozess gegen den derzeit suspendierten Militärkommandanten Martin Jawurek läuft noch. Folglich hat Niederösterreich derzeit keinen Militärkommandanten. Wie geht es dem Militärkommando weiter?

Tanner: Das Verfahren läuft noch und der Ausgang des Verfahrens ist abzuwarten, ehe man allenfalls weitere Schritte setzt. Wichtig ist, dass das Militärkommando geführt wird. Das macht der derzeit eingeteilte Stellvertreter gut. Und er wird das auch machen, solange das Gerichtsverfahren im Laufen ist.