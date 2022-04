Wolfgang Sobotka: „Ich vertraue der Partei und die Partei mir“

Werbung

NÖN: Seit der Vorwoche ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Sie wegen des Vorwurfs des Postenschachers aus Ihrer Zeit als Innenminister. Müssen Sie sich etwas vorwerfen?

Wolfgang Sobotka: Nein, ganz sicher nicht. Ich habe bei dieser Besetzung des Wiener Vizelandespolizeidirektors wie immer jene Person genommen, die mir die Begutachtungskommission als Erstgereihten vorgeschlagen hat.

Der Ruf der Opposition und sogar des Koalitionspartners ist laut, den U-Ausschuss-Vorsitz abzugeben. Warum sind Sie nicht bereit dazu?

Sobotka: Ein Sobotka weicht nicht, nur weil er jemand politisch anders gesinntem nicht passt. Bei der Opposition verstehe ich das Ansinnen. Der U-Ausschuss ist das schärfste Schwert der Opposition. Bei den Grünen bin ich schon etwas verwundert. Es ist eine Stilfrage, hier Ratschläge über die Medien auszurichten. Persönlich hat niemand mit mir gesprochen.

Vor allem die Optik wird heftig kritisiert. Was müsste passieren, damit Sie den Vorsitz räumen?

Sobotka: Es geht hier nicht um Optik, es geht immer klar um das Recht. Befangenheit gibt es nur bei strafrechtlicher Schuld in gerichtlichen und verwaltungsrechtlichen Verfahren. Die Geschäftsordnung des Nationalrats sieht eine solche Befangenheit aus gutem Grund nicht vor. Sonst wäre jeder der drei Nationalratspräsidenten und alle Parlamentarier betroffen, die am Ende des Tages ja alle Mitglieder einer Fraktion sind.

Von Bundeskanzler Karl Nehammer, der so wie Sie dem ÖAAB angehört, kam zuletzt Rückendeckung. Spüren Sie diese auch von den andern Bünden wie Bauernbund oder Wirtschaftsbund?

Sobotka: Es ist in der Partei jedem klar, wie ich agiere. Ich vertraue der Partei und die Partei mir. Sonst hätte ich in den vergangenen Jahren nicht 20 Anzéigen überstanden, ohne das nur der Anschein aufgekommen ist, eine unrechtmäßige Sache gemacht zu haben. Da waren viele Anschuldigungen dabei – von Amtsmissbrauch bis Korruption. Ich bin einer, der eben eine sehr klare Haltung hat und diese durchhält – auch gegen den Wind.

Aber im Vertrauensindex in der Bevölkerung sind Sie enorm abgefallen. Nur mehr Herbert Kickl liegt hinter Ihnen.

Sobotka: Selbstverständlich ist das nicht angenehm, aber das muss man aushalten können. Natürlich macht mich das nachdenklich, wie das in der Öffentlichkeit bewertet wird. Ich frage mich manchmal, ob der amerikanische Stil des Dirty Campaignings in Österreich auf diese Weise schon so perfektioniert wurde. Bisher haben wir das ja nur in den Wahlkämpfen so gesehen. Ich halte das für sehr gefährlich, denn am Ende leidet das Vertrauen in die Politik im Allgemeinen.

Auch die ÖVP ist zuletzt stark abgestürzt.

Sobotka: Die ÖVP ist nach wie vor eine staatstragende Partei, die mit Korruption nichts zu tun hat. Sollten sich einzelne Personen strafrechtliche Verfehlungen geleistet haben, dann ist das auf das Schärfste zu verurteilen und lückenlos aufzuklären. Darüber gibt es keine Diskussion.

Was müsste sich ändern, um die Korruption in der Politik einzudämmen?

Sobotka: Transparenz hilft, um Korruption erst gar nicht entstehen zu lassen. Es müssen Vorgänge und Finanzierungsflüsse klar sein.

Allgemein ist das Vertrauen in die Politik im Keller. Was sind die Gründe?

Sobotka: Da gibt es viele Gründe. Das hat mit Autoritätsverlust, Fehlleistungen und der Geschwindigkeit der Information zu tun. Auch in der politischen Arbeit per se hat sich die Aggressivität gesteigert. Angesichts der Katastrophe in der Ukraine sollte uns bewusst sein, ob die Probleme wirklich wesentlich sind, mit denen wir uns auf eine Auseinandersetzung einlassen. Letztlich geht es um Freiheit, Grundrechte und Lebensqualität. Da muss sich jeder bei der Nase nehmen. Auch ich habe im U-Ausschuss meine Arbeit jetzt anders angelegt. Bei gewissen Auskunftspersonen werde ich den Vorsitz gar nicht führen, Attacken der Opposition habe ich zur Kenntnis genommen. Ich versuche selbst, mich nicht aufschaukeln zu lassen. Wir sollten wieder mehr das Gemeinsame vor das Trennende stellen in Österreich.

Wie beurteilen Sie ihr Verhältnis zu Bundeskanzler Karl Nehammer?

Sobotka: Das ist exzellent. Die Zusammenarbeit hat sich in den letzten fünf Jahren intensiviert und ist sehr eng.

Sollte die ÖVP bei der Bundespräsidentenwahl im Herbst einen eigenen Kandidaten stellen?

Sobotka: Sollte Alexander Van der Bellen wieder antreten, ist die Volkspartei gut beraten, das sehr genau zu überlegen. Ich würde Van der Bellen unterstützen, weil ich von seiner Art überzeugt bin. Ich habe einen guten Kontakt zu ihm.

Ist das ein Amt, das Sie selbst einmal anstreben würden?

Sobotka: Ich war immer jemand, der in der Politik des Gestaltens seine Aufgabe gesehen hat. Ich glaube weder, dass es zu meinem Naturell noch zu meinem Agieren passen würde. Außerdem braucht man auch realistische Überlegungen, wie man sein Feld bestellt, dass man ein Bundespräsident für alle sein kann. Die Unterstützung in der eigenen Wählerschaft ist groß, das Verhältnis mit den anderen Parteien aber leider manchmal ein konfrontatives – was mir auch sehr leidtut, aber das ist immer auch eine Frage, wie sehr die andere Seite ein gutes Verhältnis zulässt.

Die Ermittlungen gegen Sie basieren aufgrund von Chatnachrichten, die von dem gestohlenen Handy Ihres Ex-Kabinettschefs Michael Kloibmüller abgesaugt wurden. Haben Sie Angst, das weitere Nachrichten auftauchen könnten, die Sie in Bedrängnis bringen?

Sobotka: Nein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin nur ein einsilbiger Formulierer. unnd schicke auch keine Emojis.