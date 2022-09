Wolfgang Sobotka: „Nicht nur eine Krise“

Werbung

NÖN: In einem Monat wird der Bundespräsident gewählt. Sie unterstützten Alexander Van der Bellen. Wieso?

Wolfgang Sobotka: Ich habe Alexander Van der Bellen als einen sehr integeren Politiker kennengelernt, der immer im Sinne des Gesamtwohles des Staates gehandelt hat und sich nur dem Volk verpflichtet fühlt. Das war nicht nur in der jetzigen Regierungszeit so, sondern auch bei Türkis-Blau.

Der politische Herbst steht bevor. Die größte Herausforderung ist wohl die Teuerung.

Sobotka: Der große Unterschied zu den vergangenen Zeiten ist, dass wir heute nicht eine Krise haben, sondern eine multipolare Krisenhaftigkeit – und zwar nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Es gibt die Herausforderungen der Digitalisierung, es gibt immer noch Corona, es gibt die Teuerung und es gibt den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und dann gibt es natürlich noch die Migration.

Tut die Regierung zu wenig gegen die Teuerung?

Sobotka: Österreich hat europaweit nach Luxemburg den zweiten Platz bei der Teuerungshilfe – mit über 1.000 Euro pro Kopf. Trotzdem überwiegt in der Bevölkerung leider das Gefühl, die Regierung tut zu wenig. Ich kenne keinen Bundeskanzler, der so unter Druck gestanden ist, so viel gearbeitet und mit so viel Einsatz eine so gute Arbeit abgeliefert hat wie Karl Nehammer. In der Öffentlichkeit kommt die Botschaft aber nicht an.

Hat Türkis-Grün also ein Kommunikationsproblem?

Sobotka: In der Kommunikation ist sicher einiges schief gelaufen. Aber man spürt auch, dass viele Leute verunsichert sind und die Gesellschaft auseinanderdriftet. Das Vertrauen in die Institutionen schwindet. Ich sehe da nicht nur die Regierungsparteien in der Verantwortung, sondern auch die Opposition. Sie sollte das Vertrauen in die Politik nicht durch mutwillige Streitereien und „dirty campaigning“ permanent auf das Spiel setzen. Wir haben genügend Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Und die machen vor keiner Partei halt.

Aber es ist Teil des politischen Spiels, dass die Opposition die Regierung kritisiert.

Sobotka: Wenn die Kameras aus sind, gibt es durchaus eine konstruktive Gesprächsbasis mit allen Parteien. Ich würde mir aber wünschen, dass auch in der Öffentlichkeit der Umgangston etwas respektvoller wird. Wir sehen im digitalen Raum, was passiert, wenn wir das nicht tun: Hassreden, Fake News, Unterstellungen. Der Hass im Internet ist eine echte Gefahr für die Demokratie.

Gegen Hass im Netz gebe es einen Hebel – strengere Gesetze.

Sobotka: Das kann Österreich nicht alleine lösen, das muss auf EU-Ebene – besser noch – weltweit geregelt werden. Wenn etwa demokratie-feindliche Inhalte übers Internet verbreitet werden, haben wir derzeit fast keine Chance, sie zu verfolgen. Es muss eine redaktionelle Verantwortung. Wir brauchen auch im Internet ein editoriales Prinzip. Die NÖN hat Herausgeber und Chefredakteure, die für die Inhalte haften. Eine Online-Plattform, die Millionen User erreicht, hat das nicht. Warum? Mich wundert, dass unsere Medien dagegen nicht schon längst auf die Barrikaden gestiegen sind.

Der Parlamentsumbau sollte am 26. Oktober eröffnet werden. Jetzt ist Jänner geplant. Hält der Termin diesmal?

Sobotka: Die Bundesimmobiliengesellschaft übergibt das historische Parlament am 10. Oktober. Damit haben wir drei Monate Zeit, das Haus in Betrieb zu nehmen und die Übersiedlung abzuschließen. Die Eröffnung ist am 12. Jänner geplant. Dieser Termin hält. Ich bin sicher, dass die Freude über das Haus groß sein wird – es wird ein Haus der Österreicherinnen und Österreicher, es wird ein Haus der Demokratie.