Wolfgang Sobotka: „Wir haben keine Spaltung der Gesellschaft“

NÖN: Was sind heuer die Schwerpunkte im Parlament?

Wolfgang Sobotka: Dieses Jahr steht im Zeichen von der Rückübersiedlung in das historische Parlament. Die Wiedereröffnung ist am Nationalfeiertag geplant, wir müssen aber schon viel früher im Haus sein. Dem wird natürlich alles unterzuordnen sein. Inhaltlich steht im ersten Halbjahr das Ehrenamt im Mittelpunkt.

Ein Signal an die Freiwilligenorganisationen, die besonders unter der Pandemie leiden?

Sobotka: Wir merken, dass unter Jugendlichen die Meinung herrscht, freiwilliges Engagement ist schön und gut, der Freitag daheim oder der Montag daheim ist aber auch ganz angenehm. Das wird uns mit allen Vereinen und allen Freiwilligenorganisationen vor große Herausforderungen stellen. Vor allem im Kulturbereich.

Was kann das Parlament für die Freiwilligen tun?

Sobotka: Erstens dafür sorgen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert werden. Zweitens die Vernetzung und die Diskussion anstoßen und drittens die Freiwilligen, die sich in besonderer Art und Weise in die Gesellschaft einbringen, vor den Vorhang bitten.

Sie haben auch angekündigt, sich besonders dem Antisemitismus widmen zu wollen.

Sobotka: Antisemitismus ist in jedem Jahr ein großes Thema für uns, heuer aber durch die Vorkommnisse bei den Corona-Demos noch mehr. Wir veranstalten am 27. Jänner die große europäische #WeRemember-Kampagne mit dem Jewish Congress – eine Initiative, die von Österreich ausgegangen ist.

Der Impuls dazu ging von Ihnen aus. Warum?

Sobotka: Erstens, weil der Antisemitismus zunimmt. Zweitens, weil er antidemokratisch ist. Wir wissen aus der Forschung, dass antisemitische Einstellungen immer auch antidemokratische Einstellungen sind. Der Kampf gegen Antisemitismus ist für Österreich eine Verpflichtung. Man muss sich deshalb natürlich fragen: Warum ist das Vertrauen in die Wissenschaft in Österreich so wenig ausgeprägt? Eine Antwort kann sein, dass niemand nach 1945 die vertriebenen und geflohenen Wissenschaftler wieder zurück geholt hat – dass wir den kritischen Geist nicht zurück gebeten haben. Das ist für mich ein Grund, warum Künstler und Wissenschaftler bei manchen keinen so hohen Respekt genießen. Das erklärt vielleicht auch die Skepsis bei Corona.

Wie ist die Politik bisher durch die Pandemie gekommen?

Sobotka: Wir haben keine Spaltung der Gesellschaft, es sind vielleicht manche etwas laut. Aber eine Krise zeigt nur die Problemstrukturen einer Gesellschaft auf, die immer da gewesen sind. Ich glaube, da liegt es an allen, den Dialog aufrechtzuerhalten. Die große Herausforderung ist die Digitalisierung. Menschen, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen, bekommen ja zum Beispiel auf sozialen Medien vom Logarithmus nur Seiten vorgeschlagen, die das auch bestätigen. Aber es ist halt ein Fakt, dass neun von zehn Patienten, die auf der Intensivstation liegen, nicht geimpft sind. Und es ist ein Faktum, dass das Impfen schützt und nützt.

Zur Situation der ÖVP: Wie beurteilen Sie aktuell die Lage?

Sobotka: Für die ÖVP ist es ein Leidwesen, dass man den Kanzler nicht mit politischen Mitteln, sondern mit gerichtlichen Schritten und Verfahren aus dem Amt gedrängt hat. Ich glaube, Karl Nehammer macht das angesichts der schwierigen Situation ausgezeichnet. Er ist ein ganz anderer Typ als Sebastian Kurz, hat vielleicht andere Möglichkeiten, wieder mit den Oppositionsparteien ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass sich die ÖVP konsolidiert hat, dass man wieder nach vorne blickt und klar den Führungsanspruch stellt. Die Koalition wird bis 2024 halten.

Als ehemaliger Bürgermeister von Waidhofen: Wie ist Ihre Prognose zur Gemeinderatswahl?

Sobotka: Der Bürgermeister und sein Team haben exzellent gearbeitet. Ich glaube, dass das die Waidhofner honorieren – wenn man im Wahlkampf klarmachen kann, dass es nicht darum geht, ob man sich impfen lässt oder nicht, sondern um die Lebensqualität und Zukunft in Waidhofen. Gelingt das, wird es ein gutes Ergebnis für die ÖVP.