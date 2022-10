Johann Heuras: „Wir verlieren die echten Talente“

Werbung

Wegen des Lehrermangels gibt es die Forderung, dass man es Lehrern erleichtern müsste, länger zu arbeiten. Sie haben geradeihren65ergefeiert.Sind Sie traurig, dass Sie als Bildungsdirektor gehen müssen?

Johann Heuras: Mit 65 ist man schon froh, wenn man sich zurückziehen kann. Aber mein Herz schlägt für die Bildung. Das wird es weiter tun. Und zum Inhaltlichen: Es ist gar nicht so schwierig, als Lehrer länger zu arbeiten.

Wenn Sie bald Karl Fritthum ablöst, waren Sie vier Jahre Bildungsdirektor, davor drei Präsident des Landesschulrats. Was war prägend für Ihre Zeit?

Heuras: Ich bin gekommen als Landesschulratspräsident und gehe als Bildungsdirektor. Das zeigt, dass es einen gewaltigen Wandel gab, ausgelöst durch die Bildungsreform 2017. Der hat viel Zeit und Energie gekostet. Der zentralistische Einfluss des Bundes ist stärker geworden, Kontrolle steht im Mittelpunkt. Zuvor war der Freiraum größer.

Heuras-Nachfolge Karl Fritthum wird neuer Bildungsdirektor

Widerspricht das nicht dem ursprünglichen Plan? Die Reform sollte ja Autonomie bringen.

Heuras: Die Autonomie und damit mehr Verantwortung sind nicht wie versprochen eingetreten. Das ist schade und fördert nicht die Motivation. Die Schulen sollten mehr Verantwortung bekommen.

„Durch das Homeschooling haben viele gemerkt, was Schule bedeutet.“

Die Umstellung hat sich aus Ihrer Sicht also nicht bewährt.

Heuras: Wenn man in der Bildung fragt, ob sich etwas bewährt hat, muss man fragen, was es dem Kind gebracht hat. Beim Kind ist nicht so viel angekommen, wie der Aufwand groß war. Ich bin außerdem der Meinung, dass der Bildungsbereich in eine Hand gehört – die Aufteilung auf Bund und Land macht vieles kompliziert und verlangsamt Entwicklungen.

Als Sie begonnen haben, wollten Sie, dass der Wert der Bildung zunimmt. Ist die Wertschätzung für Schule und Lehrer jetzt höher?

Heuras: Die Coronakrise hat einiges bewirkt. Durch das Homeschooling haben viele gemerkt, was Schule bedeutet. Trotzdem gibt es beim Image Luft nach oben. Der Lehrer-Beruf ist ein verantwortungsvoller, deshalb verdient er auch mehr Wertschätzung.

Kommt der Lehrermangel vom schlechten Image des Berufs?

Heuras: Das ist sicher mit ein Grund. Aber wir haben ja genügend Köpfe. Nur wollen etwa in der Volksschule 50 Prozent aller, die neu anfangen, nur Teilzeit arbeiten. Das berufsbegleitende Master-Studium ist für viele eine große Belastung. Da ist die Lehrer-Ausbildung neu zu hinterfragen.

Wie gehört sie verändert?

Heuras: Sie gehört verkürzt und der Praxis-Bezug ausgebaut.

„ Ich hätte gerne, dass die Kinder die Bildung zurückkriegen, die man ihnen wegen Covid genommen hat. “

Wo sehen Sie sonst Verbesserungsbedarf?

Heuras: Das Humankapital der Niederösterreicher ist zweifellos mehr geworden. Das lässt sich an den vermehrten höheren Abschlüssen messen. Die Entwicklung ist aber nicht optimal: Wenn mancherorts 60 Prozent ins Gymnasium gehen, habe ich Sorge, dass die Spitze unterfordert ist. Wir verlieren die echten Talente. Daher sind Änderungen im Prozess der Schulwahl nötig. Das ist leider bisher nicht gelungen.

Worauf sind Sie stolz?

Heuras: Dass die Schulen gut durch die Krisen gekommen sind. Außerdem konnten einige Initiativen umgesetzt werden: Die Digitalisierungs-Offensive, die Lese-Kultur-Schule, die Betonung der Schulkultur und des Schulklimas und das Stärken der Mittelschulen durch Schwerpunktsetzungen. Auch bei der Vernetzung der Schularten untereinander gibt es gute Fortschritte. Vieles habe ich bereits 2010 in einem Bildungskonzept formuliert. Das habe ich bisher aber nicht publiziert.

Das klingt nach einem Buch-Projekt für die Pension.

Heuras (lacht): Mal schauen. Ich schließe es nicht aus.

Die Tägliche Turnstunde war bei Ihrem Antreten schon Thema. Sollte Sie fixiert werden?

Heuras: Dazu muss ich etwas Allgemeines sagen. Ich hätte gerne, dass die Kinder die Bildung zurückkriegen, die man ihnen wegen Covid genommen hat. Ich bekenne mich zur Forderung, dass es mehr Stunden braucht. Sport ist ein Teil. Ich würde es begrüßen, wenn man sich zur täglichen Turnstunde bekennt und sie finanziert.

Wo braucht es noch mehr Stunden?

Heuras: Wenn genug Lehrerressourcen zur Verfügung stehen, bin ich für die Stärkung der Kreativ-Fächer. Außerdem liegt mir die Politische Bildung am Herzen. In Zeiten mangelnden Vertrauens in die Demokratie ist sie noch wichtiger.

Und privat? Wie verbringen Sie Ihre neu gewonnene Freizeit?

Heuras: Ich habe fünf Enkel. Daneben gibt es andere Hobbys wie Filme produzieren, Gartenarbeit und Reisen.