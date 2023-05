NÖ bekommt fast 1,4 Millionen Euro mehr für Deutschförderklassen

Das Bildungsministerium investiert in Zukunft jährlich zehn Millionen Euro mehr in die Deutschförderung an Pflichtschulen (die NÖN berichtete). Davon erhält Niederösterreich 1.369.000 Euro. Außerdem wird die Anzahl der Planstellen für Lehrkräfte in diesem Bereich ab dem Schuljahr 2023/24 um rund ein Drittel erhöht. Für Niederösterreich bedeutet das eine Aufstockung von 62 auf 80 Planstellen. Damit möchte man Schülerinnen und Schüler, die dem Unterricht wegen Problemen mit der Sprache nicht folgen können, unterstützen und sie durch die Förderung auf den Wechsel in den Regelunterricht vorbereiten.

Bei einer Evaluation der Deutschfördermaßnahmen, die vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Auftrag gegeben und Ende 2022 veröffentlicht worden ist, kam heraus, dass sich die Lehrkräfte und die Schulleitungen mehr Ressourcen und Flexibilität wünschen. Beanstandet wurden zu große und heterogene Gruppen. Durch die zusätzlichen Lehrerinnen und Lehrer sollen die Klassen geteilt und die Schülerinnen und Schüler gezielter und individueller gefördert werden können.

„Sprache als Schlüssel zur Integration“

„Die Sprache ist und bleibt der wichtigste Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration – sozial, gesellschaftlich und beruflich. Durch die Mittelaufstockung und die geschaffene Flexibilisierung kommen wir dem Ziel näher, dass Schülerinnen und Schüler mit Deutschförderbedarf gefördert werden und so möglichst rasch in den Regelunterricht wechseln können“, erklärt Niederösterreichs Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

„Ich freue mich, dass es gelungen ist, die Mittel für die Deutschförderung im kommenden Schuljahr deutlich aufzustocken, sodass wir die Schülerinnen und Schüler beim Spracherwerb unterstützen und die Lehrkräfte durch bessere Rahmenbedingungen entlasten können“, meint auch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).

Fokus auf Personalentwicklung

Eine begleitende Maßnahme, um den Wechsel in den Regelunterricht zu flexibilisieren, ist die Ausweitung des Testzeitraums des sogenannten MIKA-D. Das ist ein standardisiertes Testverfahren, das für die Zuweisung zur Deutschförderklasse oder zum Deutschförderkurs eingesetzt wird. Auch ist eine umfassende Weiterentwicklung von MIKA-D beauftragt.

Zugleich unterstützt das Ministerium die Schul- und Personalentwicklung sowie die Aus- und Weiterbildung, um ausreichend gut qualifizierte Lehrpersonen in der Deutschförderung sicherzustellen. Die Ergebnisse der Evaluation der Deutschfördermaßnahmen zeigen, dass sprachliche Bildung ein Thema der gesamten Schulentwicklung ist und somit Deutschförderung als integrativer Bestandteil des Fachunterrichts zu den Basiskompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer gehören sollte.

„Deutschförderung braucht die Zusammenarbeit des gesamten Lehr- und Unterstützungspersonals am Schulstandort. Die Sensibilisierung und Weiterbildung der Lehrkräfte spielt dabei eine entscheidende Rolle“, betont Polaschek. Darüber hinaus fließen im Wintersemester 2023/24 weitere 42 Mio. Euro aus dem Budget für ukrainische Geflüchtete in zusätzliche Planstellen für die gezielte Förderung ukrainischer Schülerinnen und Schüler.