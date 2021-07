Rund 40 Prozent weniger Niederschlag gab es in Niederösterreich in diesem Frühling und Frühsommer im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren. Im Marchfeld gab es im Juni sogar nur 4 bis 5 Millimeter Niederschlag. Die Menge an Niederschlag über das ganze Jahr verteilt bleibe zwar gleich, sagt Pernkopf, die Verteilung der Niederschläge ändere sich aber gravierend. „Der Klimawandel ist bei uns längst angekommen und die Bäuerinnen und Bauern sind die ersten Opfer davon“.

15 Projekte bis 2023

Um die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln dennoch zu sichern, seien Investitionen in die Bewässerungsinfrastruktur notwendig. Bisher seien bereits rund 100.000 Hektar Ackerböden bewässerbar, diese Fläche soll in Zukunft jedoch deutlich anwachsen. Die regionalen Schwerpunkte liegen dabei im Marchfeld, im Tullnerfeld, in der Wachau, im Kamptal und dem Waldviertel. Seit 2014 seien insgesamt 45 Bewässerungsprojekte mit Gesamtinvestitionen in Höhe von 34 Millionen Euro umgesetzt worden. Das Paket für neue Bewässerungsprojekte sieht 15 weitere Projekte um 20 Millionen Euro bis zum Jahr 2023 vor.

Neben neuer Bewässerungsanlagen, die sich aus dem Grundwasser speisen und der Elektrifizierung alter Diesel-Aggregate, sollen zukünftig vermehrt auch Speicherbecken und Drainage-Systeme zum Einsatz kommen. Ziel sei nämlich den Grundwasserkörper zu erhalten, so Pernkopf. Besonders für Spezialkulturen, wie etwa Kartoffeln oder Soja, rechne sich ein Bewässerungssystem. Denn jeder Hitze-Tag mit über 30 Grad koste uns 100 Kilo Ertrag, erklärt Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ.

Zur Planung neuer Projekte können sich Landwirte an das im vergangenen Jahr gegründete Kompetenzzentrum Bewässerung wenden und sich beraten lassen, so Mayr. Dabei ziele man vor allem auf kleinere und mittlere Bewässerungsprojekte. Oberstes Gebot sei aber in jedem Fall die wassersparende Bewirtschaftung der Felder.

Mehr Informationen zum Kompetenzzentrum Bewässerung: http://kompetenzzentrum-bewaesserung.at/index.html