1,3 Milliarden Euro für die Gesundheit

„Die beste Gesundheitsversorgung braucht das beste Arbeitsumfeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die modernste Technik für die neuesten Behandlungsmethoden.

Deswegen werden bis 2030 insgesamt die gewaltige Summe von 1,3 Milliarden Euro in die Landeskliniken investiert, in allen Regionen, für die beste Versorgung unserer Landsleute. Hinter jeder dieser Investitionen steht eine Geschichte – von einer erfolgreichen Krebsbehandlung bis hin zu einer innovativen OP-Methode.

Neben moderner Ausstattung braucht es vor allem hochqualifiziertes und engagiertes Personal. Aktuell verzeichnen wir einen historischen Höchststand an medizinischem Personal in unseren Kliniken, mit fast 4.000 Ärztinnen und Ärzten und mehr als 11.100 pflegerischen Kräfte.

Noch nie haben sich so viele Ärztinnen und Pfleger, nämlich über 15.000, um die Patientinnen und Patienten in unseren Kliniken gekümmert. Pro Jahr nehmen wir rund 460 Ärztinnen und Ärzte in unseren Kliniken auf, gleichzeitig starten jährlich rund 1.000 junge Menschen eine Ausbildung in unseren Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, dazu haben wir auch die Ausbildungsplätze aufgestockt“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

„Lebensphasenorientierten Arbeiten“

„Wir wissen, dass die vergangenen Jahre durch die Pandemie intensiv für unser Personal waren, aber zu keinem Zeitpunkt waren unsere Kliniken gesperrt oder die Akutversorgung nicht gewährleistet. Dies ist der unglaublichen Einsatzbereitschaft unserer gesamten Belegschaft zu verdanken“, betont der NÖ-LGA-Vorstand Alfred Zens. „Dennoch ist uns bewusst, dass wir alles daransetzen müssen, um einerseits auch für die Zukunft ausreichend Kolleginnen und Kollegen für einen Job im Gesundheitswesen zu begeistern, andererseits aber auch ein attraktiver Arbeitgeber für die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein und zu bleiben. Dabei haben wir schon zahlreiche Maßnahmen setzen können, wie das neue Spitalsärztegesetz“, so Zens. Das soll dazu führen, dass junge Medizinerinnen und Mediziner nicht mehr aufgrund gehaltlicher Differenzen in andere Bundesländer abwandern. Zudem wurde auch der Entfall der Einstiegsregelung umgesetzt. „Um auch in Zukunft Personal für uns zu gewinnen, haben wir unsere Recruiting-Systeme neu aufgestellt. Das Ergebnis dieser Anstrengungen kann sich sehen lassen, denn die Bewerberzahlen im Jahr 2022 wurde massiv gesteigert vom Jahr 2019 - von 7.600 auf aktuell über 11.400 Bewerbungen“, so Zens.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖ Landesgesundheitsagentur wird in Niederösterreich eine wohnortnahe und eine sichere Anstellung geboten. Dienstwohnungen, umfangreiche Angebote in der Fort- und Weiterbildung, die sechste Urlaubswoche ab 43 Jahren, bezahlte Mittagspause und Angebote zur bestmöglichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Kinderbetreuungseinrichtungen und flexible Arbeitszeiten, sind nur einige der Maßnahmen, die gesetzt werden.

Auch der Vorsitzende Zentralbetriebsrat Gottfried Feiertag betont: „Spitzenmedizin braucht auch entsprechende Rahmenbedingungen und Menschen, die in diesem Bereich tätig sind. Unsere Schwerpunkte haben wir zu Beginn des Jahres 2022 auf die Personalfindung und Personalbindung gesetzt und konnten gemeinsam wichtige Schritte setzen: Erhöhung der Ausbildungsplätze an Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege sowie eine Regionalisierung des FH-Studiums für die Gesundheits- und Krankenpflege. Derzeit beschäftigen wir uns intensiv mit regionalen Pilotprojekten zur Dienstplanstabilisierung, damit die Freizeit wieder besser planbar und das Gefühl des ständig-erreichbar-sein-zu-müssen nicht mehr gegeben ist sowie dem Thema des lebensphasenorientierten Arbeitens.“

Roboter Da Vinci in St. Pölten

Das umfassende Investitionspaket betrifft alle Regionen Niederösterreichs. In der Region NÖ Mitte wird im UK St. Pölten bis 2024 das Haus D fertiggestellt – darin wird auch der neue Da-Vinci-Roboter für 2,6 Millionen untergebracht. Über den neuen Da-Vinci-Roboter sagt der Leiter der Abteilung für Chirurgie Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Götzinger.

„Er ist ein roboterassistiertes Operationssystem und wird interdisziplinär von der Chirurgie, Urologie, Gynäkologie und auch HNO-Abteilung genutzt. Für uns Medizinerinnen und Mediziner bringt er viele neue Möglichkeiten in der operativen Behandlung - aber auch im Bereich der onkologischen Eingriffe.

Durch die minimal-invasiven Methode ohne großen Schnitt sind die Eingriffe und die Heilungsverfahren für die Patientinnen und Patiente viel schonender und genauer.“ Der Mediziner betont: „Damit kein Missverständnis entsteht: Operieren tut aber nach wie vor der Arzt bzw. die Ärztin!“