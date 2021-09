Bereits zum fünften Mal findet dieses Jahr die Weltkonferenz der ParlamentspräsidentInnen, die sogenannte IPU-Konferenz statt. Das älteste und weltweit größte Forum für parlamentarischen Dialog, bei dem sich über 900 Delegierte aus 110 Ländern angekündigt haben, wird heuer am 7. September in Wien ausgetragen.

Mit Österreich fungiert erstmals ein nationales Parlament als Co-Gastgeber der Konferenz, worauf Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka besonders stolz ist: „Es ist eine große Auszeichnung für Österreich, dass die IPU-Konferenz heuer in Wien über die Bühne geht.“ Nach 1,5 Jahren Pandemie sei es besonders wichtig sich wieder persönlich auszutauschen und gemeinsam die künftigen Herausforderungen wie Extremismus, die Sicherheit der Parlamente sowie die Auswirkungen von Corona auf die Demokratie in Angriff zu nehmen, erklärt Sobotka.

Bereits einen Tag vorher fand der 13. Women Summit, das Gipfeltreffen der Parlamentspräsidentinnen statt, bei der einerseits die Entwicklung des Corona-Jahres für Frauen und Mädchen besprochen wurde und andererseits Maßnahmen für eine geschlechtergerechte Pandemiebewältigung gesucht wurden. Die Ergebnisse dieses Treffens sollen bei der IPU-Weltkonferenz einfließen und somit die Gleichstellung der Geschlechter in den Fokus rücken.

„Gerade in Krisenzeiten ist die Thematik der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern von besonderer Relevanz.“, bekräftigt Sobotka. Die nationalen Parlamente sieht er in der Verantwortung, die Gleichstellung von Frauen und Mädchen in aller Welt zu fördern und gegen Gewalt und Verfolgung aufzutreten.