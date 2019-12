Um 62 Prozent weniger Hasen, 75 Prozent weniger Fasane als 2007 und wenige tausend Rebhühner gibt es noch in Niederösterreich. Um die Arten zu retten, wurde vom Jagdverband ein Forderungskatalog entwickelt. Dieser wurde nun in Brüssel übergeben.

Seit im Jahr 2007 verpflichtende Brachflächen abgeschafft wurden, verloren, laut Jägern, Wildtiere an Lebensraum und Nahrung. „Die Landwirtschaft ist der Hauptgestalter des Lebensraums, daher müssen gemeinsam Antworten gefunden werden“, betont Landesjägermeister Josef Pröll. „Für Landwirte muss es sich lohnen, biodiversitäts-fördernde Maßnahmen umzusetzen.“ Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) müsse Leistungen für Biodiversität fördern.

Chancen für die Umsetzung der Forderungen

Laut Jagdverband seien nur fünf Prozent der landwirtschaftlichen Flächen verpflichtende Biodiversitätsflächen, Bio-Betriebe seien von dieser Regelung ausgenommen. Eine Erhöhung des Brachflächen-Anteils für alle Betriebe durch die EU wird gefordert. Die EU-Abgeordneten Karoline Edtstadler und Niederösterreichs Alexander Bernhuber (beide ÖVP) sehen Chancen für die Umsetzung der Forderungen, da in Zukunft 25 Prozent des EU-Budgets an den Klimaschutz gehen sollen.

Die Jägerschaft übergab ihre Forderungen in Brüssel an GAP-Direktor Andrä Rupprechter. Er sehe Chancen, man müsse sie nur gut argumentieren und in Infogesprächen Verständnis aufbauen. Auch Budget-Kommissar Johannes Hahn tauschte sich mit den Niederösterreichern über Agrar- und Regionalbudget-Fragen aus.