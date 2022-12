Ukraine-Hilfe stand dieses Jahr im Fokus der JVP NÖ

Werbung

Die Junge Volkspartei Niederösterreich ist mit 20.000 Mitgliedern die größte Jugendorganisation in Niederösterreich und Österreich und ist ein politisches Sprachrohr von jungen Landsleuten von 15 bis 35 Jahren. Das Arbeitsjahr der Organisation wurde durch den Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Teuerungen geprägt. Bei der Landeskonferenz im Oktober beschloss die JVP NÖ einstimmig ein neues Grundsatzprogramm.

Nicole Aigner, Bernhard Heinreichsberger, Iryna Shatokhina, Roman Friedrich, Theresa Edtstadler und Melanie Schneider bei einem Treffen der JVP NÖ und der ukrainischen Jugendorganisation „Solidarna Molod“. Foto: JVP NÖ

Zu Beginn des Ukraine-Krieges rief die JVP NÖ die Aktion “Blau-Gelb hilft Blau-Gelb” ins Leben. “Jugendliche wollen helfen, Jugendliche wollen anpacken, nämlich dann, wenn es etwas zu tun gibt”, sagt dazu JVP-NÖ-Landesobmann Bernhard Heinreichsberger. Bei der Aktion wurden insgesamt 50.000 Hilfspakete mit Sachspenden gesammelt und in die betroffenen Regionen verschickt.

Hilfe für junge Landsleute bei der Teuerung

Im weiteren Verlauf des Jahres beschäftigte die Menschen und die Politik die hohe Inflation und die gestiegenen Energiekosten. Die JVP NÖ arbeitete an verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen des Landes mit wie zum Beispiel beim Schulstart-Geld und bei Maßnahmen im Wohnbereich wie die Verlängerung der Laufzeit von der Wohnbauförderung.

“Die Teuerung betrifft viele Bereiche unseres Lebens. Es wurde klar, dass dadurch die Zukunft unserer und kommender Generationen gefährdet ist. Aus diesem Grund haben wir uns für Maßnahmen eingesetzt, die die Jungen in unserem Land jetzt und in Zukunft entlasten”, sagt Heinreichsberger. Außerdem sieht er die Kinderbetreuungsoffensive des Landes als Pluspunkt für junge Leute, die sich in Niederösterreich niederlassen wollen.

Neues Grundsatzprogramm und Ausblick 2023

Bei der Landeskonferenz im Oktober in St. Pölten wurden 30 Anträge aus den Themenbereichen Landwirtschaft, Bildung, Verteidigung, Wirtschaft, Internationales und Nachhaltigkeit debattiert. Daraus leitet sich das neue Grundsatzprogramm der JVP NÖ ab. Vor kurzem gab die Jugendorganisation bekannt, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als Spitzenkandidatin der JVP NÖ bei der kommenden Wahl antreten wird. “Sie ist Ideengeberin und hat ein offenes Ohr für die Jugend und ihre Anliegen”, sagt Heinreichsberger.

Im nächsten Jahr spielt vor allem die Landtagswahl Ende Jänner eine wichtige Rolle, bei der die JVP NÖ mit vielen jungen Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen geht. Thematisch möchte der Landesobmann neben der Teuerung auch bei der Digitalisierung einiges vorantreiben. Zudem steht bei der nächsten Landeskonferenz ein Wechsel in der JVP NÖ Spitze an.