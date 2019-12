Tierschützer und besorgte Hundehalter auf der einen, um die Sicherheit besorgte Menschen und die Politik auf der anderen Seite. Eine Debatte, die die Emotionen 2019 hochkochen lässt, ist jene, ob es verschärfte Bestimmungen für Hund und Herrl geben soll. Heiß diskutiert wird, ob – und wenn ja, wo – Hunde an öffentlichen Plätzen einen Maulkorb tragen sollen.

Entfacht ist die Diskussion bereits 2018. Damals kommt es zu einer Hundeattacke in Wien. Ein Rottweiler beißt ein 17 Monate altes Kind. Der Bub verstirbt. FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl fordert daraufhin eine allgemeine Beißkorbpflicht.

Im Oktober 2019 beschließt der Landtag – einstimmig – ein verschärftes Hundehaltegesetz. Festgelegt wird eine erweiterte Maulkorbpflicht. Bisher konnten Hundebesitzer entscheiden, ob ihre tierischen Lieblinge Leine oder Beißkorb tragen. Nur sogenannte Listenhunde brauchten beides. Nun gilt das für jeden Hund – an Plätzen, die von Kindern frequentiert sind oder an denen es zu Menschenansammlungen kommt.

In der Zwischenzeit ereignen sich in NÖ weitere Zwischenfälle mit Hunden. Im September wird in Hadris (Bezirk Hollabrunn) etwa ein Vierjähriger vom Vierbeiner seiner Großeltern gebissen. Zwei Monate später wird in Kapelln (Bezirk St. Pölten) eine Dreijährige von einem Hund verletzt.

Großer Widerstand gegen das neue Gesetz

Kaum ist das Gesetz beschlossen, formiert sich Widerstand. Ein Aufjaulen gibt es von Tierschützern und Vereinen. Aber auch Einzelpersonen – vor allem Hundehalter – sind über das im Landtag beschlossene Gesetz verärgert. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Flut an Leserbriefen, die die NÖN zu diesem Thema bekommt.

Nach dem vielfach geäußerten Unmut rudert die Politik zurück. Die Grünen fordern eine Reparatur des Gesetzes. Die ÖVP plant eine Klarstellung. Begraben liegt der Hund für sie in der ungenauen Definition: „Wir haben nicht gedacht, dass der Begriff ‚Menschenansammlung‘ für so viel Verwirrung sorgt“, heißt es aus dem türkisen Landtagsklub. In Stein gemeißelt ist das Gesetz nur für die FPÖ.

In der Landtagssitzung im November wird die authentische Interpration von ÖVP und SPÖ beschlossen. Maulkorbpflicht gilt nun also für Hunde erst dann, wenn sich an einem Ort mehr als 150 Personen aufhalten. GRÜNE, NEOS, FPÖ sowie der fraktionslose Abgeordnete Martin Huber stimmten gegen die authentische Interpretation des Hundehaltegesetzes.

Weiter beschäftigen wird das Land das Hundehaltegesetz wohl auch 2020. Gottfried Waldhäusl fordert etwa weiterhin die Einführung eines Hundeführscheins. Im neuen Jahr sollen Richtlinien ausgearbeitet werden.