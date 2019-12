Wie viel Mensch die Natur verträgt, ist auch 2019 ein dominierendes Thema in Niederösterreich. Der Wolf, der 2018 noch die größte Aufmerksamkeit von Jägern und Tierschützern genoss, wird diesmal von kleineren Tieren in den Schatten gestellt. Zwar wird im Waldviertel weiterhin über Wölfe diskutiert und auch in Maria Anzbach (Bezirk St. Pölten) ein Tier gesichtet. Schlussendlich sind es 2019 aber vor allem Fischotter und Wildschweine, die NÖ beschäftigen.

Aufregung gibt es um eine Verordnung des Landes, die das Töten von 50 Fischottern pro Jahr erlaubt. Während Experten des Landes die Teichwirtschaft durch den Otter bedroht sehen, appellieren WWF und „Vier Pfoten“ an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner diese „Massen-Abschüsse zu stoppen“.

Im Land lässt man sich davon nicht beirren: Die Population der Tiere habe sich in den vergangenen zehn Jahren auf über 1.000 Expemplare verdoppelt. „Diese Anzahl an Entnahmen wird die Entwicklung nicht schwächen, sie soll aber gewisse Teiche von den Tieren freihalten. Ziel muss ein ökologisches Gleichgewicht sein, das nicht eine Tierart bevorzugt und andere gefährdet“, heißt es dazu von einem Umweltschutz-Experten des Landes.

Mehr Jagd auf Wildschweine

Oft im Gespräch sind 2019 auch die Wildschweine. Vor allem im Waldviertel gibt es immer wieder Klagen, dass das Schwarzwild enorme landwirtschaftliche Schäden anrichtet. Ende des Jahres beschließt der Landtag, die unter Waidmännern umstrittenen Nachtzielhilfen bei der Jagd für einen Zeitraum von drei Jahren zu erlauben. Grund dafür ist für Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesjägermeister Josef Pröll auch die Verhinderung der Ausbreitung der Schweinepest.