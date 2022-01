Jedes fünfte abgemeldete Kind kehrte in die Klasse zurück

Überraschend groß war das Interesse am häuslichen Unterricht zu Schulbeginn im Herbst. 2.050 Kinder und Jugendliche wurden in Niederösterreich von ihren Eltern vom schulischen Unterricht abgemeldet, um daheim unterrichtet zu werden. Das sind 40 Prozent mehr, als im Schuljahr zuvor. Bis zum Semesterende ist nun fast ein Fünftel von ihnen wieder in die Klassen zurückgekehrt: 315 Kinder wurden laut Bildungsdirektion wieder angemeldet.

Damit werden nun noch 1.734 Kinder und Jugendliche in Niederösterreich zuhause unterrichtet. Das ist in Österreich, wo Unterrichts-, aber keine Schulpflicht herrscht, prinzipiell leicht möglich. Im Gesetz heißt es nur, dass der Unterricht zuhause mindestens jenem in der Schule entsprechen müsse. Die Kinder müssen bei einer Externistenprüfung beweisen, dass sie ausreichend Wissen und Kompetenzen erlangt haben.

Schulabmeldungen nicht mehr bis zur letzten Minute

Künftig wird der Schritt zum häuslichen Unterricht aber ein klein wenig erschwert. Eine Abmeldung ist nicht mehr bis Schulbeginn, sondern nur bis Ende des vorhergehenden Schuljahres möglich. Außerdem sind durch die kürzlich im Nationalrat beschlossene Schulrechtsnovelle nun verpflichtende Reflexionsgespräche zur Begleitung des Lernerfolgs von daheim unterrichteten Kindern vorgesehen.

Johann Heuras Foto: Marschik

"Die neuen Regelungen sind sehr gut, denn vor allem das Reflexionsgespräch beinhaltet auch wertvolle Informationen für die Eltern und gibt Zeit und Gelegenheit die Entscheidung noch einmal zu überdenken. Gerade uns in Niederösterreich war diese Form der Kontaktaufnahme besonders wichtig", sagt Bildungsdirektor Johann Heuras, der zu Schulbeginn von einem "besorgniserregenden Trend" der Schulabmeldungen sprach.

Gründe für Schulabmeldungen werden untersucht

Wo die Gründe für die Abmeldungen liegen, wird zurzeit im Rahmen einer von den NEOS geforderten und dem Bildungsministerium in Auftrag gegebenen Motivstudie untersucht. Vermutet werden die Corona-Maßnahmen wie regelmäßige Tests und Maskenpflicht als ausschlaggebend zur Abmeldung für viele Eltern. In der NÖ Bildungsdirektion geht man deshalb davon aus, dass mit dem Abschwächen der Corona-Maßnahmen auch die Zahl der Abmeldungen wieder sinkt.

Bildungsdirektor Heuras betont, dass Schule mehr sei als ein Ort der Wissensvermittlung: "Was den Kinder zu Hause ganz besonders abgeht, ist ihr soziales Umfeld. Das wird erst dann bewusst, wenn es nicht mehr da ist", meint der Bildungsdirektor.