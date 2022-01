Jetzt fix: Zweitwohnsitzer dürfen in NÖ nicht mehr wählen

Seit Jahren wurde darüber diskutiert, jetzt ist es fix: Die Zweitwohnsitzer dürfen ab Juni in Niederösterreich bei Landtags- und Gemeinderatswahlen ihre Stimme nicht mehr abgeben. Damit schafft das Land die seit Jahren umstrittene Regelung ab, die damit nun nur noch im Burgenland gilt. Das gaben ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger und SPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Christian Samwald so eben bekannt. Der Beschluss der Wahlrechtsänderung wird schon im Februar im Landtag erfolgen. Betroffen sind davon rund 90.000 Personen.

Die Forderung, den Zweitwohnsitzern ihr Stimmrecht zu streichen, brachten im November die obersten Gemeindevertreter von ÖVP und SPÖ, Johannes Pressl und Rupert Dworak, ein. Zuvor hatten die Sozialdemokraten und die Oppositionsparteien bereits mehrmals auf eine Änderung gedrängt. Die ÖVP, die laut SORA bei der vergangenen Landtagswahl am stärksten von den Stimmen der Zweitwohnsitzer profitierte, war bisher allerdings dagegen, das Prinzip "Eine Person - eine Stimme" abzuschaffen. Es kam in der Vergangenheit also nur zu kleinen Änderungen. Für eine Flut an Beschwerden sorgte die letzte 2017, die besagte, dass die Bürgermeister entscheiden müssen, wer ausreichend Bezug zu seiner Nebenwohnsitz-Gemeinde hat und damit wählen darf.

Christian Samwald (SPÖ) und Klaus Schneeberger (ÖVP) präsentierten die Details zur Wahlrecht-Änderung. Foto: NÖN

Den Schwenk der ÖVP bei dem Thema erklärt Schneeberger mit der Einführung des Parkpickerls: Bürgermeister berichten, dass sich bisherige Hauptwohnsitzer deswegen um- und in Wien angemeldet haben, um das Parkpickerl zu bekommen. In Summe seien das 20.000 Zweitwohnsitzer. Die Gemeinden verlieren dadurch Geld, weil sie für Nebenwohnsitze keine Ertragsanteile erhalten. Schneeberger will den "Ummeldern" mit dem Entzug des Wahlrechts "ein schlechtes Gewissen" machen.

Über Zweitwohnsitzer-Abgabe wird noch diskutiert

Samwald zeigt sich zufrieden damit, dass die langjährige Forderung der SPÖ nun umgesetzt wird. Nun sei "ein Teilstück absolviert. "An den nächsten Themen werden wir ohne Druck arbeiten", betonte er. Über den zweiten Wunsch der Gemeindevertreter, eine Zweitwohnsitzer-Abgabe wollen die Sozialdemokraten noch diskutieren. Bereit dazu zeigt sich auch Schneeberger. Er betont jedoch, dass die Zweitwohnsitzer-Situation sehr heterogen sei und eine Lösung daher Zeit brauchen werde.

Anders sieht es beim nicht-amtlichen Stimmzettel aus, den SPÖ und Oppositionsparteien ebenfalls abschaffen möchten: Hier sieht Schneeberger momentan keine Notwendigkeit für eine Änderung.