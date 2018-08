Bis Ende Juli war Kristina Janjic als Senior Managerin bei KMPG, einer der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt, in London und Wien tätig. Seit Anfang August ist sie die erste NÖ-Landesgeschäftsführerin der NEOS. Die Abstriche, die sie beim Gehalt für den Wechsel nach St. Pölten machen musste, stören sie nicht: „Ich komme aus dem Nonprofit-Bereich und wollte schon in der Studienzeit bei AIESEC etwas verändern“, betont die 39-jährige Wienerin. Und in Niederösterreich müsse sich viel ändern, meint sie: „Ich verfolge schon seit Jahren das politische Geschehen in Niederösterreich sehr genau mit.“

"Die NEOS sind wie ein Start-up"

Die Vita von Janjic sieht NEOS-Landessprecherin Indra Collini als Beispiel dafür, dass „die Pinken“ anders ticken als andere Parteien: „Bei uns muss man sich nicht jahrelang durch Parteigremien dienen, um in Spitzenpositionen zu kommen. Es geht darum, wer der oder die Beste für eine Aufgabe ist.“ Ungewöhnlich war bereits die Suche nach dem Landesgeschäftsführer: Die NEOS schrieben den Job mittels Inserat aus. Janjic setzte sich gegen 50 Bewerber durch, nicht zuletzt, weil sie etwas hat, das die NEOS brauchen: Erfahrung im Organisations- und Strukturaufbau.

„Die NEOS sind wie ein Start-up. Jetzt gehen wir in eine neue Organisationsphase“, weiß Janjic. Der Fokus ist dabei auf die Gemeinderatswahlen 2020 gerichtet. Da wollen die NEOS in möglichst vielen der 570 Gemeinden, in denen gewählt wird, antreten.