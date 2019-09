Reaktionen aus NÖ zum Wahlergebnis.

Ein "Erfolg für Sebastian Kurz und die Volkspartei" ist das vorläufige Ergebnis für Niederösterreichs Landeshauptfrau und Landesparteichefin Johanna Mikl-Leitner.

29.09.2019 – Reaktion Johanna Mikl-Leitner: "Eine Kanzlerwahl"

Die ÖVP mit Sebastian Kurz und die Grünen sind für EU-Parlaments-Vize und ÖVP-Veteran Othmar Karas die klaren Sieger der österreichischen Nationalratswahl.

29.09.2019 – Reaktion Othmar Karas: "Zwei Sieger, ein Verlierer"

"Deutlich bestätigt" sieht Niederösterreichs ÖVP-Spitzenkandidat und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka den Weg der Volkspartei mit Sebastian Kurz an der Spitze. Das vorläufige Wahlergebnis sei für ihn nicht nur "historisch deutlich", sondern auch "ein klarer Wählerauftrag".

29.09.2019 – Reaktion Wolfgang Sobotka: "Ein historisch deutliches Ergebnis"

Für einen "Neustart" der FPÖ hat sich am frühen Sonntagabend Udo Landbauer, der Landesobmann der niederösterreichischen Freiheitlichen ausgesprochen. Die Wähler hätten der Partei "die gelbe Karte gezeigt".

FPÖ Niederösterreich Udo Landbauer

Das Ergebnis der Nationalratswahl sei angesichts der Vorfälle in den vergangenen Wochen "keine Überraschung", führte Landbauer in einer Aussendung weiter aus. Es handle sich um ein "klares Warnsignal der Wähler". Nachsatz: "Es gibt nichts schönzureden." Die "beschädigte Marke FPÖ" müsse wieder klar als "starke und einzige soziale Heimatpartei in diesem Land" positioniert werden, sagte der niederösterreichische Landesobmann.

APA/MARIA SCHOLL Herbert Kickl (FPÖ) im Rahmen der Stimmabgabe bei der Nationalratswahl.

Kickl: "Nicht überrascht"

Herbert Kickl, Niederösterreichs FPÖ-Spitzenkandidat, stellt klar: „Ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht, wenn man bedenkt, mit welcher Wucht die Ereignisse in den letzten Tagen über uns hineingebrochen sind. Das Ergebnis wirft uns zehn Jahre zurück. Aber wir werden keine zehn Jahre brauchen, um das wieder aufzuholen. Niederösterreich liegt da ganz im Bundestrend. Auch hier werden wir eine Wählerrückholung starten.“

29.09.2019 – Reaktion Kickl: "Wir können auch Opposition"

SPÖ NÖ sieht "Debakel für Sozialdemokratie"

Als "Debakel für die Sozialdemokratie" hat Wolfgang Kocevar, Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich, das Ergebnis der Nationalratswahl bezeichnet. Es gebe "nichts schön zu reden".

Die Ausgangslage - mit dem Ibiza-Skandal, der Wahlkampfkostenüberschreitung und Spendenaffäre, die schwarz-blaue Arbeitnehmer- und Sozialpolitik - "all diese von Kurz, Strache und Hofer aufgelegten Elfmeter hätte die SPÖ nicht verwandeln können", resümiert Kocevar. Aus der Sicht der Wähler sei offenbar keine vernünftige Oppositionsarbeit geleistet worden. Die FPÖ-Skandale hätten der ÖVP genützt. Positiv wertete der SPÖ-Landesgeschäftsführer am frühen Sonntagabend eigentlich nur, dass es in Niederösterreich gelungen sei, die FPÖ wieder auf Platz drei zu verwiesen.

Kocevar: „Das ist kein erfreulicher Tag für uns. Da gibt es nichts schön zu reden. Aber so funktioniert Demokratie. Wir haben die Wähler mit unseren Themen und Inhalten anscheinend nicht überzeugt. Wie wir mit dem Ergebnis umgehen, müssen wir jetzt intern weiterschauen.“

Auch Rudolf Silvan, Niederösterreichs SPÖ-Spitzenkandidat, ist enttäuscht: „Das ist kein erfreulicher Tag für uns. Da gibt es nichts schön zu reden. Aber so funktioniert Demokratie. Wir haben die Wähler mit unseren Themen und Inhalten anscheinend nicht überzeugt. Wie wir mit dem Ergebnis umgehen, müssen wir jetzt intern weiterschauen.“

29.09.2019 – Reaktion Silvan: "Ergebnis ist mehr als enttäuschend"

Jubelstimmung herrscht hingegen bei den NÖ Grünen und den NEOS:

29.09.2019 – Erste Reaktion NÖ Grüne: "Das ist der Wahnsinn!"

„Es ist das beste liberale Ergebnis und das beste Ergebnis für NEOS in Niederösterreich bei einer Nationalratswahl. Es freut mich besonders, dass wir ein zweites Landeslistenmandat erreichen und quer durch die Gemeinden Stimmen gewinnen konnten", freut sich Landessprecherin Indra Collini.

Erich Marschik Indra Collini

"Das ist der beste Grundstock, um NEOS in der Fläche zu stärken und die Aufbauarbeit in Niederösterreich voranzutreiben. Und es zeigt, dass man auch mit einem kleinen Team viel erreichen kann, wenn man mit Leidenschaft für das kämpft, woran man glaubt.“

Ins selbe Horn stößt Niederösterreichs NEOS-Spitzenkandidat Nikolaus Scherak:

29.09.2019 – Erste Reaktion au... NEOS: "Absolut ein Grund zum Feiern"

