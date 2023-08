Die Niederösterreicher auf den Spuren von Greta Thunberg

Im Schneidersitz setzte sich die damals 15-jährige Greta Thunberg im August 2018 erstmals vor das schwedische Parlament. Inmitten dieses Hitze-Rekordsommers erklärte sie, freitags künftig für die Zukunft der Jungen zu protestieren. Dazu hielt sie ein Schild in die Höhe, auf dem die Worte „Skolstrejk för klimatet“ zu lesen waren. Was das heißt, weiß heute auch außerhalb Skandinaviens beinahe jeder: „Schulstreik fürs Klima“. Dass sich diese Protestform bald darauf auch in Österreich etablierte, ist neben Thunberg zwei Niederösterreichern zu verdanken.

Philipp Wilfinger und Johannes Stangl nahmen wie die Wienerin Katharina Rogenhofer an der Klimakonferenz 2018 in Katowice/Polen teil. Dort trafen sie die junge Aktivistin aus Schweden. „Mir ist damals klar geworden, dass die Meinung der Wissenschaft und die Beschlüsse der Politik auseinanderklaffen. Eine Mischung aus Frust, Wut und Angst hat mich bewegt, aktiv zu werden“, erzählt Wilfinger. Daher organisierte er gemeinsam mit Stangl und Rogenhofer am 21. Dezember 2018 den ersten Klimastreik Österreichs. Am Wiener Heldenplatz protestierten damals rund 70 Schülerinnen und Schüler beziehungsweise Studierende für eine bessere Zukunft.

„Anfangs gab es dann wöchentlich kleine Streiks in Wien“, erzählt Max Nutz, der ebenfalls von Anfang an Teil der Bewegung war, die schon bald den Namen „Fridays for Future“ (FFF) bekam. Neben der anfänglichen Wiener Gruppe gründeten sich lokale FFF-Gruppen in Wiener Neustadt, Krems oder St. Pölten. 2020 schlossen die sich zu einer Landesgruppe zusammen, dann folgte der erste Klimastreik in Niederösterreich. Die Streiks gibt es weiterhin – den nächsten weltweit etwa am 15. September. „Unsere Arbeit besteht aber aus mehr als den Streiks“, berichtet Nutz. Die rund 50 fixen Mitglieder von „Fridays for Future NÖ“ treffen einander mit wechselnden Gästen regelmäßig zum inhaltlichen Austausch. Sie protestieren bei Unternehmen wie dem isoplus-Werk in Hohenberg (Bezirk Lilienfeld) oder auf Events wie dem Europaforum Wachau – „überall, wo die Klimakrise nicht ausreichend Beachtung findet“, erklärt Wilfinger. Auch die Landespolitikerinnen und -politiker kennen das heutige FFF-NÖ-Team um Max Nutz, Johanna Frühwald und Flora Schmudermayer mittlerweile gut. Die Aktivistinnen und Aktivisten legten bereits bei mehreren Treffen mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem Vize Stephan Pernkopf (beide ÖVP) ihre Standpunkte dar. Sie forderten unter anderem einen Stopp der Bodenversiegelung, das Ende des Baus neuer Straßen sowie ein Fracking-Verbot in der Landesverfassung.

Philipp Wilfinger aus Hennersdorf (Bezirk Mödling) ist Teil des "Fridays for Future Österreich"-Gründungstrios. Was ihn dazu bewegte, die Protestbewegung für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende zu starten, erzählte er der NÖN. Foto: privat

Bewusstsein für den Klimawandel ist gestiegen

Mit dem, was die mittlerweile weltweit unter verschiedenen Namen aktive Klima-Bewegung erreicht hat, ist der heute 28-jährige Wilfinger aus Hennersdorf (Bezirk Mödling) zufrieden. Er schreibt es nicht zuletzt „Fridays for Future“ zu, dass Österreich nun das klare Ziel hat, bis 2040 klimaneutral zu werden. „Davon sind wir zwar noch weit entfernt, aber durch die mediale Präsenz ist vielen Menschen klar geworden, dass etwas passieren muss“, sagt Wilfinger, der nun als Klima-Jungwissenschafter an der Uni sowie der FH Graz arbeitet.

Auch Karl Steininger, Professor am Wegener Center ​für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz, ist überzeugt, dass die Streiks der Klimapolitik einen Boost gegeben haben. „Dass die Grünen an Stimmen gewonnen haben und es in die Bundesregierung geschafft haben, hat mit dem Aufkommen dieser Proteste zu tun“, meint er. Gemeinsam mit der ÖVP haben sie etwa das Klimaticket umgesetzt, das zuvor im Arbeitsprogramm von fünf ehemaligen Regierungen stand, aber nie realisiert wurde. Auch in der Bevölkerung habe sich dank der „kompetenten jungen Leute von Fridays For Future“ ein stärkeres Bewusstsein für die Klimakrise entwickelt, meint der Forscher.

Politik ist mit dem Erreichten zufrieden, Aktivistinnen und Aktivisten noch nicht

In Niederösterreich habe der Klimaschutz schon vor dem Entstehen der Klimastreiks eine Rolle gespielt, unterstreicht der in der Regierung für Energie und Umwelt zuständige Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP). Das begründet er mit einem Beispiel, mit dem sich die Landespolitik seit Jahren rühmt: „Bereits seit 2015 erzeugen wir bilanziell 100 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbarer Energie, der Bund hat sich dieses Ziel für ganz Österreich erst für 2030 gesteckt“, sagt Pernkopf. In der im März gestarteten Legislaturperiode will die Landesregierung die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energieträgern noch weiter ausbauen: So soll etwa die erneuerbare Stromproduktion in Niederösterreich noch heuer von aktuell rund 5.000 Gigawattstunden (GWh) auf 15.000 GWh Strom verdreifacht werden.

eNu-Chef Herbert Greisberger und Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) betonen, dass sich auch in der niederösterreichischen Klimapolitik seit 2018 viel getan habe. Foto: NLK/Pfeffer, Gerhard Pfeffer

Auch die in NÖ produzierte Photovoltaik-Leistung habe sich laut der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu) besonders gut entwickelt. Seit 2018 stieg die PV-Leistung um das Dreifache an. Im April 2023 konnte die Grenze von einem Gigawatt installierter Leistung bei PV-Anlagen erreicht werden. Darauf, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung gestiegen ist, deutet auch die steigende Anzahl der Energieberatungen der eNu hin: „Waren es im Jahr 2018 noch 3.314 Beratungen im Jahr, haben wir im Vorjahr einen massiven Anstieg auf 22.358 Beratungen verzeichnet. Es verdeutlicht, dass die Menschen in Niederösterreich dazu bereit sind, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und auf erneuerbare Energien zu setzen“, meint eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger.

Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energieformen wurden seit 2018 noch weitere Maßnahmen wie das Ölheizungsverbot im Neubau, der Beschluss des NÖ Klima- und Energiefahrplanes 2030 oder die erste NÖ Jugendklimakonferenz 2019 umgesetzt. Zudem wurden Gemeinschaftsprojekte wie Energiegemeinschaften oder Bürgerbeteiligungsmodelle im Bereich PV ins Leben gerufen, heißt es von der eNu. Wissenschafterinnen und Wissenschafter betonen, dass weitere Kennzahlen wie die CO2-Emissionen oder der Bodenverbrauch erst rückblickend in einigen Jahren analysiert werden können.

Max Nutz ist eines der fixen Mitglieder von "Fridays for Future NÖ". Er ist regelmäßig auch bei Demonstrationen dabei - wie hier etwa gegen den Lobautunnel. Foto: FFF

Klimastrategien als „lose Puzzleteile“

Zu tun ist aus Sicht der Aktivistinnen und Aktivisten jedenfalls noch genug. Max Nutz kritisiert, dass die Klimastrategien der EU, des Bundes, der Länder und Gemeinden weiterhin nur „lose Puzzleteile“ seien. Außerdem vermisst er „ehrliche Kommunikation“ über die Klimakrise von der Politik sowie den Medien. Oberstes Ziel ist es für die Aktivisten, die Erderwärmung einzudämmen. „Es zählt jedes Zehntel Grad“, meint der 27-jährige Klimatologe. Daher zeigt er auch Verständnis für die neuen Protestformen, die die Schulstreiks in den vergangenen Monaten in den Hintergrund gedrängt haben – Straßenblockaden oder das Beschütten von Kunstwerken mit Farbe durch die „Letzte Generation“.

Kritik an den Straßenblockaden der „Letzten Generation“

FFF nutzt diese Methoden nicht. Die weitreichendste Aktion der Landesgruppe war ein Protestcamp vor dem Landhaus in den Tagen vor der Landtagswahl. „Ich denke aber, dass es beide Protestformen braucht“, sagt Nutz. Pernkopf, dessen Parteikollegin Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner seit Monaten strengere Strafen für Klimaproteste fordert, sieht das erwartungsgemäß anders. Während er FFF als „friedlich und konstruktiv“ beschreibt, denkt er, dass „radikale Klimakleber dem Klimaschutz eher schaden, weil sie den Fokus auf die Art ihres Protests lenken und gleichzeitig möglicherweise Einsatzfahrzeuge bremsen“. Nutz ist hingegen der Ansicht, dass Protest störend sein müsse, um zu funktionieren. Die „Letzte Generation“ helfe der gesamten Klimabewegung aus seiner Sicht, weil sie den Fokus wieder stark auf das Thema gelenkt hat – wie es 2018 Greta Thunberg tat.