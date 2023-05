Erwin Pröll wird Ehrensenator der Karl Landsteiner Privatuniversität

Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums der Karl Landsteiner Privatuniversität Krems wurde Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll zum Ehrensenator ernannt. Der ehemalige Leiter der Abteilung Wissenschaft und Forschung beim Amt der NÖ Landesregierung, Joachim Rössl, betonte, dass Niederösterreich in den Jahren unter Pröll das Budget für Wissenschaft und Forschung massiv erhöht und viel in Infrastruktur investiert habe. Pröll habe laut Rössl, die kompromisslose Förderung der Wissenschaft forciert. „Es ist mir eine unglaubliche Ehre. Es war ja nicht so, dass uns von Anbeginn an nur Applaus begleitet hätte. Es gab Rückschläge, Neider – aber Gott sei Dank auch Begleiter der Karl Landsteiner Universität, die es gut mit uns meinten“, betonte der frisch ernannte Ehrensenator Erwin Pröll.

Dietrich Haubenberger sprach in seinem Festvortrag zum Thema „Neuro-Therapien im 21. Jahrhundert – Chancen und Herausforderungen.“ Weiters kamen in Interviewrunden Uniratsvorsitzender Wolfgang Schütz, Prorektorin Sabine Siegl, Vizerektor Manfred Wieser, Valeria Klamminger (Alumni) und Psychologie-Studierende Sophie Kellerberger zu Wort.

700 Studierende und 200 Mitarbeiter

Karl Landsteiner-Rektor Rudolf Mallinger blickte in seiner Ansprache auf die Anfänge der Universität zurück: „Wir haben mit neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 27 Studierenden begonnen. Jetzt halten wir bei über 700 Studierenden und über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist ein gewaltiger Sprung.“ Die erste Phase sei vom Aufbau einer Lehrinfrastruktur und Forschungsinfrastruktur geprägt gewesen.

Mittlerweile halte man bei 123 bewilligten Forschungsprojekten und einem Volumen von 18,21 Millionen Euro aus Drittmitteln. Laut Mallinger werde man die Privatuniversität weiterentwickeln, unter anderem habe man ein PhD-Studium eingereicht und plane weitere Doktoratsprogramme. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) war beim Festakt anwesend und betonte die Wichtigkeit der Ausbildung zur Medizin und Pflege in Niederösterreich.

1,3 Milliarden für NÖ-Gesundheitssystem

„In Niederösterreich haben wir uns einem Ziel verschrieben: Wir wollen unseren Landsleuten das beste Gesundheits- und Pflegesystem anbieten.“ Das gelinge laut Mikl-Leitner durch die Landesgesundheitsagentur, in der Medizin und Pflege aus einer Hand geplant, gedacht und gesteuert werde. Darüber hinaus habe sich Niederösterreich der qualifizierten Ausbildung von medizinischem und pflegerischem Personal an Unis und Fachhochschulen oder den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, verschrieben.

Bis 2030 will die niederösterreichische Landesregierung 1,3 Milliarden in das Gesundheitssystem investieren. Als Beispiel für die „Spitzenmedizin in Niederösterreich“ wurde etwa der Ausbau des Landesklinikums Wiener Neustadt genannt. Außerdem sollen in Kliniken und Pflegezentren angenehmere Arbeitsumfelder geschaffen werden.