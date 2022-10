Gemeindebund Niederösterreich feiert 75-jähriges Jubiläum

Werbung

Das 75-jährige Jubiläum des niederösterreichischen ÖVP-Gemeindebundes feierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, NÖ-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und der österreichische Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl im Veranstaltungszentrum am Flughafen Wien. Zahlreiche Vertreter aus den Gemeinden, von den Blaulichtorganisationen und alle ÖVP-Mitglieder der Landesregierung nahmen an dem Festakt teil.



In den Ansprachen und am Rande des Festakts wurde deutlich: Die NÖ-Gemeinden sind zurzeit mit mehreren Herausforderungen gleichzeitig konfrontiert. Genannt wurde die Finanzierung der Gemeindebudgets, die Energiewende, die Teuerungen und die Umsetzung des Kinderbetreuungspakets. Außerdem brauche es auch auf lokaler Ebene Investitionen in Mobilität und Digitalisierung, sagte NÖ-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Über die zukünftigen Gemeindepolitiker macht sich der Österreichische Gemeindebund Präsident Alfred Riedl keine Sorgen: „Die Blender müssen wir herausfiltern, aber es gibt genug Leute in der Kommunalpolitik.”

Ausbau der Kinderbetreuung in den Gemeinden

Ein großer Brocken für die Gemeinden wird es, das von der ÖVP geplante Kinderbetreuungspaket ab 2024 umzusetzen. Das Paket soll im November im Landtag beschlossen werden. Der wichtigste Punkt des Pakets ist, dass ab 2024 auch 2-jährige Kinder einen Kindergarten besuchen können. „Da muten wir euch sehr viel zu, aber das ist sehr wichtig, weil die Familien es brauchen”, sagte Mikl-Leitner zu den Vertretern der Gemeinden. Der NÖ Gemeindebund nehme das Paket „sehr ernst”. „Es kostet viel Geld und es ist eine Challenge Personal zu finden, aber wir werden auch dieses Kinderbetreuungspaket schaffen”, meinte Pressl.

Die Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden funktionierte in den vergangenen 75 Jahren gut, waren sich die Anwesenden einig. Sie sei auch ein wichtiger Antriebsmotor, um den Menschen in den Gemeinden ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. „Wir kommen aus herausfordernden Zeiten, aber wir sind erfolgreich, wir haben alle Gemeinden richtig gut gemanagt“, zeigte sich Pressl stolz.