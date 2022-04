Politik für NÖ wurde bis 1997 in Wien gemacht

Werbung

Ein blau-gelbes Wappen ziert das Gebäude in der Herrengasse 13 in Wien. Betritt man das Haus, steht man mitten in der Inneren Stadt auf niederösterreichischem Boden. 484 Jahre lang wurden dort die Weichen für das Leben in NÖ gestellt – und immer wieder auch für ganz Österreich. Obwohl NÖ seit 1922 ein eigenständiges Bundesland ist, hatten Landtag und Regierung bis vor 25 Jahren ihren Sitz in Wien.

Der 24. April 1997 war für den damaligen Landtagspräsidenten Franz Romeder (ÖVP) ein historischer Moment: Mit Debatten über die Integration von Sonderschulkindern in den allgemeinen Unterricht und das Gleichbehandlungsgesetz fand in Wien die letzte Landtagssitzung statt. Am 21. Mai 1997 übersiedelte die Politik in das Regierungsviertel in St. Pölten. Mit dessen Errichtung wurde gestartet, nachdem St. Pölten 1986 zur Landeshauptstadt erhoben worden war.

Seit 1997 tagt der Landtag am Traisen-Ufer in St. Pölten. Foto: APA/Fohringer

Romeder verwies in der letzten Sitzung in der Herrengasse auf die Geschichte, die in dem Gebäude geschrieben wurde: 1918 war das der Ort, an dem der Staat Deutschösterreich gegründet wurde, 1945 fanden dort die Länderkonferenzen statt. Auch die entscheidenden Beschlüsse für das Land, wie wir es heute kennen, wurden dort gefasst: 1922 fixierten die Politiker die Trennung von Wien, 1986, dass St. Pölten Landeshauptstadt wird.

Vier der heutigen Mandatare saßen schon damals im Landtag: Der SPÖler Hannes Weninger, der ÖVPler Martin Michalitsch und der nunmehrige Zweite Landtagspräsident Karl Moser. Der heutige ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger war 1997 der letzte Redner im alten Landhaus. Heute spricht er von einem sentimentalen Moment. Das weinende Auge sei beim Umzug größer gewesen als das lachende.

Doch wie alle anderen Befragten betont Schneeberger nun, dass die Übersiedlung der richtige Schritt gewesen sei: „Das Heimatbewusstsein ist dadurch gestiegen.“ „Ohne eigene Landeshauptstadt hätte sich das Landesbewusstsein nicht so entwickelt“, ergänzt Moser. In den 80ern gab es daran noch Zweifel: Bei der Volksbefragung, ob NÖ eine eigene Hauptstadt bekommen soll, sprachen sich nur 56 Prozent dafür aus. 45 Prozent stimmten für St. Pölten. Gut entwickelt haben sich seither aber auch die anderen Städte und Regionen, meint Moser.

Damit die Landespolitik von der Bevölkerung noch stärker wahrgenommen wird, laufen 25 Jahre nach dem Einzug am Traisen-Ufer erste Umbauarbeiten. Es entsteht ein Besucherzentrum. Das frühere Landhaus in Wien – heute Palais Niederösterreich genannt – ist mittlerweile ein Veranstaltungsort. Dank eines Deals der Ex-Landeschefs Erwin Pröll und Michael Häupl ist es bis heute blau-gelber Besitz: NÖ trat die nördliche Hälfte der Donauinsel ab, dafür verzichtete Wien auf sein Vorkaufsrecht für die Liegenschaft in der Herrengasse.