Sozialdemokraten feiern 75 Jahre NÖ GVV

Werbung

Unter dem Motto "75 Jahre für ein gemeinsames Miteinander" versammelten sich rund 350 Gäste in den Räumlichkeiten der Arbeiterkammer NÖ, darunter Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und der Wiener Landeshauptmann Bürgermeister Michael Ludwig.

"Wenn es möglich ist, auf Zuruf der Industrie und der Großkonzerne in einigen Tagen bis Stunden unbürokratische Entlastungspakete zu schnüren, dann muss das auch für die Kommunen, Gemeinden und Städte möglich sein"

AKNÖ-Präsident Markus Wieser

Als Gastgeber richtete auch AKNÖ-Präsident Markus Wieser Grußworte an den GVV. In seiner Rede betonte Wieser vor allem die zentrale Bedeutung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die gesamtösterreichische Wertschöpfung und appellierte für mehr finanzielle Unterstützung für die Gemeinden. "Wenn es möglich ist, auf Zuruf der Industrie und der Großkonzerne in einigen Tagen bis Stunden unbürokratische Entlastungspakete zu schnüren, dann muss das auch für die Kommunen, Gemeinden und Städte möglich sein", so Wieser.

"Wer die Gemeinden mit ihren berechtigten Forderungen nach Geldmitteln zum Ausgleich dieser Teuerung im Stich lässt, der lässt die Menschen mit alldem, was sie brauchen im Stich. Das können und wollen wir nicht zulassen."

Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl

Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl lobte den Einsatz der Gemeinden bei der Bewältigung der Covid-Pandemie. Das Vertrauen in die Kommunalpolitik würde aktuell sogar steigen, so Schnabl. Auch Schnabl appellierte für mehr Unterstützung für Gemeinden seitens des Bundes: "Wer die Gemeinden mit ihren berechtigten Forderungen nach Geldmitteln zum Ausgleich dieser Teuerung im Stich lässt, der lässt die Menschen mit alldem, was sie brauchen im Stich. Das können und wollen wir nicht zulassen."

Einen besonderen Fokus auf die historischen Hintergründe des NÖ GVV legte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig in seiner Rede. Weiters lobte er die Arbeit der Kommunalpolitik. "Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wissen, was die Menschen in unseren Gemeinden wollen", so Ludwig. Außerdem sprach sich Ludwig für einen baldigen Kommunalgipfel aus.

Den Abschluss machte NÖ GVV-Präsident und Bürgermeister der Stadtgemeinde Ternitz Rupert Dworak. "Gemeinde ist dort, wo man aufwächst, wo man lebt, wo man seine Wurzeln findet, dort, wo man Freunde hat, und wo man auch im hohen Alter sagt, 'Dort ist meine Heimat' ", so Dworak.