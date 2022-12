Zum 25. Mal schmückt ein NÖ-Christbaum das EU-Parlament

Werbung

Die vier Meter hohe Nordmann-Tanne aus Niederösterreich soll ein Symbol für Frieden und Einigkeit im EU-Parlament in Brüssel sein. Dieses Jahr stammt der Christbaum aus Pyhra (Bezirk St. Pölten Land), wo die Schülerinnen und Schüler zusammen mit Direktor Josef Sieder der Landwirtschaftlichen Fachschule den Baum ausgewählt und gefällt haben. Mit dem Nightjet der ÖBB wurde der Christbaum emissionsschonend von St. Pölten nach Brüssel transportiert.

EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber (ÖVP) übergab den Christbaum zusammen mit einer NÖ-Delegation unter Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) an den Vizepräsidenten des Europaparlaments Othmar Karas. Bei der feierlichen Übergabe war auch EU-Abgeordnete Isabel Benjumea Benjumea (sic!), die im Namen der spanischen Fraktion die Krippe aus der Region Murcia zur Verfügung stellte. “Gerade in turbulenten Zeiten brauchen wir Einigkeit ”, betont Bernhuber. Seine spanische Kollegin Benjumea Benjumea pflichtet ihm bei: “Es war sehr schön mit eurem Team zusammenzuarbeiten, um dieses Projekt umzusetzen.”

Othmar Karas und EU-Kommissar Johannes Hahn bedankten sich für den Christbaum und erinnerten in ihren Reden an den gesellschaftlichen Zusammenhalt und appellierten für Frieden in Europa. Der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz segnete den Christbaum und die Krippe. Er freue sich über das “starke christliche Zeichen” im EU-Gebäude.

Die Tradition, im Europaparlament eine österreichische Tanne aufzustellen, hat die ehemalige ÖVP-Europaabgeordnete Agnes Schierhuber aus dem Waldviertel begründet. Ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass der bis 1997 verwendete Plastikweihnachtsbaum abgesägt wurde.