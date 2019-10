Wenn sie mehr für die jungen Leute vor Ort tun möchten, ein konkretes Projekt umsetzen möchten oder irgendwo der Schuh drückt, können sich Gemeinden an die vier Jugend-Coaches des Landes wenden. Dieses ist nun Teil der Jugend:info NÖ. So soll, laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, noch mehr Service für die Kommunen geboten werden.

"Alle Gemeinden können Jugend-Coaching in Anspruch nehmen", informiert die Jugend-Landesrätin. Geboten wird dann eine kostenlose Erstberatung. Bei größeren Projekten wird längerfristige Begleitung geboten. Ein Beispiel ist dabei etwa eine 800-Seelen-Gemeinde im Waldviertel: "Die hat sich an uns gewandt mit der Frage, was man für die Jugend noch machen könnte", erzählt Jugendberaterin Elke Indinger. Organisiert wurde dann ein Jungbürgerrat. Dort zeigte sich, dass die Jugendlichen gerne einen Beachvolleyballplatz und einen größeren Jugendtreff möchten. "In einem ersten Schritt wurde der Volleyballplatz umgesetzt, bald startet das zweite Projekt zum Jugendtreff", freut sich Indinger. "Wir reagieren auf den Bedarf in den Gemeinden", ergänzt Jugend:info-Leiter Lutz Köllner.

Genutzt haben das Angebot des Jugend-Coachings in der Vergangenheit bereits 350 Kommunen. Bisher war das Jugend-Coaching ein Teil der Erwachsenenbildungseinrichtung "Bildung hat Wert" (BhW).