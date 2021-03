5.690 Unter-25-Jährige sind derzeit in Niederösterreich ohne Arbeit. Rund 860 suchen eine Lehrstelle und etliche weitere befinden sich in Kurzarbeit. Für LH-Stellverstreter und SPNÖ-Vorsitzender Franz Schnabl seien das "ganz klar zu viele".

Schnabl befürchtet, dass derzeit die Karrierechancen vieler junger Menschen geschädigt werden, mit Folgen wie häufiger Arbeitslosigkeit als Langzeiteffekt. Die Bundesregierung handle hier "zu wenig, zu spät und zu zögerlich", kritisiert Schnabl.

SJ-Landesvorsitzende Melanie Zvonik, LH-Stellverstreter und SPNÖ-Vorsitzender Franz Schnabl und Landesvorsitzender der Jungen Generation / SPÖ Michael Kögl. SPÖ Niederösterreich, SPÖ Niederösterreich

Nicht ausgebildete Fachkräfte werden dem Arbeitsmarkt und dem Wirtschaftsstandort Niederösterreich fehlen, warnt Schnabl. Daher plädiert die SPNÖ für einen Schutzschirm für Ausbildungsplätze, wie er derzeit in Deutschland geprüft wird, und für eine Fortführung des Lehrlingsbonus, „damit wir jungen Menschen eine Perspektive bieten. Investieren wir heute in die Fachkräfte von morgen. Und sichern wir so den Wohlstand und die hohe Lebensqualität in unserem Bundesland.“

Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen sei nach wie vor hoch. In manchen Branchen könnten die Lehrstellen aber nicht besetzt werden, weil es nicht genügend geeignete Bewerber gibt, sagt Schnabl.

"Junge Generation" fordert Ausbildungsgarantie

Eine Ausbildungsgarantie bis 25 sei ein "probates Mittel gegen Perspektivenlosigkeit in Zeiten, wo Arbeitsplätze Mangelware sind", sagt Michael Kögl, Landesvorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ. „Es geht mit der Ausbildungsgarantie auch um die Rechtssicherheit für Ausbildungsplätze – diese sind zu schaffen, auf allen Ebenen. Dazu braucht es entsprechende finanzielle Mittel, die gerade jetzt, ohne Murren des Finanzministers zur Verfügung gestellt werden müssen".

Kögl will ein Verbot unbezahlter und eine generelle Befristung schlecht bezahlter Praktika, denn neben einer Ausbeutung junger, gut ausgebildeter Arbeitskräfte komme es so auch zu einem Verlust von Arbeitsplätzen. Die Forderung 10.000 Lehrstellen in Gemeinden zu schaffen sei die Regierung sehr zum Unverständnis von Kögl und SPÖ bis dato nicht nachgekommen. Dabei wären diese eine Chance "zur Aufwertung des ländlichen Raums und 10.000 Perspektiven, die wir jungen Menschen bieten könnten", sagt Kögl.

Daneben setzt sich die "Junge Generation" für eine Neuauflage des Lehrlingsbonus mit höherer Förderung für Klein- und Kleinstunternehmer als Katalysator für neue Lehrstellen und die 30-Stunden-Arbeitswoche ein. Außerdem fordert Kögl ein Top-Jugendticket für alle in Ausbildung bis 26 Jahre ein, denn "dann können sie sich auch sicher bewegen und haben keine Sorge, dass sie nicht zu ihrer Ausbildungsstätte kommen."

Zvonik: "Bundesregierung pfeift auf Lehrlinge"

Die Landesvorsitzende der SJ Niederösterreich, Melanie Zvonik, zeigt sich verärgert, denn die Bundesregierung unternehme nichts, um Lehrlinge in dieser Krise zu unterstützen. „In der Corona-Krise hat sich abermals gezeigt, dass die Bundesregierung auf Lehrlinge pfeift. Angefangen bei zu wenig Test-Kits und Masken für Berufsschulen bis hin zu fehlenden Maßnahmen gegen die steigende Jugendarbeitslosigkeit“.

Zvonik fordert eine österreichweite Lehrplatzgarantie für Jugendliche. In Wien gäbe es so ein Angebot für Jugendliche am Wiener Arbeitsmarkt bereits: Jugendliche bekommen entweder einen Lehrplatz, eine Qualifizierung oder ein unterstützendes Beratungs- und Begleitungsangebot, wenn sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. „Das muss auch österreichweit möglich sein“, sagt Zvonik.

Unter Schwarz-Blau sei außerdem den Über-19-Jährigen in überbetrieblichen Lehrwerkstätten die Lehrlingsentschädigung halbiert worden. „Eine enorme Frechheit, die sofort rückgängig gemacht werden muss. Es kann nicht sein, dass Lehrlinge ständig wie SchülerInnen zweiter Klasse behandelt werden“, so Zvonik.

Frauen stemmen die Krise

Die SJ-Landesvorsitzende sieht außerdem extremen Handlungsbedarf in der Situation für Frauen in der Corona-Krise: „Genauso wenig wie unnötige Pressekonferenzen helfen, hilft auch Applaus nicht. Im vergangenen Jahr wurden die HeldInnen der Krise beklatscht, finanzielle Unterstützung kam aber nicht. Die wahren LeistungsträgerInnen sind nicht die großen Konzerne, Freunde der ÖVP, sondern das ist zum Beispiel das Pflegepersonal in den Spitälern", sagt Zvonik. Es brauche daher neben einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent und mehr Mittel für Frauenberatungsstellen in ganz Österreich.