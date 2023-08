Neuer Rekord an EU-Fördermitteln für die Jugend

So hat die EU zwei Förderprogramme nur für die Jugend ins Leben gerufen: Mit ERASMUS+ Jugend und dem Europäischen Solidaritätskorps, informierte Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das dies in Niederösterreich auch genutzt wird, ist auch an Beispielen ersichtlich, so wurde die Bibliothek in Wiener Neustadt gefördert. Gefördert werden auch europaweite Projekte wie Austauschprojekte aber auch lokale Projekte wie Jugendparlamente wurden umgesetzt. Weiteres gibt es noch die „eljub- Europäische Jugendbegegnung“ und das Projekt „EU-Jugend in NÖ Pflege- und Betreuungszentren“.

„Diese Projekte bieten den Jugendlichen nicht nur sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern fördern auch ihre persönliche Entwicklung, ihre sozialen Kompetenzen und ihr Verständnis für europäische Werte“, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Um die Verteilung der Fördermittel kümmert sich die Jugend:info NÖ. Diese konnte im ersten Halbjahr 2023 eine Rekordsumme von über 800.000 Euro für die Projekte sichern. Beantragen können so eine Förderung Gemeinden sowie Vereine. Die Jugend:info NÖ ist auch eine Beratungstelle für Jugendliche.

Weitere Informationen über die Jugend:info NÖ: www.jugendinfo-noe.at.