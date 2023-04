Nikotin-Beutel-Verbot ist laut Plakolm auf Schiene

Viele Jugendliche schieben sich für den Nikotin-Kick kleine Beutel unter die Oberlippe. Weil Suchtexperten zunehmend vor diesen Nikotin-Päckchen warnen, kündigten einige Bundesländer wie Vorarlberg oder Oberösterreich zuletzt an, sie für Unter-18-Jährige zu verbieten. Bisher sind die Beutel für Kinder und Jugendliche frei erhältlich und konsumierbar. NÖ-Jugendlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) wollte hingegen auf eine bundesweite Lösung warten. Die wurde schon auf den Weg gebracht, sagt Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) nun im NÖN-Interview (nachzulesen, in voller Länge auf nön.at). Sie betont, dass es das Ziel sei, das Nikotin-Beutel-Verbot in allen Landesjugendschutzgesetzen zu verankern.

Claudia Plakolm (ÖVP) sprach mit der NÖN über Nikotin-Beutel und Cannabis. Foto: BKA

„Mir ist es wichtig, dass wir bei diesem Thema im Gleichschritt unterwegs sind. Ich habe deshalb eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen“, betont auch Plakolm. Mittlerweile gebe es einen Vorschlag für eine Formulierung, der so übernommen werden könne. Konkret sieht sie für das Verbot der Nikotin-Beutel zwei Möglichkeiten: Die Länder können im Jugendschutzgesetz direkt definieren, was verboten ist und was nicht. Als zweite Option können sie dort auf das Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz verweisen und erklären, dass jene Produkte verboten sind, die dort aufgelistet sind. Nikotin-Beutel stehen in dieser Liste bisher nicht. „Eine Reform des Gesetzes wird aber aktuell mit dem Gesundheitsministerium verhandelt“, sagt Plakolm. Sie erklärt weiter, dass es den Ländern freisteht zu entscheiden, welchen der beiden Wege sie gehen. In NÖ spricht man sich weiterhin für eine bundesweite Lösung aus. Die wäre gegeben, wenn das Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz, eine Bundesmaterie, adaptiert würde, heißt es aus dem Büro von Jugendlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Die Legalisierung von Cannabis, mit der Deutschland zurzeit Schlagzeilen macht, lehnt Plakolm, die die Jugend-Anliegen in der Regierung vertritt, ab: „Wir haben dringendere Themen“, begründet sie.