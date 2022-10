Jung im Amt 37 NÖ-Bürgermeister sind unter 40

Noch keine 30 und schon an der Spitze einer Gemeinde: Die Kaltenleutgeber Bürgermeisterin Bernadette Geieregger und Michael Salomo, der bei seinem Amtsantritt jüngster Bürgermeister Deutschlands war, tauschten sich in Wien aus. Foto: Gemeindebund

J unge Führungskräfte sind in den Amtsstuben noch immer selten. In Niederösterreich liegt ihr Anteil bei 6 Prozent. Dass sie besonders gefordert sind, betonte die jüngste Frau unter ihnen, Bernadette Geieregger, beim ersten Jungbürgermeister-Treffen des Gemeindebunds in Wien.