Jung-Lehrer haben künftig acht Jahre Zeit, ihren Master zu machen

Foto: NLK

Österreich fehlen die Lehrerinnen und Lehrer. Aufgrund der angespannten Situation forderte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) im Vorfeld der Landesbildungsreferenten-Konferenz Mitte Oktober in Wien eine Fristverlängerung für das verpflichtende Masterstudium vom Bund. Das wird nun umgesetzt. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) nannte die Verlängerung der Frist, in der der Master abgelegt werden muss, als einen von mehreren Punkten, mit denen er den Lehrer-Job attraktiveren will.

„Ich bin zufrieden, dass unserer Forderung rasch Taten gefolgt sind. Die Verlängerung der bisherigen Fünf-Jahres-Frist für die Absolvierung eines Masterstudiums auf acht Jahre ist ein wichtiger Schritt für unser Bildungssystem", sagt Teschl-Hofmeister.

Die Maßnahme soll im Rahmen einer Dienstrechtsnovelle des Bundes umgesetzt werden. Vorgesehen ist in dem Paket, das Polaschek präsentierte, außerdem die Erleichterung schulartenübergreifender Lehrerbesetzungen. Außerdem sollen künftig auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger einen Direktoren-Job bekommen können.